Kriz var mı yok mu? Vatandaşların tepkisi AKP’nin kafasını karıştırdı!

Birçok ürüne peş peşe zamlar yapan AKP, vatandaşın tepkisi karşısında ne yapacağını bilemedi. Her gün televizyonlara çıkartılan AKP'li isimler krizi kabul edip topu sürekli başkasına atıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kriz yok” derken, muhalefet ekonomik krizin gün gibi ortada olduğu görüşünü savunuyor. Peki vatandaş ne düşünüyor? Onlar için kriz var mı?

Siyasiler ikiye ayrıldı. Bir taraf ekonomik kriz olduğu görüşünü savunurken bir taraf ise tam tersi krizin olmadığı fikrini savunuyor. İktidar kanadı “Kriz yok” diyor, muhalefet ise var olduğunu dile getiriyor. Ekonomik kriz var mı yok mu sorusunu bu durumdan en çok etkilenen vatandaşa sorduk. Onların mutfaklarına, cüzdanlarına ekonomik kriz vurdu mu yoksa tam tersi her şey olağan ilerliyor mu?

Belki de krizden de daha önemli soru, aldıkları ücret ile artık ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar mı? Ekonomik krizin asıl muhataplarının cevabını almak için sokaklara çıktık. Vatandaşa göre kriz var mı yok mu?, sizler için araştırdık.

İşte konunun muhataplarından cevaplar;

“ VAR OLDUĞU MALUM”

Özcan Tezcan (54) Emekli

Kriz kesinlikle var. Sosyal, eğitim, sağlık… Her şeye yansımış vaziyette. İhtiyaçlarımın çoğunu ben karşılayamıyorum. Var olduğu malum.

Özcan Tezcan

“MİLLET KAHRINDAN BANA GELİYOR İÇMEYE”

İmam Cetinkaya (30) Esnaf

Ekonomik kriz olsa da benimki büfe olduğu için pek yansımıyor. Kriz oluyor millet gelip kahrından içmek için benden alkol satın alıyor. Ben krizi avantaja çeviriyorum. Kriz var ülkede. Bir ben de bir de avukatlarda kriz ekonomik kriz olmaz. Millet üzüntüden ya avukatlara ya bana geliyor. Ben diğer esnafları tanıyorum. Hepsi kan ağlıyor. Bu ülkede bir ben batmam.

İmam Çetinkaya

“SU BİLE ZOR İÇİLİYOR”

Şenol Pekşen(50) Emekli

Tabi ki ekonomik kriz var. Şu an asgari ücretlerin en az 2 bin lira olması gerekiyor. Başka türlü geçinmek zar zor olur. Şu an bir markete gitsen 300-400 liradan aşağı alışveriş yapamazsın. Önceden 100 liraya alışverişimizi yapardık. Normalde dışarı çıkınca bir çay, kahve içilirdi şimdi ise su bile zor içiliyor. İnsanların alım gücü azaldı. Türkiye şartlarında yaşayanın parası varsa ona ekonomik kriz yok, olmaya da ise durum daha da vahimleşiyor. Tüm bunlara rağmen başka memleketten gelenlere bakılıyor bize bakılmıyor. Ben yıllardır uğraşıyorum. Bir daire bile alamadım. Yarın bir gün ekmeğe de zam gelecek. Geçinme dersi gerçekten çok zor. Ayda yılda bir kez et sofrana geliyordur belki. Artık Türkiye, Türkiye gibi olsun. Durumumuz hiç iyiye gitmiyor.

Şenol Pekşen

“SATILACAK HİÇBİR ŞEYİMİZ KALMADI”

Turgay Balıkçı(52) Serbest Meslek

Türkiye’de satılacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Yolları, binaları her şeyi sattık. Milletvekili yaşı da 18’e indi. Olabilir mi böyle bir şey? Türkiye battı! İlerleyen zamanlarda daha da kötü olacak. Dolar 10 lirayı da geçecek. Biz bir iş yapıyoruz paramızı bile alamıyoruz. Tüm ürünlere de zam geldi. Devlet battı resmen.

Turgay Balıkçı

“KİM ETKİLENMİŞ? KERKES PARA HARCIYOR!”

Zeki Genç (59) Emekli

Kriz falan yok. Herkes keyfinde. Ben bir sıkıntı görmüyorum. Kim etkilenmiş? Kimsenin etkilendiği yok. Amaç ülkeyi batağa getirip Tayyip’i düşürmek. Dış ülkelerin de bunda parmağı olduğunu herkes biliyor. Diğer ülkeler de daha çok kriz var. Ekonomik kriz bizi teğet geçiyor. Bazı fırsatçılar haksız zam yapıyor. Bu tamamen iktidarı düşürmek için oynanan bir oyun. Baksanıza herkes para harcıyor.

Zeki Genç

“TAVUĞA YÜZDE 100 ZAM GELDİ”

Şaban Kandemir (48) Kasap

Kriz var fakat suni bir kriz. Amerika’nın yaptığı bir şey. Evet her şeye zam geldi. Anormal düzeyde bir zam var. Özellikle fırsatçılar haddinden fazla zam yaptı. Ülkeyi kaosa sürüklemek için bunu yapıyorlar. Askeri yönden yapamıyorlar bunu, ekonomik taraftan yapıyorlar. Ete 3 lira zam geldi, tavuğa ise yüzde 100. Gübreye, mazota zam gelince bizde zam yaptık fakat orantılı bir zam bu. Kıymayı 44 liradan satıyorduk şimdi 48 lira yaptık. Ortalama yüzde 8-9 zam yaptık.

