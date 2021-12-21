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Kur düşüşü sonrasında süt fiyatları değişti

Döviz kurlarında düne kadar yaşanan artışla fiyatları hızla artıran marketlerde, kurların tarihi düşüşünden sonra sadece 5 kuruşluk indirim yapıldı.

Kur düşüşü sonrasında süt fiyatları değişti
21 Aralık 2021 Salı 11:25

Türkiye 2021 yılının son aylarını dövizdeki kur yükselişi ve temel tüketim ürünlerine gelen zamlarla geçirdi.

Özellikle zincir marketlerde gözle görülür faiş fiyatlar vatandaşların tepkisini çekerken, kurdaki her yükseliş sonrası bu zamlar katlanarak arttı.

Uzmanların dolar kurundaki artıştan çok daha fazla oranda zam uygulandığı konusunda yaptıkları tespitler ve uyarılar bu artışların önüne geçmedi.

"KUR ARTIŞIYLA GELEN ZAMLAR GERİ ALINACAK MI?" SORUSU

Kurlardaki dalgalanmanın önüne geçmek ve istikrarı sağlamak için hükümet harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda atılacak adımları açıkladı ve döviz kurlarında tarihi bir düşüş yaşandı.

Bu düşüş, kurların yükselişiyle birlikte yapılan zamların geri alınıp alınmayacağı sorusunu akıllara getirdi.

1 LİTRE SÜTE 5 KURUŞ İNDİRİM

Akaryakıt sektöründe fiyat düşürüleceği yönünde resmi açıklama yapılırken, perakende sektöründe de bazı adımlar atıldı.

Marketlerde ürünlerin etiketleri değişti.

Bazı marketlerde kur artışlarıyla 1'er 2'şer lira zam yapılarak fiyatı 8,95'e kadar çıkan 1 litre süte 5 kuruş indirim yapılarak fiyat 8,90'a çekildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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