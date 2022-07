Kurban Bayramı gelmeden vatandaşa kurban eti dağıtan Maltepe Belediyesi tepki topladı!

CHP'li Maltepe Belediyesi'nin bayramdan önce vatandaşa et dağıttığı ortaya çıktı. Kurban Bayramı gelmeden kurban eti dağıttıklarını duyuran CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Sarp Öztürk, sosyal medyada tepki topladı. Vatandaşlar Öztürk'e "Hadi siz bilmiyorsunuz hiç mi Müslüman bir danışmanınız yok? Biraz İslam dinini araştırın" şeklinde tepki gösterdi.

CHP'li Maltepe Belediyesi'nin Kurban Bayramı'ndan önce et dağıtımına başladığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Sarp Öztürk, Maltepe'de dağıtılan et paketinin fotoğrafını paylaştı.



CHP'Lİ BELEDİYE KURBAN BAYRAMI GELMEDEN KURBAN ETİ DAĞITTI

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın isminin bulunduğu et paketini paylaşan Öztürk şu ifadeleri kullandı:



"Sofranıza katkımız oluyor yüreğinize dokunabiliyorsak bizden mutlusu olmaz.



Maltepe Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık et dağıtımımız başladı. Bu zor günleri dayanışma ile atlatıp halkımızın bir daha yaşamamasını sağlayacağız."

Kurban Bayramı gelmeden vatandaşa kurban eti dağıttıklarını duyuran Öztürk'ün bu paylaşımı sosyal medyada tepki topladı.



İşte CHP'li Öztürk'e sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilerden bazıları: