Kurban bayramı ikramiyeleri ödenmeye başladı

Emeklilerin dört gözle beklediği, Kurban bayramı ikramiyeleri bugün ödenmeye başladı.

Kurban bayramına sayılı günler kala milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli ikramiyelerinin yatacağı güne çevrildi.

12 milyona yakın emeklinin bayram ikramiyeleri bugün itibariyle hesaplarına yatırılmaya başlandı.

Emekliler 1100 lira ikramiye alacak

Emekliler için ikramiye ve zam ayı olan temmuzda, tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi 1100 lira ikramiye alacak.

Sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de ikramiyeden yararlanacak.

İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

Yasa ilk çıktığı zaman bin lira ödenen emekli ikramiyesi 2021 yılında yüzde 10 zam alarak 1100 lira olarak ödendi.

*SSK kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022,

22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022.

*Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,

2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022.

*BAĞKUR kapsamında aylık alanların ödeme günü;

7 Temmuz 2022

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor.

Bayram ikramiyesi alanlar

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.