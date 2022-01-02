Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları 2022 (GÜNCEL)

Büyükbaş Hayvan Süt Yemi Fiyatları, Küçükbaş Hayvan Yemleri ve Fiyatları 2022 en ucuz yem fiyatları, burada Küçükbaş Hayvan Yemi Nasıl Hazırlanmalıdır?, 2022 yılı Tarım Kredi Kooperatifi Yem Fiyatları, kamusaati editörlerimiz tarafından kaleme alındı işte detaylar..

Küçükbaş Hayvanlar İçin Yem Çeşitleri

Küçükbaş havyan yem çeşitleri kendi içerisinde;

Kuzu büyütme yemi

Kuzu besi yemi

Toklu besi yemi

Koyun süt yemi

Keçi süt yemi gibi çeşitlere ayrılır.

Kuzu büyütme yemi hayvanlara 2. hafta ile 13. hafta arasında verilir. Mineral, vitamin, protein ve enerji yönünden yeterli olan bu yem hayvanın gelişimine katkıda bulunur. Kuzu büyütme yemi fiyatları 50 kilogramlık çuvallar için yaklaşık 80 TL civarındadır.

Kuzu besi yemi büyütme yeminin ardından verilir. Hayvanın kesileceği zamana kadar kullanılan bu yem erken gelişime katkı sağlar. Sindirimi kolaylaştırma özelliğine sahip olan toklu besi yemi ise teke ve keçilere tokluk dönemlerinde 500 gram olarak yedirilir.

Koyun süt yemi, süt sağma dönemlerinde kullanılırken keçi süt yeminin ise iştah açıcı özelliği vardır. Keçi süt yemi yeni kullanılmaya başlandığında günde 2-3 öğün olarak verilebilir. Hayvanlara koyun süt yemi yedirildikten sonra ise mutlaka su verilmesi gerekir.

Tarım Kredi Kooperatifi Yem Fiyatları

Ülke içerisinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Yem Fabrikaları Tarım Kredi Yem adı altından birleştirilmiş olup bunlar içerisinde;

İmece Yem a.ş

Big Yem A.ş

Denizli Yem A.ş

Tes Tarım

Sakarya Yem A.ş

Poyraz A.ş

Altınova Yem A.ş

Başak Yem A.ş

Bu fabrikalar bünyesinde geçerli olan fiyat politikası yemin çeşidine göre değişmektedir.

Kuzu büyütme yemi besi, yemi ve keçi sütü yemi fiyatları 65 Türk lirası

Toku besi yemi ve koyun süt yemi fiyatları ise 60 Türk lirası olarak belirlenmiştir.

Tarım Kredi Kooperatifi yem fiyatları politikasına göre bu fiyatlar tahmini değerler olup dönemler itibariyle güncellenmektedir. Kooperatifin internet sitesinde yer alan iletişim kısmından güncel fiyatlarla ilgili bilgi almak mümkündür.

CP Küçükbaş Hayvan Yem Çeşitleri

CP yem firmaları arasında en bilinen firmalardan bir tanesidir. Yıllık yaklaşık 27,5 milyon ton yem üretimi ile önemli bir yere sahip olan CP yem İnegöl fabrikası ile 1986 yılında ilk yem üretimi faaliyetlerine başlamıştır. Daha çok tavuk yemleri ve tavuk yetiştiriciliği ile bilinen CP yem kalitesini yüksek tutmasıyla her kesimden üreticinin beğenisi kazanmaktadır.

CP yem fiyatları düve yemi

1. Uluslar arası kuzu büyütme yemi

Kuzu besi yemi

Buzağı başlangıç yemi

Buzağı büyütme yemi

2. Uluslar arası süt yemi

3. Uluslar arası besi geliştirme

1. Uluslar arası süt yemi ve süt yemi toz fiyatları için farklılık göstermektedir.

Küçükbaş Hayvan Yemi Besin Değerleri

Küçükbaş hayvanların beslenmeleri hayvanın sağlığı ve verimi açısından son derece önemlidir.

İhtiyacı olan protein, vitamin ve minerali tükettiği yemlerden alan hayvanlar için en doğru yem tercih edilmelidir. Günlük küçükbaş hayvan yemi miktarı da doğru şekilde ayarlanmalıdır. Fiyatlardan ziyade ürünün ve hayvanın özellikleri dikkate alınmalıdır.

Küçükbaş hayvan yem fiyatları ile ilgili en uygun seçenekleri bulmak için Tarım Kredi Kooperatifi ürünleri satın alınabilir. Hayvana özgü yem çeşidini seçmek ve bilinen güvenilen yemleri almak gerekmektedir.

Ek olarak hayvan yetiştiriciliği dair bir çok alanda kurs ve krediler hakkında bilgi almak için İşkur Kosgeb Kredisi Nasıl Alınır? yazımızı okuyabilirsiniz.

Küçükbaş Hayvan Yemi Nasıl Hazırlanmalıdır?

Küçükbaş hayvan yem fiyatları yüksek gelen kişiler mümkün olduğunca hayvanları merada otlatmakta ve geriye kalan kısım için yem tercih etmektedir.

Yem tüketimi yapılacağında hayvanların bulundukları döneme uygun yemler seçilmelidir. Örneğin bir koyu besiye alınacaksa bu aşamada ona hemen besi yemi vermek doğru olmayacaktır.

Hayvanların sindirim sistemi zayıf olduğundan kuzu büyütme yemi ile besi yemi karıştırılarak verilmelidir. Besiye alınan dönemde hayvanlar sütten kesileceğinden ve 2 yem hayvanın sindirim sistemine zarar verebileceğinden 15 günlük zaman dilimi dikkate alınmalıdır. Böylece seçilen kuzu büyütme yemi ve besi yemi daha faydalı olacaktır.

