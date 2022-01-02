Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları 2022 (GÜNCEL)

Büyükbaş Hayvan Süt Yemi Fiyatları, Küçükbaş Hayvan Yemleri ve Fiyatları 2022 en ucuz yem fiyatları, burada Küçükbaş Hayvan Yemi Nasıl Hazırlanmalıdır?, 2022 yılı Tarım Kredi Kooperatifi Yem Fiyatları, kamusaati editörlerimiz tarafından kaleme alındı işte detaylar..
Küçükbaş Hayvanlar İçin Yem Çeşitleri
Küçükbaş havyan yem çeşitleri kendi içerisinde;
- Kuzu besi yemi
- Toklu besi yemi
- Koyun süt yemi
- Keçi süt yemi gibi çeşitlere ayrılır.
Kuzu büyütme yemi hayvanlara 2. hafta ile 13. hafta arasında verilir. Mineral, vitamin, protein ve enerji yönünden yeterli olan bu yem hayvanın gelişimine katkıda bulunur. Kuzu büyütme yemi fiyatları 50 kilogramlık çuvallar için yaklaşık 80 TL civarındadır.
Kuzu besi yemi büyütme yeminin ardından verilir. Hayvanın kesileceği zamana kadar kullanılan bu yem erken gelişime katkı sağlar. Sindirimi kolaylaştırma özelliğine sahip olan toklu besi yemi ise teke ve keçilere tokluk dönemlerinde 500 gram olarak yedirilir.
Koyun süt yemi, süt sağma dönemlerinde kullanılırken keçi süt yeminin ise iştah açıcı özelliği vardır. Keçi süt yemi yeni kullanılmaya başlandığında günde 2-3 öğün olarak verilebilir. Hayvanlara koyun süt yemi yedirildikten sonra ise mutlaka su verilmesi gerekir.
Tarım Kredi Kooperatifi Yem Fiyatları
Ülke içerisinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Yem Fabrikaları Tarım Kredi Yem adı altından birleştirilmiş olup bunlar içerisinde;
- İmece Yem a.ş
- Big Yem A.ş
- Denizli Yem A.ş
- Tes Tarım
- Sakarya Yem A.ş
- Poyraz A.ş
- Altınova Yem A.ş
- Başak Yem A.ş
Bu fabrikalar bünyesinde geçerli olan fiyat politikası yemin çeşidine göre değişmektedir.
- Kuzu büyütme yemi besi, yemi ve keçi sütü yemi fiyatları 65 Türk lirası
- Toku besi yemi ve koyun süt yemi fiyatları ise 60 Türk lirası olarak belirlenmiştir.
Tarım Kredi Kooperatifi yem fiyatları politikasına göre bu fiyatlar tahmini değerler olup dönemler itibariyle güncellenmektedir. Kooperatifin internet sitesinde yer alan iletişim kısmından güncel fiyatlarla ilgili bilgi almak mümkündür.
CP Küçükbaş Hayvan Yem Çeşitleri
CP yem firmaları arasında en bilinen firmalardan bir tanesidir. Yıllık yaklaşık 27,5 milyon ton yem üretimi ile önemli bir yere sahip olan CP yem İnegöl fabrikası ile 1986 yılında ilk yem üretimi faaliyetlerine başlamıştır. Daha çok tavuk yemleri ve tavuk yetiştiriciliği ile bilinen CP yem kalitesini yüksek tutmasıyla her kesimden üreticinin beğenisi kazanmaktadır.
- CP yem fiyatları düve yemi
- 1. Uluslar arası kuzu büyütme yemi
- Kuzu besi yemi
- Buzağı başlangıç yemi
- Buzağı büyütme yemi
- 2. Uluslar arası süt yemi
- 3. Uluslar arası besi geliştirme
- 1. Uluslar arası süt yemi ve süt yemi toz fiyatları için farklılık göstermektedir.
Küçükbaş Hayvan Yemi Besin Değerleri
Küçükbaş hayvanların beslenmeleri hayvanın sağlığı ve verimi açısından son derece önemlidir.
- İhtiyacı olan protein, vitamin ve minerali tükettiği yemlerden alan hayvanlar için en doğru yem tercih edilmelidir.
- Günlük küçükbaş hayvan yemi miktarı da doğru şekilde ayarlanmalıdır.
- Fiyatlardan ziyade ürünün ve hayvanın özellikleri dikkate alınmalıdır.
Küçükbaş hayvan yem fiyatları ile ilgili en uygun seçenekleri bulmak için Tarım Kredi Kooperatifi ürünleri satın alınabilir. Hayvana özgü yem çeşidini seçmek ve bilinen güvenilen yemleri almak gerekmektedir.
Ek olarak hayvan yetiştiriciliği dair bir çok alanda kurs ve krediler hakkında bilgi almak için İşkur Kosgeb Kredisi Nasıl Alınır? yazımızı okuyabilirsiniz.
Küçükbaş Hayvan Yemi Nasıl Hazırlanmalıdır?
Küçükbaş hayvan yem fiyatları yüksek gelen kişiler mümkün olduğunca hayvanları merada otlatmakta ve geriye kalan kısım için yem tercih etmektedir.
Yem tüketimi yapılacağında hayvanların bulundukları döneme uygun yemler seçilmelidir. Örneğin bir koyu besiye alınacaksa bu aşamada ona hemen besi yemi vermek doğru olmayacaktır.
Hayvanların sindirim sistemi zayıf olduğundan kuzu büyütme yemi ile besi yemi karıştırılarak verilmelidir. Besiye alınan dönemde hayvanlar sütten kesileceğinden ve 2 yem hayvanın sindirim sistemine zarar verebileceğinden 15 günlük zaman dilimi dikkate alınmalıdır. Böylece seçilen kuzu büyütme yemi ve besi yemi daha faydalı olacaktır.
Küçükbaş Hayvan Yemleri ve Fiyatları 2021
Tarım kredi yem fiyatları incelendiğinde fiyatların TL/Çuval ve tavsiye edilen kooperatif satış fiyatı/çuval şeklinde iki kısma ayrıldığı görülür.
Buna göre küçükbaş yem fiyatları 2021 yılında sırasıyla şu şekildedir;
Keçi ve Koyun Besi Yemi
İçerisinde yaklaşık %12 oranında protein bulunan koyun ve keçi besi yemi hayvanların beslenmesinde son derece etkili olan bir yem türüdür. İçerisinde yeterli miktarda mineral, vitamin ve enerji olması nedeniyle hayvana ekstra bir yem vermeye gerek kalmamaktadır.
Palet ve toz formlarında üretilen bu ürün hayvanların daha sağlıklı şekilde gelişmelerine katkıda bulunur. Yüksek enerji içeriğinin olması besi süresini kısaltırken besi performansını artmasına katkıda bulunur.
Kuzu besi yemi ise hem sindirimi kolay hem de lezzetli olmasıyla bilinir. Kuzuların sağlıklı ve erken gelişimlerine katkıda bulunan bu ürün, idrar ve böbrek taşı oluşumuna engel olurken işkembe gelişimine hız kazandırır.
Koyun Süt Yemi
Sütçü ırk koyunlarının besin maddesi ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan koyun süt yemi koyunların hem sağlıklı hem de ekonomik gelişmesini sağlar. Koyunlarda süt veriminin artmasına katkıda bulunan bu yem hamile koyunlarda kuzuların sağlıklı doğmasına yardımcı olur.
Aynı zamanda koyun süt yemi, süt verimi ve büyümenin bu süreç boyunca maksimum düzeyde olmasını sağlamaktadır. Benzer etkiler keçi süt yemi için de geçerli olup bu yemlerin alışında fiyattan çok özelliğe odaklanmakta yarar vardır.
Tarım Kredi yem fiyatları ne kadar 2021 ve Aralık ayı 2021 yem fiyatları kaç TL gibi sorgulamalar, hayvancılık ile uğraşan kişiler tarafından son dönemlerde sıklıkla araştırılıyor. Peki 2021 yem fiyatları kaç TL oldu? İşte Tarım Kredi güncel yem fiyat listesi 2021...
EN DÜŞÜK VASIFLI SÜT YEMİ 270, BESİ YEMİ İSE 260 TL OLDU
Yem fabrikaları, bu gün itibariyle geçerli olmak üzere fiyatları güncellediler. Yeni hazırlanan fiyat listesinde yem fiyatlarına ortalama çuvalda 20 ile 25 lira zam geldi. Buna göre fabrika çıkış fiyatı en düşük vasıflı süt yemleri ortalama 240 ile 250 TL, besi yemleri de ortalama 230 ile 240 TL oldu. Bu fiyatlara navlun ve bayi karları dahil değil. Navlun ve bayi karı ile beraber en düşük vasıflı süt yemi ortalama 270 ile 280 TL, yine en düşük vasıflı besi yemleri de 260 ile 270 TL oldu.
YEM SÜT PARİTESİ YERLERDE SÜRÜNÜYOR!
Yem fiyatlarına yapılacak yeni zamla beraber süt üreticisinin zararı da artacak. Ulusal Süt Konseyi'nin yapmış olduğu son artışla çiğ süt fiyatı 4.70 TL'ye çıkarılırken, yaklaşık yüzde 47'lik artış yem fiyatlarının artmasından dolayı üreticiye hiç bir yararı olmadı. Yarın gelecek zamla beraber yem süt paritesi 0.81'e kadar düşecek. Üreticinin para kazanabilmesi için paritenin 1.5, asgari seviye ise 1.3 olması gerekirken, parite son yılların en düşük seviyesine düşmüş durumda. Bu parite ile üreticinin üretime sürmesi mümkün görünmüyor.
HAYVANCILIKTA ZARAR BÜYÜRKEN BAKAN ÇİFTÇİNİN KAZANDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ!
Diğer taraftan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, katılmış olduğu bir televizyon yayınında tarımsal hasıla ile çiftçinin kullanmış olduğu kredi miktarlarını karşılaştırarak, çiftçinin para kazandığını iddia etmişti. Ülke hayvancılığı zor günler geçirirken, Pakdemirli'nin sahayı yansıtmayan bu açıklamaları çiftçinin tepkisini çekerken moral ve motivasyonunu da bozuyor.
Tarım Kredi Yem Fiyat Listesi 2021 (Besi ve Süt)
Tarım Kredi Kooperatifi, çiftçilerin birçok ihtiyaçları arasında büyükbaş hayvan yemi konusunda da ihtiyaçlarını görmektedir.
Besi Pelet’ten, Süt Tahıl’a kadar birbirinden farklı ve besleyici büyükbaş hayvan yemleri üretimi yapan 2021 yılı için Tarım Kredi Büyükbaş Hayvan besi yemi ve hayvan yemleri üretimi yapan Tarım Kredi Büyükbaş Hayvan Yem Fiyatları 2021 yılında aşağıdaki gibidir:
- Buzağı Başlangıç Yemi: Buzağıların 4. günden 60. güne kadar olan beslenmelerinde kullanılmaktadır. Protein, vitamin, mineral, enerji gibi besin maddeleri bakımından yem oldukça zengindir. Yem 50 kilogramlık çuvallarda satılmaktadır.
- Buzağı Büyütme Yemi: Buzağı başlangıç yemi bittikten sonra 61 günden itibaren 120. güne kadar bu yem çeşidi kullanılabilmektedir. Kas ve iskelet sistemini geliştirici özelliği bulunmaktadır.
- Sığır Besi Yemi:(Standart) Hayvanlara 4. aydan itibaren verilmektedir. Yemin iştah açıcı özelliği bulunmaktadır.
- Sığır Besi Yemi: (Geliştirme) 5. aydan itibaren kesim süresine 3 ay kalaya kadar verilebilir. Kesime kadar olan dönemde eti artırıcı özelliği bulunmaktadır.
- Sığır Yemi: (Bitirme) Sindirimi oldukça kolaydı. Bu yem de yine hayvanların kesim zamanına kadar kullanılabilir. Enerji ihtiyacının tamamlanması adına hayvanlara verilebilir.
- Sığır Besi Yemi: (Başlangıç) Beşinci aydan itibaren besi süresinin sonuna kadar verilebilir. Mineral, protein, vitamin, protein bakımından oldukça zengindir. İştah açıcı ve yemi ete dönüştürme amacı gözetilerek üretilmiştir.
- Sığır Besi Yemi: (Tahıl karışık) Dana ve tosunların besiye alındıkları dönemlerde bu yem hayvanlara tahıllarla karıştırılarak verilmelidir. Kullanım şekli, hayvan başına 2 kilogram olarak verilir. Bu 2 kilogramlık yem ezilmiş olan tahıllarla karıştırılmalıdır.
- Sığır Süt Yemi 19: Dişi sığırların doğumlarından sonra kullanılmaya başlanabilir. Süt ineklerinde verim artırıcı özelliği bulunmaktadır.
- Sığır Süt Yemi Enerji 19: Sindirim problemlerine yardımcı olacak şekilde üretilmiş olan bu yem dişi hayvanlara doğumlarından itibaren verilmeye başlanabilir. İçerik bakımından oldukça zengindir. Doğumdan sonra oluşacak problemleri önlemeye yardımcıdır.
- Sığır Süt Yemi 20: Verim olarak orta ve yüksek seviyede olan hayvanlara verilebilir. Dişi hayvanlara doğumlarından sonra kuruya çıkarılacaklara döneme kadar kullanılabilir. Yüksek protein içeren bir yem çeşididir.
- Sığır Süt Yemi 21: Bu yem türü de dışı hayvanların doğumlarından sonraki dönemde kullanılabilecektir. Ayrıca süt verimini artırıcı özelliği de bulunmaktadır. Diğer yem çeşitleri ve kullanımları ile ilgili detaylı bilgi almak için Tarım Kredi’nin internet sayfasını ziyaret ediniz.
Özlem yem fiyatları 2021
Firma 1980’den beri üretim yapmaktadır. Küçükbaş, büyükbaş ve kümes hayvancılığı yemlerinde üretim yapan firmanın fiyat listesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları ve Küçükbaş Fiyatları;
|Özlem Yem Türü
|Özlem Yem Fiyatı
|Özlem Buzağı Başlangıç
|315,00₺ / 50Kg
|Standart P12 Besi Yemi
|315,00₺ / 50Kg
|Ekstra Besi Yemi
|369,00₺ / 50Kg
|Lale Süt Yemi
|325,00₺ / 50Kg
|Düve ve Buzağı Yemi
|301,00₺ / 50Kg
|Konsantre Süt Yemi
|263,00₺ / 40Kg
|Konsantre Besi Yemi
|370,00₺ / 50Kg
|Kuru Dönem Süt Yemi
|345,00₺ / 50Kg
|Kuru Dönem Ekstra Yemi
|354,00₺ / 50Kg
Malkara yem fiyatları güncel listesi
1973 yılından beri büyükbaş hayvan yemi üretimi ve ithali yapan Malkara Kar Yem, 60.000 metrekarelik arsa üzerine kurulu fabrikasında hizmet vermeye kesintisiz devam etmektedir.
Tekirdağ’ da faaliyet gösteren yem fabrikası, küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı sektöründe yem üretim yapmaktadır. Büyükbaş hayvanlarınız için güvenilir ve sağlıklı yemler üreten Malkara Kar Yem Fiyat Listesi şu şekildedir
|SÜT YEMLERİ
|ÇEŞİT
|Malkara Kar Yem Fiyatı
|16 Pr. Süt Yemi
|KARSÜT 16
|145 TL
|18 Pr. Süt Yemi
|KARSÜT 18
|164 TL
|19.Pr. Süt Yemi
|KARSÜT 19
|174 TL
|19 Pr. Süt Yemi (Denge)
|KARSÜT 19
|180 TL
|20 Pr. Süt Yemi
|KARSÜT 20
|182 TL
|Doğum problemleri, boğaya gelme, dönme ve takviye için günde 1 kg. verilmek üzere MAXİMİX
|DOĞUM PROBLEMLERİ İÇİN
|MAXİMİX
|224 TL
|Buzağı 0-4 AY, BAŞLANGIÇ VE BÜYÜTME YEMİ
|Buzağı 0-4 AY YEMİ
|KAR BUZAĞI
|174 TL
|DÜVE VE KURU DÖNEM YEMİ
|Düve-Kurudönem
|KAR KURU-DÜVE
|164 TL
|SIĞIR BÜYÜK BAŞ BESİ YEMLERİ
|EKONOMİK SIĞIR BESİ YEMİ
|KARBESİ EKO
|152 TL
|Besi 4 – 8 ay besi
|KARBESİ BAŞLANGIÇ
|155 TL
|Besi Bitiş 8 aydan sonra
|KARBESİ BİTİŞ
|165 TL
|SÜT VE BESİ KONSANTRE YEMLER
|Konsantre 1/1 Yem-Yarma
|BESİ KONSANTRESİ 1/1
|162 TL
|Konsantre 20, 6 YEM 4 TAHIL
|SÜT KONSANTRESİ 2/1
|172 TL
|Konsantre 25, 1 YEM,1 YARMA
|SÜT KONSANTRESİ 1/1
|182 TL
|Malkara Kar Yem Türü
|Malkara Kar Yem Fiyatı
|Armoni Süt Yemi
|325,00₺ / 50Kg
|Denge Süt Yemi
|329,00₺ / 50Kg
|16 Protein Süt Yemi
|314,00₺ / 50Kg
|Promiks Süt Yemi
|318,00₺ / 50Kg
|Doruk Süt Yemi
|326,00₺ / 50Kg
|Toro Başlangıç Besi Yemi
|313,00₺ / 50Kg
|Toro Bitiş Besi Yemi
|327,00₺ / 50Kg
|Düve Yemi
|410,00₺ / 50Kg
|Besi Konsantresi Yemi
|258,00₺ / 40Kg
Tariş Konya Birinci Küçükbaş yem fiyatları
1959 yılından beri Kurumsal kimliği ile ön plana çıkarak; büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yemi üretip pazarlayan Tariş Konya, Buzağı ve Sığırlarınız için en kaliteli ve besleyici yemleri sunmaktadır. 2021 yılı itibariyle geçerli olan Tariş Konya Yem Fiyatları ise şu şekilde sıralanabilir:
|Tariş Konya Yem Türü
|Tariş Konya Yem Fiyatı
|Buzağı Başlangıç Yemi
|301,00₺ / 50Kg
|Buzağı Büyütme Yemi
|306,00₺ / 50Kg
|18 Sığır Süt Yemi
|350,00₺ / 50Kg
|19 Sığır Süt Yemi
|360,00₺ / 50Kg
|20 Sığır Süt Yemi
|364,00₺ / 50Kg
|21 Sığır Süt Yemi
|375,00₺ / 50Kg
|22 Sığır Süt Yemi
|382,00₺ / 50Kg
|Sığır Besi Yemi
|318,00₺ / 50Kg
|Sığır Besi Bitirme Yemi
|319,00₺ / 50Kg
Büyükbaş Süt, besi, küçükbaş, kanatlı, koyun, keçi yem fiyatları ve çeşitleri;
Torku yem fiyat listesi 2021
Torku yem, büyükbaş hayvancılık yetiştiriciliği ile uğraşan çiftçilere uygun fiyatlar ile kaliteli ürünler sunmaktadır. Genel olarak 50 KG çuval halinde satışa sunulan Torku Yem Fiyatları aşağıdaki gibidir;
|Torku Yem Türü
|Torku Yem Fiyatı
|18. Süt Yemi
|313,00₺ / 50Kg
|19. Süt Yemi
|323,00₺ / 50Kg
|20. Süt Yemi
|331,00₺ / 50Kg
|Besi Bitiş Yemi
|309,00₺ / 50Kg
|Düve Yemi
|309,00₺ / 50Kg
|Yüksek Verim Süt Yemi
|249,00₺ / 40Kg
|Doğum Besi Yemi
|368,00₺ / 50Kg
|1/1 Yarma Yem
|214,00₺ / 50Kg
|16. Besi Yemi
|205,00₺ / 50Kg
Abalıoğlu yem fiyat listesi 2021
Abalıoğlu bir diğer adı ile abalım yem fiyatları besi, buzağı küçükbaş olarak çeşitlerini satın alabilirsiniz. İnternet satış fiyatları ortalama olarak verilmiştir.
- 20 Kg Abalım Bızdık2 Yüksek Verim Hızlı Geliştirme Etlik Yemi 408 TL
- 5 Kg Abalım Bızdık2 Yüksek Verim Hızlı Geliştirme Etlik Yemi 102,80 TL
- 10 Kg Abalım Bızdık2 Yüksek Verim Hızlı Geliştirme Etlik Yemi 10 Kg 204 TL
- Abalıoğlu yumurta yemi 25 KG 239 TL
Abalıoğlu Besi yemi çeşitleri;
- Efekt besi başlangıç
- Yiğit besi
- Pehlivan besi geliştirme
- Grand besi bitirme
- Arpamix bes
- Besimix müsli besi
Buzağı yemleri Abalığolu;
- İlke buzağı başlangıç yemi
- Güçlü buzağı büyütme yemi
- Müsli buzağı yemi
Küçükbaş yemleri; Yeni doğan kuzuların 1. gününden 45. gününe kadarki beslenmesinde kullanılır.
İpek Yem Büyükbaş Hayvan yem fiyat listesi 2021
Gold Süt Yemlerinden, Pehlivan Besi yemlerine kadar geniş yelpazede büyükbaş hayvan yemleri üretimi ve ticareti yapan İpek Yem, laboratuvar analizleri sonuçlarını hayvancılıkla uğraşan müşterilerine sunarak yemlerindeki kaliteyi onlara gösteriyor. Hayvanlarınız için sağlıklı bir gelişim istiyorsanız tercih edebileceğiniz İpek Yem Fiyatları şöyledir:
|İpek Yem Türü
|İpek Yem Fiyatı
|Toro Besi Yemi
|319,00₺ / 50Kg
|Perfect Süt Yemi
|237,00₺ / 40Kg
|Promax Süt Yemi
|127,00₺ / 25Kg
|Düve Yemi
|304,00₺ / 50Kg
|Klasik Besi Yemi
|303,00₺ / 50Kg
|Akif Besi Yemi
|247,00₺ / 25Kg
|Export Süt Yemi
|343,00₺ / 50Kg
|Buzağı Başlangıç Yemi
|316,00₺ / 50Kg
|Gold Süt Yemi
|316,00₺ / 50Kg
- Ipek Koyun Süt Yemi 50KG 143 TL
- İpek Değirmen Arpa Ezmesi Büyükbaş Küçükbaş Besi Hayvan Yemi 10 KG 59,90 TL
- İpek Değirmen Arpa Ezmesi Büyükbaş Küçükbaş Besi Hayvan Yemi 10 KG 49,90 TL
Pro Yem Büyükbaş Hayvan yem fiyat listesi 2021
Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yemi olarak 3 farklı yem türü üreten ve satan Proyem, büyükbaş hayvan yemleri konusunda uzun yıllar hizmet veriyor.
Proyem hayvan yemi fiyatları 2021 listesi;
|Proyem Yem Türü
|Proyem Yem Fiyatı
|Buzağı Başlangıç Yemi
|316,99₺ / 40Kg
|Besi Bitirme Yemi
|316,99₺ / 50Kg
|Buzağı Büyütme Yemi pelet
|533,90 ₺ / 50Kg
|Tosun Besi Yemi
|299,99₺ / 50Kg
|Düve Yemi
|553,90₺ / 50Kg
|Enerji 19 Protein Yemi
|309,99₺ / 50Kg
|Besi Toz Yemi
|309,99₺ / 50Kg
|Pro 41 Protein Yemi
|319,99₺ / 50Kg
|Süper Tosun Besi Yemi
|299,99₺ / 50Kg
- PROYEM Düve Yemi Pelet 50 Kg 289,99 TL
- PROYEM Tane Besi Toz Yemi 2750 Kalori 50 kg 309,99 TL
- PROYEM TUTKU BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ 50 KG PELET 309,99 TL
- PROYEM KOYUN SÜT YEMİ 50 KG pelet 299,99 TL
- PROYEM BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ 40 KG PELET 316,99 TL
- PROYEM Besi Bitirme Yemi 2900 Kalori 50 Kg Pelet 299,99 TL
- PROYEM Kuzu Başlat Yemi 50 Kg Pelet 314,99 TL
- PROYEM Kuzu Büyütme Yemi 50 kg Pelet 311,99 TL
- PROYEM TOKLU YEMİ 50 KG pelet 311,99 TL
- PROYEM 50 Kg Pro41 21 Protein Sığır Süt Yemi Pelet 50 Kg 300,19 TL
- PROYEM Enerji 19 Protein Süt Yemi 50 kg Pelet 309,99 TL
- PROYEM Kanıt Süt Yemi 50 Kg Pelet 319,99 TL
Fiyatlar ortalama olarak verilmiştir. Satın alacağınız merkeze göre değişiklik gösterebilir.
CP Büyükbaş Hayvan yem fiyat listesi 2021
Hem büyükbaş hem de küçükbaş ve kanatlı hayvanlara yönelik yem üreten bir firma olan CP marketlerde işlenmiş ürünleriyle de yer almaktadır. Firmanın yıllık yaklaşık yem üretimi yirmi yedi milyon olarak ifade edilir.
Toplam Pazar payı %7 olan firma ilk fabrikasını 1986 yılında kurmuştur. Ülke çapında 6 tane yem fabrikası olan CP hayvan bakımı ve beslenmesi konusunda yetiştiricilere destek olmaktadır.
|düve yemi
|kuzu büyütme yemi
|kuzu besi yemi
|buzağı başlangıç yemi
|buzağı büyütme yemi
|18 protein süt yemi
|besi geliştirme yemi
|21 protein süt yemi
|toz süt yemi
|yumurta yemi
|standart besi yemi
|besi bitirme yemi
Bunlar içerisinde en uygun fiyatlı yem türü standart besi yemi olup bunu besi bitirme yemi fiyatları takip etmektedir. En yüksek fiyat aralığı ise yumurta yemine aittir.
Daha çok kanatlı sektöründe tanıdığınız marka, küçükbaş ve büyükbaş yem üreticiliği de yapmaktadır. CP Yem fiyat Listesi 2021 tablosundan güncel yem ücretlerini inceleyebilirsiniz.
|CP Küçükbaş Yem Fiyatları
|TL
|CP YEM 5621 KUZU BÜYÜTME YEMİ PELET 50 KG
|444,50 TL
|CP KUZU büyütme YEMİ 5621 50 KG
|177 TL
|CPYEM 1 Kg Kaliteli Kuzu Büyütme Yemi Palet Yem Besi Pelet
|19,90 TL
|CPYEM 5 Kg Kaliteli Kuzu Büyütme Yemi Kuzu Palet
|55 TL
|CPYEM 20 Kg Kaliteli Kuzu Büyütme Yemi Palet
|189,90 TL
|CP BÜYÜKBAŞ YEM FİYATLARI
|TL
|CP Buzağı Başlangıç Yemi 50 kg 5701
|369,99 TL
|CP YEM SIĞIR BESİ GELİŞTİRME YEMİ PELET 50 KG 5821
|299,99 TL
|C.P. Yem 50 kg Sığır Besi Geliştirme
|299,99 TL
|CP YEM Sığır Süt Yemi 50 Kg
|319,99 TL
|CP Buzağı Başlangıç Yemi 50 kg 5701
|369,99 TL
|CP Buzağı Büyütme Yemi 50 Kg
|319,99 TL
|CP Süt yemi toz
|375 TL
|CP Düve Yemi 50 kg
|553,99
- CP YEM SIĞIR SÜT YEMİ ULUSLARARASI 21 50 KG 369,99 TL
- CPYEM Cp Yem Sığır Süt Yemi Uluslararası 18 50 Kg CP YEM SIĞIR SÜT 319,99 TL
Fiyatlar ortalama olarak verilmiştir.
Özevren Yem Büyükbaş Hayvan yem fiyat listesi 2021
1994 yılından beri Trakya’ da faaliyet gösteren firma büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi üreticiliği yapmaktadır. Süt yemi, besi yemi, buzağı büyütme yemi, kuzu yemi düve yemi, at yemi ve tavuk yemi gibi yem çeşitleri ile halen faaliyet göstermeye devam etmektedir. Yemler, yapılan laboratuvar çalışmaları neticesinde hazırlanmaktadır. Yemlerin içinde protein, selüloz, enerji ve yağ bulunmaktadır. Büyükbaş yem fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
büyükbaş hayvan yemi ve vitaminleri konusunda AR-GE çalışmalarını tamamlamıştır. Büyükbaş hayvanlarınız için rahatlıkla tercih edebileceğiniz Özevren Yem Fiyatları 2021’i şu şekilde sıralayabiliriz:
|Özevren Yem Türü
|Özevren Yem Fiyatı
|22 T 16 Buzağı Besi Yemi
|316,00₺ / 50Kg
|22 T 20(Lider) Buzağı Besi Yemi
|328,00₺ / 50Kg
|Klasik Besi Yemi
|315,00₺ / 50Kg
|Total Besi Yemi
|335,00₺ / 25Kg
|Standart Besi Yemi
|304,00₺ / 50Kg
|Kuru Dönem Gebe Yemi
|310,00₺ / 50Kg
|Klasik Süt Yemi
|337,00₺ / 50Kg
|Kuru Dönem Normal Yem
|315,00₺ / 50Kg
|22 T 12 Düve Yemi
|345,00₺ / 50Kg
Hayvancılık Birliği Büyükbaş Hayvan yem fiyat listesi 2021
Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları ve Küçükbaş Hayvan yemi fiyatları hayvancılık birliklerinde ilan edilen yem fiyatlarının listesi aşağıdaki gibidir;
- 16 protein sığır süt yemi: 553,90 TL (50 kg)
- 18 protein sığır süt yemi: 553,90 TL (50 kg)
- 19 protein sığır süt yemi: 533,90 TL (50 kg)
Trakyabirlik Yem Büyükbaş Hayvan yem fiyat listesi 2021
Tarım ve hayvancılık alanında önemli çalışmalara imza atan Trakyabirlik, büyükbaş hayvan yem üretimi konusunda da oldukça başarılı ve çiftçinin yanında hareket ediyor. Uygun fiyatlı ve besleyici yemleri ile hayvanlarınıza canlı ağırlık katan Trakyabirlik Yem Fiyatları Listesi 2021 şu şekilde açıklandı:
|Trakyabirlik Yem Türü
|Trakyabirlik Yem Fiyatı
|Buzağı Bitirme Yemi
|302,00₺ / 50Kg
|Buzağı Başlangıç Yemi
|307,00₺ / 50Kg
|Buzağı Gelişimi Yemi
|314,00₺ / 50Kg
|Tahıl Destek Süt Yemi
|330,00₺ / 50Kg
|Buzağı Besi Yemi
|316,00₺ / 25Kg
|Buzağı Süt Yemi
|314,00₺ / 50Kg
|Düve Süt Yemi
|329,00₺ / 50Kg