Şaban Kandemir

BOŞ EVE 50 LİRA ELEKTRİK FATURASI

Levent Belat(39) Kamu çalışanı

Ülkede 2001 yılında da aynı şey oldu. Yüzde 60’a kadar devalüasyon yaşandı. Şimdi de aynı şey yaşanıyor. Manipülasyon dense de aslında var olan bir şey. Gerçekler ortada. Ben kamu çalışanıyım. Markette ürünlerin fiyatını bildiğim için bu farkı daha net görebiliyorum. Özellikle elektrik inanılmaz zamlandı. 2 ay evimden ayrıldım. Evde sadece viritöz ve buzdolabı çalışır vaziyetteydi. Eve gidince tam 50 lira fatura ile karşılaştım. Ülkede siyasi bir boşluk da mevcut. Bunda muhalefetin de payı var. Yeterince halka inemediler. Ekonomik kriz ise tamamen iktidarın sorumluluğunda olan bir şey. Uluslararası baskının da etkisi var. Fakat çoğunluk iktidarın suçu. Belediyeler de lüks hayat yaşanıyor. Aşırı israf yapıyorlar. Kimse vatandaşı kandırmasın o yüzden.

AKP’li Bülent Turan krizi, kabul ederken, Mahir Ünal ise sorumluluğu dış güçlere attı. AKP vatandaşın isyan ettiği faturalar ile ilgili adım atmazken, CHP ise İstanbul’da zam duvarı oluşturarak vatandaşın faturasını müzede sergilemeye hazırlanıyor.

Peş peşe televizyona çıkarılan AKP’li isimlerin verdiği tepkiler şöyle.

BÜLENT TURAN KRİZİ GÖRDÜ

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan katıldığı canlı yayında Türkiye ekonomisinin durumuna değindi. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Şu an krizimiz var kabul ediyorum. Bu bedeli beraber taşıyacağız milletimizle. Fakat göreceksiniz döviz nasıl ki çok yukarı bir trendde ilerlerken bir anda durmuşsa, benzer yaklaşımlar, benzer adımlar, enflasyonda da atıldığında bunun karşılığını görmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

MAHİR ÜNAL TOPU DIŞ GÜÇLERE ATTI

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal da TV100 canlı yayınında Pazar Siyaseti programına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ünal da krizi kabul etti ama sorunu başka yere attı.

Elektrik ve doğalgaza yapılan fahiş zamlarla ilgili konuşan Ünal, hayli ilginç sözler sarf etti. Pandeminin başından itibaren doğalgaza ve elektriğe sübvanse getirdiklerini doğalgazın yüzde 75’ini, elektriğin de yüzde 50’sini yaklaşık 2 yıl boyunca devletin sübvanse ettiğini ifade eden AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Almanya elektrik ve doğalgazda sübvanseye gitmedi ama biz yaklaşık 165 milyarlık sübvanse oluşturduk. Bu zamları devlet yapmıyor. Uluslararası piyasalardan gelen zamlar bir süredir yansıtılmaya başlandı. Bunun karşılığında ne yaptık. Asgari ücrette yüzde 50’ye varan bir artış yaptık. Yaşadığımız sorunlar pandemiden ve küresel anlamdaki ekonomik daralmadan kaynaklı bir durum. Bugün hiper enflasyon ABD’nin yaşadığı bir sorun değil mi?” açıklamasında bulundu.

NUMAN KURTULMUŞ DA KRİZİ GÖRDÜ

Bir diğer açıklama ise Numan Kurtulmuş‘tan geldi. Kurtulmuş geçtiğimiz günlerde “Türkiye’nin üretmek dışında başka yolu yoktur, bu istikamette yürüyoruz. Türkiye bütün bunları yaparken de küresel gelişmelerin tamamına açık, serbest pazar ekonomisinin koşullarına uygun hareket edecektir. Bir ara saçma sapan ‘ekonomik OHAL’ falan dediler. Asla, Türkiye hangi zor şarttan geçerse geçsin, bunun gündeme dahi gelmesi mümkün değildir. Kendi politika tercihleri içinde ama serbest pazar şartlarında yoluna devam edecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Numan Kurtulmuş‘tan bu kez farklı bir açıklama geldi. Kurtulmuş Kanal 7’de yaptığı açıklamada, “Şunu görmek lazım, elektrik faturaları bir günde bu noktaya gelmedi. 2021 yılı içerisinde Türkiye hazinesi su faturalarının yüzde 75’i devlet ödedi, elektrik faturalarının yüzde 25’ini devlet ödedi. Doğalgazdaki fiyatlar eksi olarak vatandaşa yansıdı buna rağmen yine de çok yüksek fatura. Fakat bir mazeret gibi söylemiyorum. Vatandaşlarımızı derinden sarstığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımız 210 kwata geri çıkardı. Zaruri olarak çıkan fiyatların vatandaşların üzerindeki baskılarını biliyoruz ve neler yapabiliriz düşünüyoruz” diye konuştu.

ÇAMLI VE ÖZDEMİR’DEN KENDİLERİNİN BİLE İNANMADIĞI İLGİNÇ ÇIKIŞ

İlginç bir çıkış da AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir‘den geldi. Özdemir, zamlardan CHP’yi sorumlu tutan AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’ya destek verdi. Çamlı’nın kendini iyi ifade edemediğini söyleyen Özdemir, “Eğer bugün elektrik pahalıysa bunun sebebi muhalefettir” dedi. Özdemir, “Ben vatandaşın tepkisini olumlu görüyorum” diyen AKP’li Özdemir, “Tepki koyanların tepki göstermesinin sebebi çözümü bizde görmesi. 79 yıl başkaları hükümet etmiş şimdi siz 19 yıldır hükümet ediyorsunuz. Bütün sorunları sizin çözmenizi bekliyorlar” dedi.