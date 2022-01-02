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Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları 2022 (GÜNCEL)

Büyükbaş Hayvan Süt Yemi Fiyatları, Küçükbaş Hayvan Yemleri ve Fiyatları 2022 en ucuz yem fiyatları, burada Küçükbaş Hayvan Yemi Nasıl Hazırlanmalıdır?, 2022 yılı Tarım Kredi Kooperatifi Yem Fiyatları, kamusaati editörlerimiz tarafından kaleme alındı işte detaylar..

Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları 2022 (GÜNCEL)
02 Ocak 2022 Pazar 23:09

Küçükbaş Hayvanlar İçin Yem Çeşitleri

Küçükbaş havyan yem çeşitleri kendi içerisinde;

 Kuzu büyütme yemi
  • Kuzu besi yemi
  • Toklu besi yemi
  • Koyun süt yemi
  • Keçi süt yemi gibi çeşitlere ayrılır.

Kuzu büyütme yemi hayvanlara 2. hafta ile 13. hafta arasında verilir. Mineral, vitamin, protein ve enerji yönünden yeterli olan bu yem hayvanın gelişimine katkıda bulunur. Kuzu büyütme yemi fiyatları 50 kilogramlık çuvallar için yaklaşık 80 TL civarındadır.

Kuzu besi yemi büyütme yeminin ardından verilir. Hayvanın kesileceği zamana kadar kullanılan bu yem erken gelişime katkı sağlar. Sindirimi kolaylaştırma özelliğine sahip olan toklu besi yemi ise teke ve keçilere tokluk dönemlerinde 500 gram olarak yedirilir.

Koyun süt yemi, süt sağma dönemlerinde kullanılırken keçi süt yeminin ise iştah açıcı özelliği vardır. Keçi süt yemi yeni kullanılmaya başlandığında günde 2-3 öğün olarak verilebilir. Hayvanlara koyun süt yemi yedirildikten sonra ise mutlaka su verilmesi gerekir.

Tarım Kredi Kooperatifi Yem Fiyatları

Ülke içerisinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Yem Fabrikaları Tarım Kredi Yem adı altından birleştirilmiş olup bunlar içerisinde;

  • İmece Yem a.ş
  • Big Yem A.ş
  • Denizli Yem A.ş
  • Tes Tarım
  • Sakarya Yem A.ş
  • Poyraz A.ş
  • Altınova Yem A.ş
  • Başak Yem A.ş

Bu fabrikalar bünyesinde geçerli olan fiyat politikası yemin çeşidine göre değişmektedir.

  • Kuzu büyütme yemi besi, yemi ve keçi sütü yemi fiyatları 65 Türk lirası
  • Toku besi yemi ve koyun süt yemi fiyatları ise 60 Türk lirası olarak belirlenmiştir.

Tarım Kredi Kooperatifi yem fiyatları politikasına göre bu fiyatlar tahmini değerler olup dönemler itibariyle güncellenmektedir. Kooperatifin internet sitesinde yer alan iletişim kısmından güncel fiyatlarla ilgili bilgi almak mümkündür.

CP Küçükbaş Hayvan Yem Çeşitleri

CP yem firmaları arasında en bilinen firmalardan bir tanesidir. Yıllık yaklaşık 27,5 milyon ton yem üretimi ile önemli bir yere sahip olan CP yem İnegöl fabrikası ile 1986 yılında ilk yem üretimi faaliyetlerine başlamıştır. Daha çok tavuk yemleri ve tavuk yetiştiriciliği ile bilinen CP yem kalitesini yüksek tutmasıyla her kesimden üreticinin beğenisi kazanmaktadır.

  • CP yem fiyatları düve yemi
  • 1. Uluslar arası kuzu büyütme yemi
  • Kuzu besi yemi
  • Buzağı başlangıç yemi
  • Buzağı büyütme yemi
  • 2. Uluslar arası süt yemi
  • 3. Uluslar arası besi geliştirme
  • 1. Uluslar arası süt yemi ve süt yemi toz fiyatları için farklılık göstermektedir.

Küçükbaş Hayvan Yemi Besin Değerleri

Küçükbaş hayvanların beslenmeleri hayvanın sağlığı ve verimi açısından son derece önemlidir.

  1. İhtiyacı olan protein, vitamin ve minerali tükettiği yemlerden alan hayvanlar için en doğru yem tercih edilmelidir.
  2. Günlük küçükbaş hayvan yemi miktarı da doğru şekilde ayarlanmalıdır.
  3. Fiyatlardan ziyade ürünün ve hayvanın özellikleri dikkate alınmalıdır.

Küçükbaş hayvan yem fiyatları ile ilgili en uygun seçenekleri bulmak için Tarım Kredi Kooperatifi ürünleri satın alınabilir. Hayvana özgü yem çeşidini seçmek ve bilinen güvenilen yemleri almak gerekmektedir.

Ek olarak hayvan yetiştiriciliği dair bir çok alanda kurs ve krediler hakkında bilgi almak için İşkur Kosgeb Kredisi Nasıl Alınır? yazımızı okuyabilirsiniz.

Küçükbaş Hayvan Yemi Nasıl Hazırlanmalıdır?

Küçükbaş hayvan yem fiyatları yüksek gelen kişiler mümkün olduğunca hayvanları merada otlatmakta ve geriye kalan kısım için yem tercih etmektedir.

Yem tüketimi yapılacağında hayvanların bulundukları döneme uygun yemler seçilmelidir. Örneğin bir koyu besiye alınacaksa bu aşamada ona hemen besi yemi vermek doğru olmayacaktır.

Hayvanların sindirim sistemi zayıf olduğundan kuzu büyütme yemi ile besi yemi karıştırılarak verilmelidir. Besiye alınan dönemde hayvanlar sütten kesileceğinden ve 2 yem hayvanın sindirim sistemine zarar verebileceğinden 15 günlük zaman dilimi dikkate alınmalıdır. Böylece seçilen kuzu büyütme yemi ve besi yemi daha faydalı olacaktır.

Küçükbaş Hayvan Yemleri ve Fiyatları 2021

Tarım kredi yem fiyatları incelendiğinde fiyatların TL/Çuval ve tavsiye edilen kooperatif satış fiyatı/çuval şeklinde iki kısma ayrıldığı görülür.

Buna göre küçükbaş yem fiyatları 2021 yılında sırasıyla şu şekildedir;

Keçi ve Koyun Besi Yemi

İçerisinde yaklaşık %12 oranında protein bulunan koyun ve keçi besi yemi hayvanların beslenmesinde son derece etkili olan bir yem türüdür. İçerisinde yeterli miktarda mineral, vitamin ve enerji olması nedeniyle hayvana ekstra bir yem vermeye gerek kalmamaktadır.

Palet ve toz formlarında üretilen bu ürün hayvanların daha sağlıklı şekilde gelişmelerine katkıda bulunur. Yüksek enerji içeriğinin olması besi süresini kısaltırken besi performansını artmasına katkıda bulunur.

Kuzu besi yemi ise hem sindirimi kolay hem de lezzetli olmasıyla bilinir. Kuzuların sağlıklı ve erken gelişimlerine katkıda bulunan bu ürün, idrar ve böbrek taşı oluşumuna engel olurken işkembe gelişimine hız kazandırır.

Koyun Süt Yemi

Sütçü ırk koyunlarının besin maddesi ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan koyun süt yemi koyunların hem sağlıklı hem de ekonomik gelişmesini sağlar. Koyunlarda süt veriminin artmasına katkıda bulunan bu yem hamile koyunlarda kuzuların sağlıklı doğmasına yardımcı olur.

Aynı zamanda koyun süt yemi, süt verimi ve büyümenin bu süreç boyunca maksimum düzeyde olmasını sağlamaktadır. Benzer etkiler keçi süt yemi için de geçerli olup bu yemlerin alışında fiyattan çok özelliğe odaklanmakta yarar vardır.

Tarım Kredi yem fiyatları ne kadar 2021 ve kaç TL gibi sorgulamalar, başta çiftçiler olmak üzere pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Peki yem fiyatları kaç TL oldu 2021? Aralık ayı 2021 yem fiyatları ne kadar?

Tarım Kredi yem fiyatları ne kadar 2021 ve Aralık ayı 2021 yem fiyatları kaç TL gibi sorgulamalar, hayvancılık ile uğraşan kişiler tarafından son dönemlerde sıklıkla araştırılıyor. Peki 2021 yem fiyatları kaç TL oldu? İşte Tarım Kredi güncel yem fiyat listesi 2021...

EN DÜŞÜK VASIFLI SÜT YEMİ 270, BESİ YEMİ İSE 260 TL OLDU

Yem fabrikaları, bu gün itibariyle geçerli olmak üzere fiyatları güncellediler. Yeni hazırlanan fiyat listesinde yem fiyatlarına ortalama çuvalda 20 ile 25 lira zam geldi. Buna göre fabrika çıkış fiyatı en düşük vasıflı süt yemleri ortalama 240 ile 250 TL, besi yemleri de ortalama 230 ile 240 TL oldu. Bu fiyatlara navlun ve bayi karları dahil değil. Navlun ve bayi karı ile beraber en düşük vasıflı süt yemi ortalama 270 ile 280 TL, yine en düşük vasıflı besi yemleri de 260 ile 270 TL oldu.

YEM SÜT PARİTESİ YERLERDE SÜRÜNÜYOR!

Yem fiyatlarına yapılacak yeni zamla beraber süt üreticisinin zararı da artacak. Ulusal Süt Konseyi'nin yapmış olduğu son artışla çiğ süt fiyatı 4.70 TL'ye çıkarılırken, yaklaşık yüzde 47'lik artış yem fiyatlarının artmasından dolayı üreticiye hiç bir yararı olmadı. Yarın gelecek zamla beraber yem süt paritesi 0.81'e kadar düşecek. Üreticinin para kazanabilmesi için paritenin 1.5, asgari seviye ise 1.3 olması gerekirken, parite son yılların en düşük seviyesine düşmüş durumda. Bu parite ile üreticinin üretime sürmesi mümkün görünmüyor.

HAYVANCILIKTA ZARAR BÜYÜRKEN BAKAN ÇİFTÇİNİN KAZANDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ!

Diğer taraftan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, katılmış olduğu bir televizyon yayınında tarımsal hasıla ile çiftçinin kullanmış olduğu kredi miktarlarını karşılaştırarak, çiftçinin para kazandığını iddia etmişti. Ülke hayvancılığı zor günler geçirirken, Pakdemirli'nin sahayı yansıtmayan bu açıklamaları çiftçinin tepkisini çekerken moral ve motivasyonunu da bozuyor.