Küçükbaş Hayvan Yemleri ve Fiyatları 2021

Tarım kredi yem fiyatları incelendiğinde fiyatların TL/Çuval ve tavsiye edilen kooperatif satış fiyatı/çuval şeklinde iki kısma ayrıldığı görülür.

Buna göre küçükbaş yem fiyatları 2021 yılında sırasıyla şu şekildedir;

Keçi ve Koyun Besi Yemi

İçerisinde yaklaşık %12 oranında protein bulunan koyun ve keçi besi yemi hayvanların beslenmesinde son derece etkili olan bir yem türüdür. İçerisinde yeterli miktarda mineral, vitamin ve enerji olması nedeniyle hayvana ekstra bir yem vermeye gerek kalmamaktadır.

Palet ve toz formlarında üretilen bu ürün hayvanların daha sağlıklı şekilde gelişmelerine katkıda bulunur. Yüksek enerji içeriğinin olması besi süresini kısaltırken besi performansını artmasına katkıda bulunur.

Kuzu besi yemi ise hem sindirimi kolay hem de lezzetli olmasıyla bilinir. Kuzuların sağlıklı ve erken gelişimlerine katkıda bulunan bu ürün, idrar ve böbrek taşı oluşumuna engel olurken işkembe gelişimine hız kazandırır.

Koyun Süt Yemi

Sütçü ırk koyunlarının besin maddesi ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan koyun süt yemi koyunların hem sağlıklı hem de ekonomik gelişmesini sağlar. Koyunlarda süt veriminin artmasına katkıda bulunan bu yem hamile koyunlarda kuzuların sağlıklı doğmasına yardımcı olur.

Aynı zamanda koyun süt yemi, süt verimi ve büyümenin bu süreç boyunca maksimum düzeyde olmasını sağlamaktadır. Benzer etkiler keçi süt yemi için de geçerli olup bu yemlerin alışında fiyattan çok özelliğe odaklanmakta yarar vardır.

Tarım Kredi yem fiyatları ne kadar 2021 ve kaç TL gibi sorgulamalar, başta çiftçiler olmak üzere pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Peki yem fiyatları kaç TL oldu 2021? Aralık ayı 2021 yem fiyatları ne kadar?

Tarım Kredi yem fiyatları ne kadar 2021 ve Aralık ayı 2021 yem fiyatları kaç TL gibi sorgulamalar, hayvancılık ile uğraşan kişiler tarafından son dönemlerde sıklıkla araştırılıyor. Peki 2021 yem fiyatları kaç TL oldu? İşte Tarım Kredi güncel yem fiyat listesi 2021... EN DÜŞÜK VASIFLI SÜT YEMİ 270, BESİ YEMİ İSE 260 TL OLDU Yem fabrikaları, bu gün itibariyle geçerli olmak üzere fiyatları güncellediler. Yeni hazırlanan fiyat listesinde yem fiyatlarına ortalama çuvalda 20 ile 25 lira zam geldi. Buna göre fabrika çıkış fiyatı en düşük vasıflı süt yemleri ortalama 240 ile 250 TL, besi yemleri de ortalama 230 ile 240 TL oldu. Bu fiyatlara navlun ve bayi karları dahil değil. Navlun ve bayi karı ile beraber en düşük vasıflı süt yemi ortalama 270 ile 280 TL, yine en düşük vasıflı besi yemleri de 260 ile 270 TL oldu. YEM SÜT PARİTESİ YERLERDE SÜRÜNÜYOR! Yem fiyatlarına yapılacak yeni zamla beraber süt üreticisinin zararı da artacak. Ulusal Süt Konseyi'nin yapmış olduğu son artışla çiğ süt fiyatı 4.70 TL'ye çıkarılırken, yaklaşık yüzde 47'lik artış yem fiyatlarının artmasından dolayı üreticiye hiç bir yararı olmadı. Yarın gelecek zamla beraber yem süt paritesi 0.81'e kadar düşecek. Üreticinin para kazanabilmesi için paritenin 1.5, asgari seviye ise 1.3 olması gerekirken, parite son yılların en düşük seviyesine düşmüş durumda. Bu parite ile üreticinin üretime sürmesi mümkün görünmüyor. HAYVANCILIKTA ZARAR BÜYÜRKEN BAKAN ÇİFTÇİNİN KAZANDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ! Diğer taraftan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, katılmış olduğu bir televizyon yayınında tarımsal hasıla ile çiftçinin kullanmış olduğu kredi miktarlarını karşılaştırarak, çiftçinin para kazandığını iddia etmişti. Ülke hayvancılığı zor günler geçirirken, Pakdemirli'nin sahayı yansıtmayan bu açıklamaları çiftçinin tepkisini çekerken moral ve motivasyonunu da bozuyor. Tarım Kredi Yem Fiyat Listesi 2021 (Besi ve Süt) Tarım Kredi Kooperatifi, çiftçilerin birçok ihtiyaçları arasında büyükbaş hayvan yemi konusunda da ihtiyaçlarını görmektedir. Besi Pelet’ten, Süt Tahıl’a kadar birbirinden farklı ve besleyici büyükbaş hayvan yemleri üretimi yapan 2021 yılı için Tarım Kredi Büyükbaş Hayvan besi yemi ve hayvan yemleri üretimi yapan Tarım Kredi Büyükbaş Hayvan Yem Fiyatları 2021 yılında aşağıdaki gibidir: