Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları 2023 (GÜNCEL)

Büyükbaş Hayvan Süt Yemi Fiyatları, Küçükbaş Hayvan Yemleri ve Fiyatları 2023 en ucuz yem fiyatları, burada Küçükbaş Hayvan Yemi Nasıl Hazırlanmalıdır?, 2023 yılı Tarım Kredi Kooperatifi Yem Fiyatları, kamusaati editörlerimiz tarafından kaleme alındı işte detaylar..

Küçükbaş Hayvanlar İçin Yem Çeşitleri

Küçükbaş havyan yem çeşitleri kendi içerisinde;

Kuzu büyütme yemi

Kuzu besi yemi

Toklu besi yemi

Koyun süt yemi

Keçi süt yemi gibi çeşitlere ayrılır.

Kuzu büyütme yemi hayvanlara 2. hafta ile 13. hafta arasında verilir. Mineral, vitamin, protein ve enerji yönünden yeterli olan bu yem hayvanın gelişimine katkıda bulunur. Kuzu büyütme yemi fiyatları 50 kilogramlık çuvallar için yaklaşık 80 TL civarındadır.

Kuzu besi yemi büyütme yeminin ardından verilir. Hayvanın kesileceği zamana kadar kullanılan bu yem erken gelişime katkı sağlar. Sindirimi kolaylaştırma özelliğine sahip olan toklu besi yemi ise teke ve keçilere tokluk dönemlerinde 500 gram olarak yedirilir.

Koyun süt yemi, süt sağma dönemlerinde kullanılırken keçi süt yeminin ise iştah açıcı özelliği vardır. Keçi süt yemi yeni kullanılmaya başlandığında günde 2-3 öğün olarak verilebilir. Hayvanlara koyun süt yemi yedirildikten sonra ise mutlaka su verilmesi gerekir.

Tarım Kredi Kooperatifi Yem Fiyatları

Ülke içerisinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Yem Fabrikaları Tarım Kredi Yem adı altından birleştirilmiş olup bunlar içerisinde;

İmece Yem a.ş

Big Yem A.ş

Denizli Yem A.ş

Tes Tarım

Sakarya Yem A.ş

Poyraz A.ş

Altınova Yem A.ş

Başak Yem A.ş

Bu fabrikalar bünyesinde geçerli olan fiyat politikası yemin çeşidine göre değişmektedir.

Kuzu büyütme yemi besi, yemi ve keçi sütü yemi fiyatları 65 Türk lirası

Toku besi yemi ve koyun süt yemi fiyatları ise 60 Türk lirası olarak belirlenmiştir.

Tarım Kredi Kooperatifi yem fiyatları politikasına göre bu fiyatlar tahmini değerler olup dönemler itibariyle güncellenmektedir. Kooperatifin internet sitesinde yer alan iletişim kısmından güncel fiyatlarla ilgili bilgi almak mümkündür.

CP Küçükbaş Hayvan Yem Çeşitleri

CP yem firmaları arasında en bilinen firmalardan bir tanesidir. Yıllık yaklaşık 27,5 milyon ton yem üretimi ile önemli bir yere sahip olan CP yem İnegöl fabrikası ile 1986 yılında ilk yem üretimi faaliyetlerine başlamıştır. Daha çok tavuk yemleri ve tavuk yetiştiriciliği ile bilinen CP yem kalitesini yüksek tutmasıyla her kesimden üreticinin beğenisi kazanmaktadır.

CP yem fiyatları düve yemi

1. Uluslar arası kuzu büyütme yemi

Kuzu besi yemi

Buzağı başlangıç yemi

Buzağı büyütme yemi

2. Uluslar arası süt yemi

3. Uluslar arası besi geliştirme

1. Uluslar arası süt yemi ve süt yemi toz fiyatları için farklılık göstermektedir.

Küçükbaş Hayvan Yemi Besin Değerleri

Küçükbaş hayvanların beslenmeleri hayvanın sağlığı ve verimi açısından son derece önemlidir.

İhtiyacı olan protein, vitamin ve minerali tükettiği yemlerden alan hayvanlar için en doğru yem tercih edilmelidir. Günlük küçükbaş hayvan yemi miktarı da doğru şekilde ayarlanmalıdır. Fiyatlardan ziyade ürünün ve hayvanın özellikleri dikkate alınmalıdır.

Küçükbaş hayvan yem fiyatları ile ilgili en uygun seçenekleri bulmak için Tarım Kredi Kooperatifi ürünleri satın alınabilir. Hayvana özgü yem çeşidini seçmek ve bilinen güvenilen yemleri almak gerekmektedir.

Ek olarak hayvan yetiştiriciliği dair bir çok alanda kurs ve krediler hakkında bilgi almak için İşkur Kosgeb Kredisi Nasıl Alınır? yazımızı okuyabilirsiniz.

Küçükbaş Hayvan Yemi Nasıl Hazırlanmalıdır?

Küçükbaş hayvan yem fiyatları yüksek gelen kişiler mümkün olduğunca hayvanları merada otlatmakta ve geriye kalan kısım için yem tercih etmektedir.

Yem tüketimi yapılacağında hayvanların bulundukları döneme uygun yemler seçilmelidir. Örneğin bir koyu besiye alınacaksa bu aşamada ona hemen besi yemi vermek doğru olmayacaktır.

Hayvanların sindirim sistemi zayıf olduğundan kuzu büyütme yemi ile besi yemi karıştırılarak verilmelidir. Besiye alınan dönemde hayvanlar sütten kesileceğinden ve 2 yem hayvanın sindirim sistemine zarar verebileceğinden 15 günlük zaman dilimi dikkate alınmalıdır. Böylece seçilen kuzu büyütme yemi ve besi yemi daha faydalı olacaktır.

Yem fiyatları 2023 Yılı Zamlı Fiyatlar Güncel Liste

Yem fabrikaları, bugünden geçerli olmak üzere fiyatları güncellediler.

Yeni hazırlanan fiyat listesinde yem fiyatlarına ortalama çuvalda 23 ile 29 lira zam yapıldı. Buna göre fabrika çıkış fiyatı en düşük vasıflı süt yemleri ortalama 220 ile 277 TL, besi yemleri de ortalama 206 ile 232 TL oldu. Bu fiyatlara navlun ve bayi karları dahil değil.

Büyükbaş Yem Fiyatlarını Kim Belirler?

Büyükbaş yemleri kendi içerisinde süt yemi ve besi yemi olarak ikiye ayrılmakta olup fiyatlar da buna göre farklılık gösterir. Büyükbaş yem fiyatları ile ilgili gerekli destek Tarım Kredi Kooperatifi tarafından sağlanmakta olup bu imkandan yararlanmak için il ve ilçe müdürlüklerinde yer alan Tarım Kredi Müdürlükleri’ne müracaat etmek gerekir.

Tarım kredi kooperatifi ile özel yem firması fiyat politikası değişkenlik gösterebilir.

Tarım Kredi haricinde yem üretimi ve satışı yapan birçok firma bulunmaktadır. Bunlar arasından seçim yaparken en uygun ve kaliteli olan yemleri tercih etmek gerekir.

Küçükbaş Besi Yemi Fiyatları 2023 Listesi

Fiyat araştırmasına başlamadan önce hangi yem türünün hangi dönemde kullanıldığı iyi öğrenilmeli ve hayvanın durumuna uygun yem satın alınmalıdır. Büyükbaş hayvan yemi fiyatları alınacak yem türüne göre değişecektir. Aşağıda tüm yem fabrikalarının ve markaların ürettiği yem fiyatları listelenmiştir.

Tarım Kredi Yem Fiyat Listesi 2023 (Besi ve Süt)

Tarım Kredi Kooperatifi, çiftçilerin birçok ihtiyaçları arasında büyükbaş hayvan yemi konusunda da ihtiyaçlarını görmektedir.