Tarım Kredi Yem Fiyat Listesi 2021 (Besi ve Süt)

Tarım Kredi Kooperatifi, çiftçilerin birçok ihtiyaçları arasında büyükbaş hayvan yemi konusunda da ihtiyaçlarını görmektedir.

Besi Pelet’ten, Süt Tahıl’a kadar birbirinden farklı ve besleyici büyükbaş hayvan yemleri üretimi yapan 2021 yılı için Tarım Kredi Büyükbaş Hayvan besi yemi ve hayvan yemleri üretimi yapan Tarım Kredi Büyükbaş Hayvan Yem Fiyatları 2021 yılında aşağıdaki gibidir:

 Tarım Kredi Kooperatifleri küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık sektöründe yem üretimi yapmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin yem üreten fabrikaları tek çatı altında toplanarak Tarım Kredi Yem ismini almıştır. Büyükbaş hayvancılık sektöründe kullanılabilecek pek çok yem çeşidi bulunmaktadır. Ürünler aşağıdaki gibidir;

  • Buzağı Başlangıç Yemi: Buzağıların 4. günden 60. güne kadar olan beslenmelerinde kullanılmaktadır. Protein, vitamin, mineral, enerji gibi besin maddeleri bakımından yem oldukça zengindir. Yem 50 kilogramlık çuvallarda satılmaktadır.
  • Buzağı Büyütme Yemi: Buzağı başlangıç yemi bittikten sonra 61 günden itibaren 120. güne kadar bu yem çeşidi kullanılabilmektedir. Kas ve iskelet sistemini geliştirici özelliği bulunmaktadır.
  • Sığır Besi Yemi:(Standart) Hayvanlara 4. aydan itibaren verilmektedir. Yemin iştah açıcı özelliği bulunmaktadır.
  • Sığır Besi Yemi: (Geliştirme) 5. aydan itibaren kesim süresine 3 ay kalaya kadar verilebilir. Kesime kadar olan dönemde eti artırıcı özelliği bulunmaktadır.
  • Sığır Yemi: (Bitirme) Sindirimi oldukça kolaydı. Bu yem de yine hayvanların kesim zamanına kadar kullanılabilir. Enerji ihtiyacının tamamlanması adına hayvanlara verilebilir.
  • Sığır Besi Yemi: (Başlangıç) Beşinci aydan itibaren besi süresinin sonuna kadar verilebilir. Mineral, protein, vitamin, protein bakımından oldukça zengindir. İştah açıcı ve yemi ete dönüştürme amacı gözetilerek üretilmiştir.
  • Sığır Besi Yemi: (Tahıl karışık) Dana ve tosunların besiye alındıkları dönemlerde bu yem hayvanlara tahıllarla karıştırılarak verilmelidir. Kullanım şekli, hayvan başına 2 kilogram olarak verilir. Bu 2 kilogramlık yem ezilmiş olan tahıllarla karıştırılmalıdır.
  • Sığır Süt Yemi 19: Dişi sığırların doğumlarından sonra kullanılmaya başlanabilir. Süt ineklerinde verim artırıcı özelliği bulunmaktadır.
  • Sığır Süt Yemi Enerji 19: Sindirim problemlerine yardımcı olacak şekilde üretilmiş olan bu yem dişi hayvanlara doğumlarından itibaren verilmeye başlanabilir. İçerik bakımından oldukça zengindir. Doğumdan sonra oluşacak problemleri önlemeye yardımcıdır.
  • Sığır Süt Yemi 20: Verim olarak orta ve yüksek seviyede olan hayvanlara verilebilir. Dişi hayvanlara doğumlarından sonra kuruya çıkarılacaklara döneme kadar kullanılabilir. Yüksek protein içeren bir yem çeşididir.
  • Sığır Süt Yemi 21: Bu yem türü de dışı hayvanların doğumlarından sonraki dönemde kullanılabilecektir. Ayrıca süt verimini artırıcı özelliği de bulunmaktadır. Diğer yem çeşitleri ve kullanımları ile ilgili detaylı bilgi almak için Tarım Kredi’nin internet sayfasını ziyaret ediniz.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal üretim konularından olan yem bitkileri üretimine destek vermektedir. Yonca, korunga, tek yıllık, mısır, mera ve çayır üretimi konularında dekar başına destek verilecektir. Ayrıca patates siğili görülen alanlarda desteklere ek olarak %50 oranında bir destekleme ödemesi daha yapılacaktır.

Özlem yem fiyatları 2021

Firma 1980’den beri üretim yapmaktadır. Küçükbaş, büyükbaş ve kümes hayvancılığı yemlerinde üretim yapan firmanın fiyat listesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları ve Küçükbaş Fiyatları;

Özlem Yem Türü Özlem Yem Fiyatı
Özlem Buzağı Başlangıç 315,00₺ / 50Kg
Standart P12 Besi Yemi 315,00₺ / 50Kg
Ekstra Besi Yemi 369,00₺ / 50Kg
Lale Süt Yemi 325,00₺ / 50Kg
Düve ve Buzağı Yemi 301,00₺ / 50Kg
Konsantre Süt Yemi 263,00₺ / 40Kg
Konsantre Besi Yemi 370,00₺ / 50Kg
Kuru Dönem Süt Yemi 345,00₺ / 50Kg
Kuru Dönem Ekstra Yemi 354,00₺ / 50Kg

Malkara yem fiyatları güncel listesi

1973 yılından beri büyükbaş hayvan yemi üretimi ve ithali yapan Malkara Kar Yem, 60.000 metrekarelik arsa üzerine kurulu fabrikasında hizmet vermeye kesintisiz devam etmektedir.

