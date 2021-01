Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları 2021 (GÜNCEL)

Büyükbaş Hayvan Yem Fiyatları; Hayvancılık ve tarım alanında hayalleri, hedefleri olan ve girişimcilik gibi bir sürece girerek geçimini de bu alanlardan sağlamakta olan kişilerin özellikle de büyükbaş hayvancılıkta çeşitli araştırmalar yapmaları gerekmektedir. Tabi bunun öncesinde piyasada yer alan ve fazlasıyla talep edilen hayvanların hangileri olduğuna, hangi hayvanın daha iyi gelir getireceğine ve daha birçok kriteri de değerlendirmeleri gerekmektedir. Tabi bu alanda fiyatlar da oldukça önemlidir. Sadece büyükbaş hayvan değil küçükbaş hayvan, kanatlı hayvan ve tüm bu hayvan gruplarına ait yem fiyatları da bir o kadar önem taşımaktadır.

Büyükbaş hayvancılığın yapım amacı besicilik yapmaktır. Diğer bir amacı ise süt üretimi sağlamak içindir. Sürekli değişen yem fiyatları 2020 yılı için araştırıldı ve aşağıda yemlerin fiyatlarına yer verildi. Yemler toplu bir şekilde alınmalıdır. Eğer işletmenin toplu yem alacak durumu yok ise bankalardan kredi çekilebilir. Bankalar, işletmelere yem alma kredisi vererek destek olurlar.

Büyükbaş Hayvancılıkta Yem Tüketimi

Büyükbaş hayvancılıkta yem tüketimi süt elde edilen ineklerde genelde ağırlığının %2.5 kadar yem tüketilmesi önerilir. Verilen yemin 40 kaba yem, yüzde 60′ da kesif yem olmalıdır. Slaj yem ise günde 30 kilodan fazla verilmemelidir.

Büyükbaş hayvancılık faaliyetleri gerçekleştirerek girişimcilik hedeflerine ulaşmak isteyen ve bu alanda başarıyı yakalamak isteyen kişilerin belli başlı dikkat etmeleri gereken noktalar da mevcuttur. Buna göre tüm hayvan gruplarında olduğu gibi büyükbaş hayvancılıkta da hayvanların son derece iyi biçimde bakılması ve neticesinde ihtiyaç duydukları besin değerlerini de almaları gerekmektedir. Bu alanda yem büyük önem taşımaktadır. Piyasada yer alan ve birbirinden kaliteli olan yemler ile birlikte sizler de hayvanlar için gerekli olan tüm kriterleri sağlayabilirsiniz. Peki büyükbaş hayvancılıkta yem fiyatları nasıldır? Neye göre fiyatlar belirlenmektedir?

Büyükbaş hayvancılık kapsamında inek, manda, öküz, sığır ve buna benzer daha birçok hayvan örnek verilebilir. Nitekim bilindiği üzere hayvanlar besin ihtiyaçlarını dışarıda otlar üzerinden de alabilir. Ancak neticesinde her zaman dışarıya çıkılmasına izin verilmeyen özellikle de kış aylarında ot bulma noktasında sıkıntı yaşayan insanların bu gibi ihtiyaçları karşılamaları adına yemlere büyük önem vermektedirler. Bu noktada yem fiyatları da yem kalitelerine göre değişiklik göstermekle birlikte siz kendi bütçenize uygun olanını tercih edebilirsiniz.

Büyük Baş Hayvan Yem Fiyatları Nelerdir?

Yem fiyatları için şöyle sıralama yapmak mümkündür:

Besi pelet yem 70 – 75 TL

Besi toz yem 70 – 75 TL

Süt toz yem 75 – 80 TL

Süt pelet yem 80 – 85 TL

Buzağı büyütme 80 – 85 TL

Süt tahıl mix 85 – 90 TL

Buzağı başlangıç yemi – 83 TL

Buzağı büyütme yemi – 75 TL

Düve Yemi – 75 TL

Sığır Süt Yemi 18 – 73 TL

Sığır süt yemi 19 – 78 TL

Sığır süt yemi 20 – 81 TL

Sığır süt yemi 21 – 83 TL

Sığır süt yemi 22 – 85 TL

Sığır süt yemi 23 – 103 TL

Sığır süt yemi – 68 TL

Sığır besi büyütme yemi – 68 TL

Sığır besi büyütme yemi – 74 TL

Sığır besi bitiş yemi – 72 TL

Flaş besi yemi – 65 TL

0-4 yaş sığır – 69,5 TL

4-8 ay – 72,5 TL

Konsantre süt yemi – 85 TL

Konsantre besi yemi – 77,5 TL

Yüksek verimli süt yemi – 89 TL

Bu gibi yemler daha da artırılabilir. Görüldüğü üzere fiyatlar arasında az da olsa değişiklik görülmektedir. Bu tamamen hayvanların kategorisine göre ve yemin kalitesine göre fiyatlarda da değişiklik görülmektedir.

Sizler de hayvanların ihtiyacına göre yemleri tedarik ederek hayvanların gıdalı besinler almasını sağlayın. Buna göre de hayvanlar çok daha sağlıklı biçimde ürünler verecektir.

Büyükbaş Hayvan Besi Yem Fiyatları

Büyükbaş hayvan besi yem fiyatları ise;

Konsantre sığır besi yemi : 69 TL.

: 69 TL. Buzağı başlangıç yemi : 75 TL.

: 75 TL. Buzağı büyütme yemi: 72 TL

Büyükbaş Hayvan Süt Yemi Fiyatları

Ayrıca hayvancılık birliklerinde yer alan yem fiyat listesi ise şu şekildedir:

16 protein sığır süt yemi: 68 TL

18 protein sığır süt yemi: 69 TL

19 protein sığır süt yemi: 70 TL

Sığır süt yemi: 71 TL

21 protein süt yemi: 73 TL

Çiftlik özel sığır süt yemi 109 TL

Kuru dönemler için yem: 67,5 TL

Sığır besi yemi: 68 TL

Dana yemi: 69 TL

Düve yemi: 70 TL

Konsantre sığır süt yemi: 90 TL

Konsantre sığır besi yemi: 69 TL

Buzağı başlangıç yemi: 75 TL

Buzağı büyütme yemi: 72 TL

Hangi Yem Ne Zaman Verilmelidir?

Büyükbaş hayvancılık yaparken kullanılan yem her zaman aynı olmaz. Her yem farklı dönemler içerisinde hayvanlara verilir. Ayrıca her hayvan için ayrı yem bulunur. Bu ayrımlara dikkat edilir ve büyükbaş hayvan doğru beslenir ise, sağlıklı bir hayvancılık sağlanır.

Buzağı Başlangıç Yemi : Yeni doğan buzağıların 3. Günü itibari ile kullanılmaya başlanır. Buzağı, ikinci ayını doldurduğu zaman bu yemden kesilir.Ortalama 50 kg içeren çuvalların içerisinde satışı sağlanır.

: Yeni doğan buzağıların 3. Günü itibari ile kullanılmaya başlanır. Buzağı, ikinci ayını doldurduğu zaman bu yemden kesilir.Ortalama 50 kg içeren çuvalların içerisinde satışı sağlanır. Buzağı Büyütme Yemi : Başlangıç yeminden kesilen buzağı dördüncü ayı dolana kadar bu yem ile beslenir.

: Başlangıç yeminden kesilen buzağı dördüncü ayı dolana kadar bu ile beslenir. Sığır Besi Yemi : Dördüncü aydan sonra devam edilen yemdir.

: Dördüncü aydan sonra devam edilen yemdir. Sığır Besi Yemi Geliştirici : Hayvanın gelişimine katkı sağlamak amacı ile kullanılan yemdir. Dördüncü ayı dolduktan sonra kesime kadar kullanılır. Kesimden üç ay önce bu yemin verilmesi kesilmelidir.

: Hayvanın gelişimine katkı sağlamak amacı ile kullanılan yemdir. Dördüncü ayı dolduktan sonra kesime kadar kullanılır. Kesimden üç ay önce bu yemin verilmesi kesilmelidir. Sığır Yemi Bitirme : Bu yem hayvanların kesim anına kadar verilebilir.

: Bu yem hayvanların kesim anına kadar verilebilir. Sığır Besi Yemi Başlangıç : Hayvanın besi zamanı bitene kadar bu yem ile beslenebilir. Dördüncü ay dolduğu zaman bu yem verilmeye başlanır.

: Hayvanın besi zamanı bitene kadar bu yem ile beslenebilir. Dördüncü ay dolduğu zaman bu verilmeye başlanır. Sığır Besi Yemi Karışık Tahıl : Tosunlara ve danalara verilen bir yemdir. Besiye alındıkları dönem içerisinde hayvanlara verilir ve verilirken bazı tahıllar ile karıştırılır. Her hayvan için iki kilo olarak verilir.

: Tosunlara ve danalara verilen bir yemdir. Besiye alındıkları dönem içerisinde hayvanlara verilir ve verilirken bazı tahıllar ile karıştırılır. Her hayvan için iki kilo olarak verilir. Sığır Süt Yemi Standart : Az ya da ortalama derecede süt veren ineklerin beslenmesi esnasında verilen yemdir.

: Az ya da ortalama derecede süt veren ineklerin beslenmesi esnasında verilen yemdir. Düve Yemi : Genç olan damızlıklara verilen bir yemdir. Hayvan, doğumuna 15 gün kalana kadar bu yem ile beslenebilir.

: Genç olan damızlıklara verilen bir yemdir. Hayvan, doğumuna 15 gün kalana kadar bu yem ile beslenebilir. Gebe Sığır Yemi: Dişi sığırlara verilen bir yemdir. Hamileliğin son iki ayında hayvana verilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafınca bitkisel yem

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal üretim alanlarında bulunan yem bitkileri üretimine büyük çaba vermektedir. Yonca, korunga, tek yıllık, mısır, mera ve çayır üretimi konularında dekar başına destek verilecektir. Ayrıca patates siğili görülen alanlarda destekler %50 oranında bir destekleme için ücret ödemeleri daha gerçekleşecektir.

Küçükbaş kategorisine giren kuzu, koyun, koç ve keçi gibi hayvanların yetiştirilmesinde yem fiyatları büyük öneme sahiptir. 2021 yılında küçükbaş hayvanların yem ücreti hakkında tüm bilgiler ve yapılan faaliyetin maliyetini oluşturan bu tarz detaylar ile ilgili açıklama her yıl bakanlık tarafından yapılır.

Hayvana verilecek olan yem miktarı fizyolojik yapıya göre belirlenmekte olup seçilen yemin miktarı ve markası doğrudan maliyetler üzerinde etkili olmaktadır.

Özellikle Tarım Kredi Kooperatifleri ile;

Şampiyon

CP

Abalıoğlu

Proyem

Gibi markalara ait olan yemlerin fiyatları küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan kişiler tarafından merak konusu olmaktadır. Hayvanların yaşam kalitelerinin yüksek olması için bu yemlerin en dikkatli şekilde tercih edilmesi gerekir.

Hayvan besiciliği yaparken her yem her dönem verilmediğinden fiyatlarla birlikte yem türlerini de dikkate almak oldukça önemlidir.

Küçükbaş Hayvanlarda Yem Seçimi Nasıl Olmalıdır?

Hayvan türü fark etmeksizin her hayvanın bakım koşulları iyileştirilmeli, yemleri en uygun şekilde seçilmelidir. Fiziksel şartların iyi olması verim artışını da beraberinde getirecektir.

Genellikle çiftçiler küçükbaş hayvanlar için yem seçimi yaparken en pahalı olanların en iyisi olduğunu düşünmektedir. Oysa bu tamamen doğru olmayıp hayvan için en iyi yem test edilerek bulunabilir.

Yeni bir yem denendiğinde hayvanın sağlık durumu takip edilmeli, aksi bir durum söz konusu olduğunda hiç vakit kaybetmeden veterinere başvurulmalıdır. Hayvana ihtiyacından az ya da fazla yem vermemeye özen gösterilmelidir.