Besi Pelet’ten, Süt Tahıl’a kadar birbirinden farklı ve besleyici büyükbaş hayvan yemleri üretimi yapan 2023 yılı için Tarım Kredi Büyükbaş Hayvan besi yemi ve hayvan yemleri üretimi yapan Tarım Kredi Büyükbaş Hayvan Yem Fiyatları 2023 yılında aşağıdaki gibidir:

Buzağı başlangıç yemi pelet 1 Kilosu 5,29 TL Çuval fiyatı 243 TL

Buzağı büyütme yemi pelet 1 Kilosu 5,13 TL Çuval fiyatı 256,50 TL

Sığır süt yemi standart pelet ,62 artışla 4.612 TL Çuval fiyatı 230,61 TL

Sığır süt yemi 18- pelet 1 Kilosu 5,32 TL Çuval fiyatı 266,00 TL

Sığır süt yem 18-toz ,97 1 Kilosu 5,10 TL Çuval fiyatı 255,00 TL

Sığır süt yemi 19-toz ,57 artışla 4,843 TL Çuval fiyatı 242,17 TL

Sığır süt yemi enerji 19 pelet ,57 artışla 4,866 TL Çuval fiyatı 243,29 TL

Sığır süt yemi 20- pelet/ granül Çuval fiyatı 259,00 TL

Sığır süt yemi 21 pelet ,29 artışla 4,948 TL Çuval fiyatı 247,41 TL

Sığır süt yemi 1E- Mix pelet- 1 Kilosu 5,85 TL Çuval fiyatı 292,50 TL

Sığır süt yemi Ekstra -pelet ,77 artışla 5,756 TL Çuval fiyatı 287,79 TL

Düve yemi -pelet ,28 artışla 4,646 TL Çuval fiyatı 232,28 TL

Kuru dönem yemi pelet ,20 artışla 4,672 TL Çuval fiyatı 233,60 TL

Sığır besi yemi standart pelet ,90 artışla 4,465 TL Çuval fiyatı 223,27 TL

Sığır besi yemi standart toz ,76 artışla 4,505 TL Çuval fiyatı 225,26 TL

Sığır besi yemi geliştirme pelet 1 Kilosu 4,86 TL Çuval fiyatı 243,00 TL

Sığır besi yemi geliştirme toz 1 Kilosu 4,79 TL Çuval fiyatı 239,50 TL

Sığır besi yemi bitirme pelet 1 Kilosu 4,94 TL Çuval fiyatı 247,00 TL

Sığır besi yemi bitirme toz ,52 artışla 4,573 TL Çuval fiyatı 228,63 TL

Sığır besi yemi tahıl/mix- pelet-granül ,78 artışla 4,852 TL Çuval fiyatı 242,58 TL

Tarım Kredi Kooperatifleri küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık sektöründe yem üretimi yapmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin yem üreten fabrikaları tek çatı altında toplanarak Tarım Kredi Yem ismini almıştır. Büyükbaş hayvancılık sektöründe kullanılabilecek pek çok yem çeşidi bulunmaktadır. Ürünler aşağıdaki gibidir;

Buzağı Başlangıç Yemi: Buzağıların 4. günden 60. güne kadar olan beslenmelerinde kullanılmaktadır. Protein, vitamin, mineral, enerji gibi besin maddeleri bakımından yem oldukça zengindir. Yem 50 kilogramlık çuvallarda satılmaktadır.

Buzağıların 4. günden 60. güne kadar olan beslenmelerinde kullanılmaktadır. Protein, vitamin, mineral, enerji gibi besin maddeleri bakımından yem oldukça zengindir. Yem 50 kilogramlık çuvallarda satılmaktadır. Buzağı Büyütme Yemi: 2-3 aylık buzağılar için 6 aylık olana kadar kullanılması gereken yemdir.

NOT : FİRMALAR FİYATLARINI SÜREKLİ OLARAK GÜNCELLEMEKTEDİR. SAYFAMIZDA VERİLEN FİYATLAR FİRMALARIN GERÇEKTE SATIŞ FİYATLARINI BAĞLAMAMAKTADIR. BURDA BELİRTİLEN BİLGİLER BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. HİÇ BİR BAĞLAYICILIĞI YOKTUR. EN DOĞRU FİYAT BİLGİSİNİ FİRMANIN KESİ İLE İLETİŞİME GEREK ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.