Tekirdağ’ da faaliyet gösteren yem fabrikası, küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı sektöründe yem üretim yapmaktadır. Büyükbaş hayvanlarınız için güvenilir ve sağlıklı yemler üreten Malkara Kar Yem Fiyat Listesi şu şekildedir

SÜT YEMLERİ ÇEŞİT Malkara Kar Yem Fiyatı
16 Pr. Süt Yemi KARSÜT 16 145 TL
18 Pr. Süt Yemi KARSÜT 18 164 TL
19.Pr. Süt Yemi KARSÜT 19 174 TL
19 Pr. Süt Yemi (Denge) KARSÜT 19 180 TL
20 Pr. Süt Yemi KARSÜT 20 182 TL
Doğum problemleri, boğaya gelme, dönme ve takviye için günde 1 kg. verilmek üzere MAXİMİX
DOĞUM PROBLEMLERİ İÇİN MAXİMİX 224 TL
Buzağı 0-4 AY, BAŞLANGIÇ VE BÜYÜTME YEMİ
Buzağı 0-4 AY YEMİ KAR BUZAĞI 174 TL
DÜVE  VE KURU  DÖNEM  YEMİ
Düve-Kurudönem KAR KURU-DÜVE 164 TL
SIĞIR  BÜYÜK BAŞ  BESİ  YEMLERİ
EKONOMİK SIĞIR BESİ YEMİ KARBESİ EKO 152 TL
Besi 4 – 8 ay besi KARBESİ BAŞLANGIÇ 155 TL
Besi Bitiş 8 aydan sonra KARBESİ BİTİŞ 165 TL
SÜT VE BESİ KONSANTRE  YEMLER 
Konsantre 1/1 Yem-Yarma BESİ KONSANTRESİ 1/1 162 TL
Konsantre 20, 6 YEM 4 TAHIL SÜT KONSANTRESİ 2/1 172 TL
Konsantre 25, 1 YEM,1 YARMA SÜT KONSANTRESİ 1/1 182 TL
MalkaraYem Eylül ayından itibaren geçerli yem fiyatları listesi
Malkara Kar Yem Türü Malkara Kar Yem Fiyatı
Armoni Süt Yemi 325,00₺ / 50Kg
Denge Süt Yemi 329,00₺ / 50Kg
16 Protein Süt Yemi 314,00₺ / 50Kg
 Promiks Süt Yemi 318,00₺ / 50Kg
Doruk Süt Yemi 326,00₺ / 50Kg
Toro Başlangıç Besi Yemi 313,00₺ / 50Kg
Toro Bitiş Besi Yemi 327,00₺ / 50Kg
Düve Yemi 410,00₺ / 50Kg
Besi Konsantresi Yemi 258,00₺ / 40Kg

Tariş Konya Birinci Küçükbaş yem fiyatları

1959 yılından beri Kurumsal kimliği ile ön plana çıkarak; büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yemi üretip pazarlayan Tariş Konya, Buzağı ve Sığırlarınız için en kaliteli ve besleyici yemleri sunmaktadır. 2021 yılı itibariyle geçerli olan Tariş Konya Yem Fiyatları ise şu şekilde sıralanabilir:

Tariş Konya Yem Türü Tariş Konya Yem Fiyatı
Buzağı Başlangıç Yemi 301,00₺ / 50Kg
Buzağı Büyütme Yemi 306,00₺ / 50Kg
18 Sığır Süt Yemi 350,00₺ / 50Kg
19 Sığır Süt Yemi 360,00₺ / 50Kg
20 Sığır Süt Yemi 364,00₺ / 50Kg
21 Sığır Süt Yemi 375,00₺ / 50Kg
22 Sığır Süt Yemi 382,00₺ / 50Kg
Sığır Besi Yemi 318,00₺ / 50Kg
Sığır Besi Bitirme Yemi 319,00₺ / 50Kg
Tariş Konya Birinci Küçükbaş Yem Fiyatları 2021 listesi

Büyükbaş Süt, besi, küçükbaş, kanatlı, koyun, keçi yem fiyatları ve çeşitleri;

Torku yem fiyat listesi 2021

Torku yem, büyükbaş hayvancılık yetiştiriciliği ile uğraşan çiftçilere uygun fiyatlar ile kaliteli ürünler sunmaktadır. Genel olarak 50 KG çuval halinde satışa sunulan Torku Yem Fiyatları aşağıdaki gibidir;

Torku Yem Türü Torku Yem Fiyatı
18. Süt Yemi 313,00₺ / 50Kg
19. Süt Yemi 323,00₺ / 50Kg
20. Süt Yemi 331,00₺ / 50Kg
Besi Bitiş Yemi 309,00₺ / 50Kg
Düve Yemi 309,00₺ / 50Kg
Yüksek Verim Süt Yemi 249,00₺ / 40Kg
Doğum Besi Yemi 368,00₺ / 50Kg
1/1 Yarma Yem 214,00₺ / 50Kg
16. Besi Yemi 205,00₺ / 50Kg

Abalıoğlu yem fiyat listesi 2021

Abalıoğlu bir diğer adı ile abalım yem fiyatları besi, buzağı küçükbaş olarak çeşitlerini satın alabilirsiniz. İnternet satış fiyatları ortalama olarak verilmiştir.

  • 20 Kg Abalım Bızdık2 Yüksek Verim Hızlı Geliştirme Etlik Yemi 408 TL
  • 5 Kg Abalım Bızdık2 Yüksek Verim Hızlı Geliştirme Etlik Yemi 102,80 TL
  • 10 Kg Abalım Bızdık2 Yüksek Verim Hızlı Geliştirme Etlik Yemi 10 Kg 204 TL
  • Abalıoğlu yumurta yemi 25 KG 239 TL

Abalıoğlu Besi yemi çeşitleri;

  • Efekt besi başlangıç
  • Yiğit besi
  • Pehlivan besi geliştirme
  • Grand besi bitirme
  • Arpamix bes
  • Besimix müsli besi

Buzağı yemleri Abalığolu;

  • İlke buzağı başlangıç yemi
  • Güçlü buzağı büyütme yemi
  • Müsli buzağı yemi

Küçükbaş yemleri; Yeni doğan kuzuların 1. gününden 45. gününe kadarki beslenmesinde kullanılır.

İpek Yem Büyükbaş Hayvan yem fiyat listesi 2021

Gold Süt Yemlerinden, Pehlivan Besi yemlerine kadar geniş yelpazede büyükbaş hayvan yemleri üretimi ve ticareti yapan İpek Yem, laboratuvar analizleri sonuçlarını hayvancılıkla uğraşan müşterilerine sunarak yemlerindeki kaliteyi onlara gösteriyor. Hayvanlarınız için sağlıklı bir gelişim istiyorsanız tercih edebileceğiniz İpek Yem Fiyatları şöyledir:

İpek Yem Türü İpek Yem Fiyatı
Toro Besi Yemi 319,00₺ / 50Kg
Perfect Süt Yemi 237,00₺ / 40Kg
Promax Süt Yemi 127,00₺ / 25Kg
Düve Yemi 304,00₺ / 50Kg
Klasik Besi Yemi 303,00₺ / 50Kg
Akif Besi Yemi 247,00₺ / 25Kg
Export Süt Yemi 343,00₺ / 50Kg
Buzağı Başlangıç Yemi 316,00₺ / 50Kg
Gold Süt Yemi 316,00₺ / 50Kg
  • Ipek Koyun Süt Yemi 50KG 143 TL
  • İpek Değirmen Arpa Ezmesi Büyükbaş Küçükbaş Besi Hayvan Yemi 10 KG 59,90 TL
  • İpek Değirmen Arpa Ezmesi Büyükbaş Küçükbaş Besi Hayvan Yemi 10 KG 49,90 TL

Pro Yem Büyükbaş Hayvan yem fiyat listesi 2021

Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yemi olarak 3 farklı yem türü üreten ve satan Proyem, büyükbaş hayvan yemleri konusunda uzun yıllar hizmet veriyor.

Proyem hayvan yemi fiyatları 2021 listesi;

Proyem Yem Türü Proyem Yem Fiyatı
Buzağı Başlangıç Yemi 316,99₺ / 40Kg
Besi Bitirme Yemi 316,99₺ / 50Kg
Buzağı Büyütme Yemi pelet 533,90 ₺ / 50Kg
Tosun Besi Yemi 299,99₺ / 50Kg
Düve Yemi 553,90₺ / 50Kg
Enerji 19 Protein Yemi 309,99₺ / 50Kg
Besi Toz Yemi 309,99₺ / 50Kg
Pro 41 Protein Yemi 319,99₺ / 50Kg
Süper Tosun Besi Yemi 299,99₺ / 50Kg
  • PROYEM Düve Yemi Pelet 50 Kg 289,99 TL
  • PROYEM Tane Besi Toz Yemi 2750 Kalori 50 kg 309,99 TL
  • PROYEM TUTKU BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ 50 KG PELET 309,99 TL
  • PROYEM KOYUN SÜT YEMİ 50 KG pelet 299,99 TL
  • PROYEM BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ 40 KG PELET 316,99 TL
  • PROYEM Besi Bitirme Yemi 2900 Kalori 50 Kg Pelet 299,99 TL
  • PROYEM Kuzu Başlat Yemi 50 Kg Pelet 314,99 TL
  • PROYEM Kuzu Büyütme Yemi 50 kg Pelet 311,99 TL
  • PROYEM TOKLU YEMİ 50 KG pelet 311,99 TL
  • PROYEM 50 Kg Pro41 21 Protein Sığır Süt Yemi Pelet 50 Kg 300,19 TL
  • PROYEM Enerji 19 Protein Süt Yemi 50 kg Pelet 309,99 TL
  • PROYEM Kanıt Süt Yemi 50 Kg Pelet 319,99 TL

Fiyatlar ortalama olarak verilmiştir. Satın alacağınız merkeze göre değişiklik gösterebilir.

CP Büyükbaş Hayvan yem fiyat listesi 2021

Hem büyükbaş hem de küçükbaş ve kanatlı hayvanlara yönelik yem üreten bir firma olan CP marketlerde işlenmiş ürünleriyle de yer almaktadır. Firmanın yıllık yaklaşık yem üretimi yirmi yedi milyon olarak ifade edilir.

Toplam Pazar payı %7 olan firma ilk fabrikasını 1986 yılında kurmuştur. Ülke çapında 6 tane yem fabrikası olan CP hayvan bakımı ve beslenmesi konusunda yetiştiricilere destek olmaktadır.

düve yemi kuzu büyütme yemi kuzu besi yemi
buzağı başlangıç yemi buzağı büyütme yemi 18 protein süt yemi
besi geliştirme yemi 21 protein süt yemi toz süt yemi
yumurta yemi standart besi yemi besi bitirme yemi

Bunlar içerisinde en uygun fiyatlı yem türü standart besi yemi olup bunu besi bitirme yemi fiyatları takip etmektedir. En yüksek fiyat aralığı ise yumurta yemine aittir.

Daha çok kanatlı sektöründe tanıdığınız marka, küçükbaş ve büyükbaş yem üreticiliği de yapmaktadır. CP Yem fiyat Listesi 2021 tablosundan güncel yem ücretlerini inceleyebilirsiniz.

CP Küçükbaş Yem Fiyatları TL
CP YEM 5621 KUZU BÜYÜTME YEMİ PELET 50 KG 444,50 TL
CP KUZU büyütme YEMİ 5621 50 KG 177 TL
CPYEM 1 Kg Kaliteli Kuzu Büyütme Yemi Palet Yem Besi Pelet 19,90 TL
CPYEM 5 Kg Kaliteli Kuzu Büyütme Yemi Kuzu Palet 55 TL
CPYEM 20 Kg Kaliteli Kuzu Büyütme Yemi Palet 189,90 TL
CP BÜYÜKBAŞ YEM FİYATLARI TL
CP Buzağı Başlangıç Yemi 50 kg 5701 369,99 TL
CP YEM SIĞIR BESİ GELİŞTİRME YEMİ PELET 50 KG 5821 299,99 TL
C.P. Yem 50 kg Sığır Besi Geliştirme 299,99 TL
CP YEM Sığır Süt Yemi 50 Kg 319,99 TL
CP Buzağı Başlangıç Yemi 50 kg 5701 369,99 TL
CP Buzağı Büyütme Yemi 50 Kg 319,99 TL
CP Süt yemi toz 375 TL
CP Düve Yemi 50 kg 553,99
  • CP YEM SIĞIR SÜT YEMİ ULUSLARARASI 21 50 KG 369,99 TL
  • CPYEM Cp Yem Sığır Süt Yemi Uluslararası 18 50 Kg CP YEM SIĞIR SÜT 319,99 TL

Fiyatlar ortalama olarak verilmiştir.

Özevren Yem Büyükbaş Hayvan yem fiyat listesi 2021

1994 yılından beri Trakya’ da faaliyet gösteren firma büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi üreticiliği yapmaktadır. Süt yemi, besi yemi, buzağı büyütme yemi, kuzu yemi düve yemi, at yemi ve tavuk yemi gibi yem çeşitleri ile halen faaliyet göstermeye devam etmektedir. Yemler, yapılan laboratuvar çalışmaları neticesinde hazırlanmaktadır. Yemlerin içinde protein, selüloz, enerji ve yağ bulunmaktadır. Büyükbaş yem fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

büyükbaş hayvan yemi ve vitaminleri konusunda AR-GE çalışmalarını tamamlamıştır. Büyükbaş hayvanlarınız için rahatlıkla tercih edebileceğiniz Özevren Yem Fiyatları 2021’i şu şekilde sıralayabiliriz:

Özevren Yem Türü Özevren Yem Fiyatı
22 T 16 Buzağı Besi Yemi 316,00₺ / 50Kg
22 T 20(Lider) Buzağı Besi Yemi 328,00₺ / 50Kg
Klasik Besi Yemi 315,00₺ / 50Kg
Total Besi Yemi 335,00₺ / 25Kg
Standart Besi Yemi 304,00₺ / 50Kg
Kuru Dönem Gebe Yemi 310,00₺ / 50Kg
Klasik Süt Yemi 337,00₺ / 50Kg
Kuru Dönem Normal Yem 315,00₺ / 50Kg
22 T 12 Düve Yemi 345,00₺ / 50Kg

Hayvancılık Birliği Büyükbaş Hayvan yem fiyat listesi 2021

Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları ve Küçükbaş Hayvan yemi fiyatları hayvancılık birliklerinde ilan edilen yem fiyatlarının listesi aşağıdaki gibidir;

  • 16 protein sığır süt yemi: 553,90 TL (50 kg)
  • 18 protein sığır süt yemi: 553,90 TL (50 kg)
  • 19 protein sığır süt yemi: 533,90 TL (50 kg)

Trakyabirlik Yem Büyükbaş Hayvan yem fiyat listesi 2021

Tarım ve hayvancılık alanında önemli çalışmalara imza atan Trakyabirlik, büyükbaş hayvan yem üretimi konusunda da oldukça başarılı ve çiftçinin yanında hareket ediyor. Uygun fiyatlı ve besleyici yemleri ile hayvanlarınıza canlı ağırlık katan Trakyabirlik Yem Fiyatları Listesi 2021 şu şekilde açıklandı:

Trakyabirlik Yem Türü Trakyabirlik Yem Fiyatı
Buzağı Bitirme Yemi 302,00₺ / 50Kg
Buzağı Başlangıç Yemi 307,00₺ / 50Kg
Buzağı Gelişimi Yemi 314,00₺ / 50Kg
Tahıl Destek Süt Yemi 330,00₺ / 50Kg
Buzağı Besi Yemi 316,00₺ / 25Kg
Buzağı Süt Yemi 314,00₺ / 50Kg
Düve Süt Yemi 329,00₺ / 50Kg
Kuru Dönem Yemi 332,00₺ / 50Kg
Düve Besi Yemi 336,00₺ / 50Kg

Konya Şeker yem fiyat listesi 2021

Kurumsal şirket ve çiftçi portalı hizmeti ile üretimlerine hız kesmeden devam eden Konya Şeker Yem, 350Bin Tonluk kapasitesi ile her gün besleyici 1.000 Ton yem üretmektedir. Büyükbaş hayvanlarınızın canlı ağırlıklarına katkı sağlayan ve gelişimlerini hızlandıran Konya Şeker Yem Fiyatları 2021 şu şekildedir:

Konya Şeker Yem Türü Konya Şeker Yem Fiyatı
Buzağı Besi Yemi 321,00₺ / 50Kg
Buzağı Süt Yemi 323,00₺ / 40Kg
Düve Besi Yemi 329,00₺ / 50Kg
Buzağı Geliştirme Besi Yemi 339,00₺ / 50Kg
Buzağı Başlangıç Yemi 332,00₺ / 50Kg
14.400 Süt Yemi 384,00₺ / 25Kg
11.200 Master Süt Yemi 361,00₺ / 50Kg
Konsantre Besi Yemi 349,00₺ / 50Kg
Konsantre Süt Yemi 354,00₺ / 50Kg

Ofis yem fiyat listesi 2021

Modern işletme tesislerinde büyükbaş hayvanlar için yem üretimi yapan Ofis Yem, 2021 yılında da faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Ankara, Sakarya, Kars ve Manisa’da bulunan fabrikalarıyla üretim kapasitesinde üst sıralarda seyreden Ofis Yem Fiyat Listesi 2021 şöyle:

Ofis Yem Yem Türü Ofis Yem Yem Fiyatı
Buzağı Başlangıç Yemi 305,00₺ / 50Kg
Buzağı Büyütme Yemi 307,00₺ / 50Kg
Power Besi Yemi 329,00₺ / 50Kg
Total Besi Yemi 334,00₺ / 40Kg
Klasik Besi Yemi 343,00₺ / 50Kg
Oskar Süt Yemi 311,00₺ / 50Kg
Master Süt Yemi 307,00₺ / 50Kg
Kuru Dönem Yemi 366,00₺ / 50Kg
Düve Yemi 313,00₺ / 50Kg

Bayramoğlu yem fiyat listesi

800 Bin Ton üretim kapasitesiyle büyükbaş hayvan yemleri üretimi konusunda 35 yıldır hizmet veren Bayramoğlu Yem, büyükbaş hayvanlarınız için sağlıklı ve beleyici yem üretmeye devam ediyor. Büyükbaş hayvanlarınız için kaliteli yem arıyorsanız, Bayramoğlu Yemleri’ni tercih edebilir, tablomuzdan Bayramoğlu Yem Fiyatları Listesi’ne bakabilirsiniz

Bayramoğlu Yem Türü Bayramoğlu Yem Fiyatı
Standart Sığır Yemi 324,00₺ / 40Kg
Başlangıç Besi Yemi 326,00₺ / 50Kg
Geliştirme Besi Yemi 326,00₺ / 50Kg
Bitirme Besi Yemi 314,00₺ / 50Kg
Konsantre Besi Yemi 339,00₺ / 50Kg
Sığır Süt Yemi 329,00₺ / 50Kg
Buzağı Standart Yem 302,00₺ / 50Kg
Buzağı Başlangıç Yemi 314,00₺ / 50Kg
Klasik Besi Yemi 303,00₺ / 50Kg

Ankara Çubuk Büyükbaş yem fiyatları 2021

Besi Sığırı ve Süt Sığırına özel olarak ürettiği yemlerle, A vitamini değeri oldukça yüksek hammaddeleri karışım haline getirerek elde ettiği yeni büyükbaş hayvan yemlerini sizlerle buluşturan Ankara Çubuk Yem, 0312 837 1734 numaralı hat üzerinden 7/24 destek vermektedir. Hayvanlarınızın sağlığı ve gelişimi için tercih edebileceğiniz Ankara Çubuk Büyükbaş Yem Fiyatları 2021 şöyledir

Ankara Çubuk Yem Türü Ankara Çubuk Yem Fiyatı
Sığır Besi Yemi(301) 314,00₺ / 50Kg
Yüksek Verimli Besi(303) 369,00₺ / 50Kg
Kuru Dönem ve Düve Yemi 320,00₺ / 50Kg
Buzağı Büyütme Yemi 310,00₺ / 50Kg
Buzağı Bitirme Yemi 314,00₺ / 50Kg
Buzağı Başlangıç Yemi 311,00₺ / 40Kg
Özel Besi Pelet 186,00₺ / 25Kg
Besi Konsantre 344,00₺ / 50Kg
Ekstra Süt Yemi 304,00₺ / 50Kg

