Kur'an-ı Kerim'i yakan Rasmus Paludan konuştu

Hafta sonu kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan İsveçli siyasetçi Rasmus Paludan, aldığı tehditler nedeniyle korktuğunu söyledi. Paludan ayrıca yaptığı çirkin eylemden ötürü pişmanlık duymadığını da sözlerine ekledi.

Danimarka ve İsveç çifte vatandaşı aşırı sağcı Rasmus Paludan, bir kez daha Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı.

İsveç makamları, 41 yaşındaki Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki alçak eylemine izin verdi.

Büyükeçilik önüne gelen Paludan'ın etrafında İsveç polisi tarafından güvenlik çemberi oluşturuldu.

Korumaya alınan Paludan, yere attığı İslam'ın kutsal kitabını yaktı.

"Eylem düşündüğüm gibi olmadı"

Skandal hareketin ardından olaya ilişkin peş peşe tepki mesajları yağarken, Paludan'dan bir açıklama geldi.

İsveç basınından Expressen'e konuşan Paludan işlerin beklediği gibi gitmediğini söyleyerek, "Türkiye'ye karşı gol atacağımı sanıyordum. Kutsal kitabı yakma eylemini gerçekleştirdikten sonra ‘tamam bu oldu’ dedim. Fakat düşündüğüm gibi çıkmadı." dedi.

"Pişman değilim"

Paludan'a daha sonra 'Pişman mısınız?' diye soruldu.

Kur'an-ı Kerim'i yakan provokatör, "Hayır, önemli politik sebepler olduğunu düşündüğüm için yaptım. Bu kadar insanın beni ölümle tehdit etmesine üzüldüm." cevabını verdi.

"Korkuyorum"

Paludan, kendisine yöneltilen 'Korkuyor musunuz?' sorusuna ise, “Evet, birileri beni öldüreceğini söylediği için korkuyorum. Bana ne yapacaklarını anlatıyorlar.” ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı saldırgan, “Bu eylem ile İsveç’in NATO üyeliği arasında bir bağlantı yok.” dedi.