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Kredi faizi düştü konut fiyatları arttı

Konut kredisinde 0,99 fazili paketin açıklanmasıyla fırsatçılar da harekete geçti. İnternette yer alan bazı konut ilanları açıklama biter bitmez zamlandı. Emlakçılara göre fiyatı fahiş artan evler nedeniyle piyasada durgunluk yaşanıyor.

Kredi faizi düştü konut fiyatları arttı
Kamusaati
Kamusaati
12 Mayıs 2022 Perşembe 20:47

Ev fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut kredi faizlerinin yüzde 0.89'a inmesinin ardından satılık ilanlarındaki ev fiyatları hakkında bir günde yüzde 30'ları bulan fahiş artışlarına karşı harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fahiş fiyat artışlarına karşı vatandaşları korumak için her adımı atacaklarını, müsamaha göstermeyeceklerini duyurdu. Bakanlık müfettişleri konut satışında fiyat farklılıklarının tespiti için sahaya inecek. Özellikle kredi kampanyasından sonra "ilan edilen fiyat farkları" belirlenecek.

BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA: TEDBİRLER GELİYOR

Son dönemde yaşanan konut sıkıntısı, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası özellikle tatil bölgelerinde artan talepler ve faizlerdeki indirim kararı fırsatçılığı da beraberinde getirdi. Yüksek kira, fahiş fiyatla karşılaşan vatandaşlar tüketici dernekleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Maliye ve Ticaret Bakanlığı'na şikâyet yağdırıyor.

İLANLARDAKİ SATILIK EV FİYATLARI DETAYLI ŞEKİLDE TAKİP EDİLİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bazı internet sitelerinde fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak şekildeki fahiş artışları çok detaylı yakından takip ettiklerini duyurdu. Fahiş fiyat artışına karşı devreye alınan uygulamalar üzerinden gerekli tedbirlerin alınacağı vurguladı.

BAKAN MUŞ: FAHİŞ FİYAT ARTIŞI YAPILAMAZ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da konuya ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş fiyat artışı yapılamayacağını belirterek, "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu'na göre piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini, serbest rekabeti bozucu, tüketicinin malları ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamaz.

Yine kira sözleşmeleri ve ücretlerinin belirlenmesi de Türk Borçlar Kanunu ile hüküm altına alınmıştır" dedi.

KONUTTA DENETİM ARTACAK

Hem Maliye hem de Ticaret Bakanlığı fahiş artışlar için gelen şikâyetler üzerine iki koldan inceleme yürütüyor. Konut satışındaki fiyat farklılıklarının tespiti için saha çalışmalarına ağırlık verilecek.

Özellikle kredi kampanyasından sonra konut satışlarıyla ilgili ilan edilen fiyat farkları tespit edilecek. Maliye, şikâyetlerin yoğunlaştığı Antalya ve ilçelerinde bin liradan 10-25 bin liraya çıkan artışları yakın takibe aldı.

Bakanlık ekipleri denetimlerde 5 yıl içinde ev alıp satanların kira ve gayrimenkulün değer artışı üzerinde beyanname vermeleri gerektiğini anımsatıyor.

Sektör temsilcileri de kirada fırsatçılığın son bulması için geçici olarak zam sınırlaması, tavan getirilmesini önerdi. Ayrıca, beş yılı dolan kiracılardan rayiç bedel isteme süresinin 8 yıla çıkarılması da talepler arasında yer alıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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