Kredi paketinin açıklanması fırsatçıları harekete geçirdi

DEVLET KREDİ DESTEK PAKETİNİ AÇIKLAR AÇIKLAMAZ EV FİYATLARI 2 KATINA ÇIKTI, FIRSATÇI EMLAKÇI VE EV SAHİPLERİ DÜŞÜK FAİZLİ KREDİUİ DUYUNCA FİYATLARI YÜKSELTTİ Korona nedeniyle durağanlaşan ekonominin hareketlenmesi için açıklanan paketler, vatandaşların yüzünü güldürdü. Ancak durumu fırsata çevirenler var.
Koronavirüs salgını piyasaları son aylarda olumsuz etkilendi.
Hükümet, kriz oluşmaması için harekete geçti. Kamu bankaları; ev, araba, mobilya almak isteyenlere ve tatile gitmek isteyenlere destek paketleri hazırladı.
Konut satışlarında peşinat oranı yüzde 10'a düşürüldü, faizler ise Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine çekildi.
Otomobil ve ticari taşıt almak isteyenler için de faizler dibi gördü.
EV - ARABA FİYATLARI UÇTU
Bu durum vatandaşın yüzünü güldürürken, bazı fırsatçılar da harekete geçti.
Paketlerin açıklanmasıyla birlikte ev ve araba fiyatlarını yükselten fırsatçılar, tepkilere neden oldu.
İşte Ensonhaber okurlarının internet satış sitelerinde deşifre ettiği bazı fırsatçılar;
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