|Kuru Dönem Yemi
|332,00₺ / 50Kg
|Düve Besi Yemi
|336,00₺ / 50Kg
Konya Şeker yem fiyat listesi 2021
Kurumsal şirket ve çiftçi portalı hizmeti ile üretimlerine hız kesmeden devam eden Konya Şeker Yem, 350Bin Tonluk kapasitesi ile her gün besleyici 1.000 Ton yem üretmektedir. Büyükbaş hayvanlarınızın canlı ağırlıklarına katkı sağlayan ve gelişimlerini hızlandıran Konya Şeker Yem Fiyatları 2021 şu şekildedir:
|Konya Şeker Yem Türü
|Konya Şeker Yem Fiyatı
|Buzağı Besi Yemi
|321,00₺ / 50Kg
|Buzağı Süt Yemi
|323,00₺ / 40Kg
|Düve Besi Yemi
|329,00₺ / 50Kg
|Buzağı Geliştirme Besi Yemi
|339,00₺ / 50Kg
|Buzağı Başlangıç Yemi
|332,00₺ / 50Kg
|14.400 Süt Yemi
|384,00₺ / 25Kg
|11.200 Master Süt Yemi
|361,00₺ / 50Kg
|Konsantre Besi Yemi
|349,00₺ / 50Kg
|Konsantre Süt Yemi
|354,00₺ / 50Kg
Ofis yem fiyat listesi 2021
Modern işletme tesislerinde büyükbaş hayvanlar için yem üretimi yapan Ofis Yem, 2021 yılında da faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Ankara, Sakarya, Kars ve Manisa’da bulunan fabrikalarıyla üretim kapasitesinde üst sıralarda seyreden Ofis Yem Fiyat Listesi 2021 şöyle:
|Ofis Yem Yem Türü
|Ofis Yem Yem Fiyatı
|Buzağı Başlangıç Yemi
|305,00₺ / 50Kg
|Buzağı Büyütme Yemi
|307,00₺ / 50Kg
|Power Besi Yemi
|329,00₺ / 50Kg
|Total Besi Yemi
|334,00₺ / 40Kg
|Klasik Besi Yemi
|343,00₺ / 50Kg
|Oskar Süt Yemi
|311,00₺ / 50Kg
|Master Süt Yemi
|307,00₺ / 50Kg
|Kuru Dönem Yemi
|366,00₺ / 50Kg
|Düve Yemi
|313,00₺ / 50Kg
Bayramoğlu yem fiyat listesi
800 Bin Ton üretim kapasitesiyle büyükbaş hayvan yemleri üretimi konusunda 35 yıldır hizmet veren Bayramoğlu Yem, büyükbaş hayvanlarınız için sağlıklı ve beleyici yem üretmeye devam ediyor. Büyükbaş hayvanlarınız için kaliteli yem arıyorsanız, Bayramoğlu Yemleri’ni tercih edebilir, tablomuzdan Bayramoğlu Yem Fiyatları Listesi’ne bakabilirsiniz
|Bayramoğlu Yem Türü
|Bayramoğlu Yem Fiyatı
|Standart Sığır Yemi
|324,00₺ / 40Kg
|Başlangıç Besi Yemi
|326,00₺ / 50Kg
|Geliştirme Besi Yemi
|326,00₺ / 50Kg
|Bitirme Besi Yemi
|314,00₺ / 50Kg
|Konsantre Besi Yemi
|339,00₺ / 50Kg
|Sığır Süt Yemi
|329,00₺ / 50Kg
|Buzağı Standart Yem
|302,00₺ / 50Kg
|Buzağı Başlangıç Yemi
|314,00₺ / 50Kg
|Klasik Besi Yemi
|303,00₺ / 50Kg
Ankara Çubuk Büyükbaş yem fiyatları 2021
Besi Sığırı ve Süt Sığırına özel olarak ürettiği yemlerle, A vitamini değeri oldukça yüksek hammaddeleri karışım haline getirerek elde ettiği yeni büyükbaş hayvan yemlerini sizlerle buluşturan Ankara Çubuk Yem, 0312 837 1734 numaralı hat üzerinden 7/24 destek vermektedir. Hayvanlarınızın sağlığı ve gelişimi için tercih edebileceğiniz Ankara Çubuk Büyükbaş Yem Fiyatları 2021 şöyledir
|Ankara Çubuk Yem Türü
|Ankara Çubuk Yem Fiyatı
|Sığır Besi Yemi(301)
|314,00₺ / 50Kg
|Yüksek Verimli Besi(303)
|369,00₺ / 50Kg
|Kuru Dönem ve Düve Yemi
|320,00₺ / 50Kg
|Buzağı Büyütme Yemi
|310,00₺ / 50Kg
|Buzağı Bitirme Yemi
|314,00₺ / 50Kg
|Buzağı Başlangıç Yemi
|311,00₺ / 40Kg
|Özel Besi Pelet
|186,00₺ / 25Kg
|Besi Konsantre
|344,00₺ / 50Kg
|Ekstra Süt Yemi
|304,00₺ / 50Kg
Akgüller yem fiyatları
Saatte 10.000 Ton yem üretimi kapasitesiyle 1997 yılından beri hizmet veren Akgüller Yem, sadece büyükbaş hayvanlarınız için değil; kanatlı ve küçükbaş hayvanlarınız için de yem üretmektedir. Besin değerleri yüksek, vitamin değerleri dengeli olan Akgüller Yem Fiyatları 2021 şöyledir:
|Akgüller Yem Türü
|Akgüller Yem Fiyatı
|Turkuaz Süt Yemi
|317,90₺ / 50Kg
|Ala Süt Yemi
|309,90₺ / 50Kg
|Menekşe Süt Yemi
|349,90₺ / 50Kg
|Orkide 20 Besi Yemi
|333,90₺ / 50Kg
|Kardelen Besi Yemi
|394,90₺ / 50Kg
|Kardelen Süt Yemi
|378,90₺ / 40Kg
|Gold Süt Yemi
|322,90₺ / 50Kg
|Lila Süt Yemi
|316,90₺ / 50Kg
|Düve Yemi
|343,90₺ / 50Kg
Beşyem yem fiyat listesi 2021
Süt Yemi, Elit Grup, Elit Grup Besi gibi kaliteli ve sağlıklı büyükbaş hayvan yemi üreten Beşyem, küçükbaş ve kanatlı yemleri de üretmektedir. Çiftçinin ve büyükbaş hayvan yetiştiricisini her zaman besleyici yemlerle buluşturan Beşyem Yem Fiyat Listesi 2021 şu şekildedir:
|Beşyem Yem Yem Türü
|Beşyem Yem Yem Fiyatı
|Gül Süt Yemi
|205,00₺ / 25Kg
|Firuze Süt Yemi
|305,00₺ / 50Kg
|Yasemin Besi Yemi
|305,00₺ / 50Kg
|Lale Süt Yemi
|308,00₺ / 50Kg
|Klasik Besi Yemi
|308,00₺ / 50Kg
|Karanfil Besi Yemi
|313,00₺ / 50Kg
|Buzağı Yemi
|307,00₺ / 50Kg
|Buzağı Geliştirme Yemi
|310,00₺ / 50Kg
|Buzağı Büyütme Yemi
|313,00₺ / 50Kg
Çamlı yem fiyatları
Denizbank müşterilerine özel, ürünlerini 5 ay vadeli ve vade farksız sunan Çamlı Yem, süt ve besi hayvancılığı için en sağlıklı yemleri üretme konusunda lider konumdadır. Damızlık ve süt hayvanları hususundaki hassasiyeti de dikkate alındığında, hayvanlarınızın canlı ağırlığı için de önemli bir yer turan Çamlı Yem Fiyatları şunlardır:
|Çamlı Yem Türü
|Çamlı Yem Fiyatı
|Ege Buzağı Büyütme
|345,00₺ / 50Kg
|Buzağı Büyütme Yemi
|327,00₺ / 50Kg
|Buzağı Başlangıç Yemi
|333,00₺ / 40Kg
|Kuru Dönem Yemi
|302,00₺ / 40Kg
|Süt 21 Yemi
|316,00₺ / 50Kg
|Süt 20 Yemi
|321,00₺ / 50Kg
|Süt 18×65 Yemi
|397,90₺ / 50Kg
|Laktasyon Süt Yemi
|341,00₺ / 50Kg
|Besmix Besi Yemi(Yeni)
|301,00₺ / 50Kg
Esyem yem fiyat listesi
Büyükbaş hayvan yemlerinden, güvercin yemlerine kadar birçok yem çeşidi üretme kapasitesi olan Esyem; protein, mineral ve vitamin yönünden oldukça zengin büyükbaş hayvan yemlerini hayvancılıkla ilgilenen çiftçilere sunuyor. Büyükbaş hayvanlarınız için gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz Esyem Yem Fiyatları şöyle
|Esyem Yem Türü
|Esyem Yem Fiyatı
|Buzağı Başlangıç Yemi
|308,00₺ / 50Kg
|Düve Yemi
|314,00₺ / 50Kg
|Buağı Büyütme Yemi
|204,00₺ / 40Kg
|Kuru Dönem Yemi
|311,00₺ / 50Kg
|Süt Yemi 18-5000
|321,00₺ / 50Kg
|Süt Yemi 12-2600
|219,00₺ / 40Kg
|Besi Yemi 14-2000
|317,00₺ / 50Kg
|Besi Bitirme Yemi
|334,00₺ / 50Kg
|Tahıl Destek Besi Yemi
|367,00₺ / 50Kg
Royal Yem Fabrikası fiyatları 2021
Müşteri memnuniyetini gözeterek ürettiği büyükbaş hayvan yemleri ile adından sıkça bahsettiren Royal Yem, 2021 yılında da uygun fiyatlarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Özel yem üretimlerinin de yer aldığı Royal Yem Fabrikası Fiyatları şu şekildedir:
|Royal Yem Türü
|Royal Yem Fiyatı
|Royal 19 Protein Yemi
|301,00₺ / 50Kg
|Royal Besi Bitirme Yemi
|317,00₺ / 50Kg
|Royal Buzağı Başlangıç Yemi
|309,00₺ / 50Kg
|Royal 21 Protein Yemi
|138,00₺ / 25Kg
|Royal Çiftlik Süt Yemi
|149,00₺ / 25Kg
|Royal Buzağı Besi Yemi
|302,00₺ / 50Kg
|Royal Buzağı Gelişim Yemi
|309,00₺ / 50Kg
|Kuru Dönem Yemi
|304,00₺ / 50Kg
|Düve Yemi
|221,00₺ / 40Kg