Akgüller yem fiyatları

Saatte 10.000 Ton yem üretimi kapasitesiyle 1997 yılından beri hizmet veren Akgüller Yem, sadece büyükbaş hayvanlarınız için değil; kanatlı ve küçükbaş hayvanlarınız için de yem üretmektedir. Besin değerleri yüksek, vitamin değerleri dengeli olan Akgüller Yem Fiyatları 2021 şöyledir:

Akgüller Yem Türü Akgüller Yem Fiyatı
Turkuaz Süt Yemi 317,90₺ / 50Kg
Ala Süt Yemi 309,90₺ / 50Kg
Menekşe Süt Yemi 349,90₺ / 50Kg
Orkide 20 Besi Yemi 333,90₺ / 50Kg
Kardelen Besi Yemi 394,90₺ / 50Kg
Kardelen Süt Yemi 378,90₺ / 40Kg
Gold Süt Yemi 322,90₺ / 50Kg
Lila Süt Yemi 316,90₺ / 50Kg
Düve Yemi 343,90₺ / 50Kg

Beşyem yem fiyat listesi 2021

Süt Yemi, Elit Grup, Elit Grup Besi gibi kaliteli ve sağlıklı büyükbaş hayvan yemi üreten Beşyem, küçükbaş ve kanatlı yemleri de üretmektedir. Çiftçinin ve büyükbaş hayvan yetiştiricisini her zaman besleyici yemlerle buluşturan Beşyem Yem Fiyat Listesi 2021 şu şekildedir:

Beşyem Yem Yem Türü Beşyem Yem Yem Fiyatı
Gül Süt Yemi 205,00₺ / 25Kg
Firuze Süt Yemi 305,00₺ / 50Kg
Yasemin Besi Yemi 305,00₺ / 50Kg
Lale Süt Yemi 308,00₺ / 50Kg
Klasik Besi Yemi 308,00₺ / 50Kg
Karanfil Besi Yemi 313,00₺ / 50Kg
Buzağı Yemi 307,00₺ / 50Kg
Buzağı Geliştirme Yemi 310,00₺ / 50Kg
Buzağı Büyütme Yemi 313,00₺ / 50Kg

Çamlı yem fiyatları

Denizbank müşterilerine özel, ürünlerini 5 ay vadeli ve vade farksız sunan Çamlı Yem, süt ve besi hayvancılığı için en sağlıklı yemleri üretme konusunda lider konumdadır. Damızlık ve süt hayvanları hususundaki hassasiyeti de dikkate alındığında, hayvanlarınızın canlı ağırlığı için de önemli bir yer turan Çamlı Yem Fiyatları şunlardır:

Çamlı Yem Türü Çamlı Yem Fiyatı
Ege Buzağı Büyütme 345,00₺ / 50Kg
Buzağı Büyütme Yemi 327,00₺ / 50Kg
Buzağı Başlangıç Yemi 333,00₺ / 40Kg
Kuru Dönem Yemi 302,00₺ / 40Kg
Süt 21 Yemi 316,00₺ / 50Kg
Süt 20 Yemi 321,00₺ / 50Kg
Süt 18×65 Yemi 397,90₺ / 50Kg
Laktasyon Süt Yemi 341,00₺ / 50Kg
Besmix Besi Yemi(Yeni) 301,00₺ / 50Kg

Esyem yem fiyat listesi

Büyükbaş hayvan yemlerinden, güvercin yemlerine kadar birçok yem çeşidi üretme kapasitesi olan Esyem; protein, mineral ve vitamin yönünden oldukça zengin büyükbaş hayvan yemlerini hayvancılıkla ilgilenen çiftçilere sunuyor. Büyükbaş hayvanlarınız için gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz Esyem Yem Fiyatları şöyle

Esyem Yem Türü Esyem Yem Fiyatı
Buzağı Başlangıç Yemi 308,00₺ / 50Kg
Düve Yemi 314,00₺ / 50Kg
Buağı Büyütme Yemi 204,00₺ / 40Kg
Kuru Dönem Yemi 311,00₺ / 50Kg
Süt Yemi 18-5000 321,00₺ / 50Kg
Süt Yemi 12-2600 219,00₺ / 40Kg
Besi Yemi 14-2000 317,00₺ / 50Kg
Besi Bitirme Yemi 334,00₺ / 50Kg
Tahıl Destek Besi Yemi 367,00₺ / 50Kg

Royal Yem Fabrikası fiyatları 2021

Müşteri memnuniyetini gözeterek ürettiği büyükbaş hayvan yemleri ile adından sıkça bahsettiren Royal Yem, 2021 yılında da uygun fiyatlarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Özel yem üretimlerinin de yer aldığı Royal Yem Fabrikası Fiyatları şu şekildedir:

Royal Yem Türü Royal Yem Fiyatı
Royal 19 Protein Yemi 301,00₺ / 50Kg
Royal Besi Bitirme Yemi 317,00₺ / 50Kg
Royal Buzağı Başlangıç Yemi 309,00₺ / 50Kg
Royal 21 Protein Yemi 138,00₺ / 25Kg
Royal Çiftlik Süt Yemi 149,00₺ / 25Kg
Royal Buzağı Besi Yemi 302,00₺ / 50Kg
Royal Buzağı Gelişim Yemi 309,00₺ / 50Kg
Kuru Dönem Yemi 304,00₺ / 50Kg
Düve Yemi 221,00₺ / 40Kg


Kaynak: Kamu Saati Özel
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