Ayrıca son dönemde hızla büyüyen bir sektör olan solucan sektörüyle ilgili KOSGEB Solucan Gübresi Üretimi Desteği Nasıl Alınır? yazımızı okuyabilirsiniz.

Küçükbaş Hayvanlar İçin Yem Çeşitleri

Küçükbaş havyan yem çeşitleri kendi içerisinde;

Kuzu büyütme yemi

Kuzu besi yemi

Toklu besi yemi

Koyun süt yemi

Keçi süt yemi gibi çeşitlere ayrılır.

Kuzu büyütme yemi hayvanlara 2. hafta ile 13. hafta arasında verilir. Mineral, vitamin, protein ve enerji yönünden yeterli olan bu yem hayvanın gelişimine katkıda bulunur. Kuzu büyütme yemi fiyatları 50 kilogramlık çuvallar için yaklaşık 80 TL civarındadır.

Kuzu besi yemi büyütme yeminin ardından verilir. Hayvanın kesileceği zamana kadar kullanılan bu yem erken gelişime katkı sağlar. Sindirimi kolaylaştırma özelliğine sahip olan toklu besi yemi ise teke ve keçilere tokluk dönemlerinde 500 gram olarak yedirilir.

Koyun süt yemi, süt sağma dönemlerinde kullanılırken keçi süt yeminin ise iştah açıcı özelliği vardır. Keçi süt yemi yeni kullanılmaya başlandığında günde 2-3 öğün olarak verilebilir. Hayvanlara koyun süt yemi yedirildikten sonra ise mutlaka su verilmesi gerekir.

Tarım Kredi Kooperatifi Yem Fiyatları

Ülke içerisinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Yem Fabrikaları Tarım Kredi Yem adı altından birleştirilmiş olup bunlar içerisinde;

İmece Yem a.ş

Big Yem A.ş

Denizli Yem A.ş

Tes Tarım

Sakarya Yem A.ş

Poyraz A.ş

Altınova Yem A.ş

Başak Yem A.ş

Bu fabrikalar bünyesinde geçerli olan fiyat politikası yemin çeşidine göre değişmektedir.

Kuzu büyütme yemi besi, yemi ve keçi sütü yemi fiyatları 65 Türk lirası

Toku besi yemi ve koyun süt yemi fiyatları ise 60 Türk lirası olarak belirlenmiştir.

Tarım Kredi Kooperatifi yem fiyatları politikasına göre bu fiyatlar tahmini değerler olup dönemler itibariyle güncellenmektedir. Kooperatifin internet sitesinde yer alan iletişim kısmından güncel fiyatlarla ilgili bilgi almak mümkündür.

CP Küçükbaş Hayvan Yem Çeşitleri

CP yem firmaları arasında en bilinen firmalardan bir tanesidir. Yıllık yaklaşık 27,5 milyon ton yem üretimi ile önemli bir yere sahip olan CP yem İnegöl fabrikası ile 1986 yılında ilk yem üretimi faaliyetlerine başlamıştır. Daha çok tavuk yemleri ve tavuk yetiştiriciliği ile bilinen CP yem kalitesini yüksek tutmasıyla her kesimden üreticinin beğenisi kazanmaktadır.

CP yem fiyatları düve yemi

1. Uluslar arası kuzu büyütme yemi

Kuzu besi yemi

Buzağı başlangıç yemi

Buzağı büyütme yemi

2. Uluslar arası süt yemi

3. Uluslar arası besi geliştirme

1. Uluslar arası süt yemi ve süt yemi toz fiyatları için farklılık göstermektedir.

Küçükbaş Hayvan Yemi Besin Değerleri

Küçükbaş hayvanların beslenmeleri hayvanın sağlığı ve verimi açısından son derece önemlidir.

İhtiyacı olan protein, vitamin ve minerali tükettiği yemlerden alan hayvanlar için en doğru yem tercih edilmelidir. Günlük küçükbaş hayvan yemi miktarı da doğru şekilde ayarlanmalıdır. Fiyatlardan ziyade ürünün ve hayvanın özellikleri dikkate alınmalıdır.

Küçükbaş hayvan yem fiyatları ile ilgili en uygun seçenekleri bulmak için Tarım Kredi Kooperatifi ürünleri satın alınabilir. Hayvana özgü yem çeşidini seçmek ve bilinen güvenilen yemleri almak gerekmektedir.

Ek olarak hayvan yetiştiriciliği dair bir çok alanda kurs ve krediler hakkında bilgi almak için İşkur Kosgeb Kredisi Nasıl Alınır? yazımızı okuyabilirsiniz.

Küçükbaş Hayvan Yemi Nasıl Hazırlanmalıdır?

Küçükbaş hayvan yem fiyatları yüksek gelen kişiler mümkün olduğunca hayvanları merada otlatmakta ve geriye kalan kısım için yem tercih etmektedir.

Yem tüketimi yapılacağında hayvanların bulundukları döneme uygun yemler seçilmelidir. Örneğin bir koyu besiye alınacaksa bu aşamada ona hemen besi yemi vermek doğru olmayacaktır.

Hayvanların sindirim sistemi zayıf olduğundan kuzu büyütme yemi ile besi yemi karıştırılarak verilmelidir. Besiye alınan dönemde hayvanlar sütten kesileceğinden ve 2 yem hayvanın sindirim sistemine zarar verebileceğinden 15 günlük zaman dilimi dikkate alınmalıdır. Böylece seçilen kuzu büyütme yemi ve besi yemi daha faydalı olacaktır.

Küçükbaş Hayvan Yemleri ve Fiyatları 2021

Tarım kredi yem fiyatları incelendiğinde fiyatların TL/Çuval ve tavsiye edilen kooperatif satış fiyatı/çuval şeklinde iki kısma ayrıldığı görülür.

Buna göre küçükbaş yem fiyatları 2021 yılında sırasıyla şu şekildedir;

Kuzu büyütme yemi 71.69 TL ve 75.99 TL

Kuzu besi yemi enerji 78.63 TL ve 83.35 TL

Toklu besi yemi 71.22 TL ve 75.50 TL

Koyun süt yemi 69.37 TL ve 73.53 TL

Keçi süt yemi 71.22 TL ve 75.50 Türk Lirası şeklindedir.

Bu fiyatların içerisine nakliye de dahil edilmiştir. Ayrıca peşin fiyatlara 90 güne kadar olan vadeler için %1,75 vade farkı uygulanmaktadır. Ortaya çıkacak toplam maliyet yıllara göre uygulanan fiyat politikasına göre değişiklik göstermektedir.

Keçi ve Koyun Besi Yemi

İçerisinde yaklaşık %12 oranında protein bulunan koyun ve keçi besi yemi hayvanların beslenmesinde son derece etkili olan bir yem türüdür. İçerisinde yeterli miktarda mineral, vitamin ve enerji olması nedeniyle hayvana ekstra bir yem vermeye gerek kalmamaktadır.

Palet ve toz formlarında üretilen bu ürün hayvanların daha sağlıklı şekilde gelişmelerine katkıda bulunur. Yüksek enerji içeriğinin olması besi süresini kısaltırken besi performansını artmasına katkıda bulunur.

Kuzu besi yemi ise hem sindirimi kolay hem de lezzetli olmasıyla bilinir. Kuzuların sağlıklı ve erken gelişimlerine katkıda bulunan bu ürün, idrar ve böbrek taşı oluşumuna engel olurken işkembe gelişimine hız kazandırır.

Koyun Süt Yemi

Sütçü ırk koyunlarının besin maddesi ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan koyun süt yemi koyunların hem sağlıklı hem de ekonomik gelişmesini sağlar. Koyunlarda süt veriminin artmasına katkıda bulunan bu yem hamile koyunlarda kuzuların sağlıklı doğmasına yardımcı olur.

Aynı zamanda koyun süt yemi, süt verimi ve büyümenin bu süreç boyunca maksimum düzeyde olmasını sağlamaktadır. Benzer etkiler keçi süt yemi için de geçerli olup bu yemlerin alışında fiyattan çok özelliğe odaklanmakta yarar vardır.