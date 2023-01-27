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Kur'an-ı Kerim'i yakan provokatör Paludan'dan NATO tehdidi

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakan aşırı sağcı provokatör Rasmus Paludan, ‘İsveç NATO üyesi olana kadar’ her cuma günü kutsal kitabımızı yakma tehdidinde bulundu.

Kur'an-ı Kerim'i yakan provokatör Paludan'dan NATO tehdidi
Kamusaati
Kamusaati
27 Ocak 2023 Cuma 13:21

Aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) Lideri Rasmus Paludan, yaptığı skandal eylemle tüm dünyanın tepkisini çekmişti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Müslümanların yoğun olduğu mahallelerde sık sık kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i yakma girişiminde bulunan Paludan, geçtiğimiz günlerde bir kez daha Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı.

Paludan, yere attığı İslam'ın kutsal kitabını yaktı.

Tepki toplayan Paludan, yaptığı açıklamayla pişman olmadığını ve korktuğunu söyledi.

"İsveç NATO'ya kabul edilene dek devam edeceğim"

Skandal eyleminin ardından İsveçli aşırı sağcı siyasetçi, şimdi de 'İsveç NATO'ya kabul edilene dek' her cuma Kur'an-ı Kerim yakma tehdidinde bulundu.

İsveç medyasına konuşan Paludan, şunları söyledi:

"Bunun Erdoğan'ın hatası olduğunu söyleyeceğim. İsveç'in NATO'ya girmesine izin vermek istemediğine göre, o (İsveç'in NATO'ya girmesine) izin verene dek ona ifade özgürlüğünü öğretmek zorundayım. Benim gördüğüm kadarıyla Erdoğan bir yalancı. Bir şeyin bir kimsenin hatası olduğunu söylerken, nedenselliğin nasıl çalıştığını bilmiyor."

Küstah açıklamasına devam etti

Paludan ayrıca, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması durumunda 'Bir daha asla Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmama' vaadinde de bulundu.

Paludan açıklamalarında son olarak, bugün Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Türk Büyükelçiliği'nin yanı sıra, biri cami önünde ve diğeri Rus büyükelçiliği yakınında olmak üzere toplam 3 kez Kur'an yakmak istediğini söyledi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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