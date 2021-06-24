KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cü yakalandı

KPSS sorularını dağıtan H.D., Ankara Keçiören'de yakayı ele verdi.

Eli kanlı FETÖ'yle mücadele kapsamında son operasyon Ankara'da düzenlendi.

Operasyon, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün üyelerini yakalamaya yönelik kurulan özel ekip tarafından gerçekleştirildi.

FİRARİ FETÖ'CÜ YAKAYI ELE VERDİ

Aranma kaydı bulunan firari H.D., yapılan uzun takip çalışmaları sonucunda Keçiören'de kaldığı evde kıskıvrak yakalandı.

Terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen firari H.D.'nin, saklandığı gaybubet evinden 2 yıldan beri hiç çıkmadığı, tanınmamak için saçlarını uzattığı tespit edildi.

KPSS SORULARINI ÖRGÜT ÜYELERİNE DAĞITTI

Öte yandan, H.D.'nin örgütün KPSS çalışma evlerinden sorumlu müdür olduğu, KPSS sorularının örgüt üyelerine dağıtılmasında aktif rol oynadığı belirtildi.

Salih kod adını kullandığı bilinen H.D.'nin, FETÖ/PDY örgütü içerisinde üst düzey konumlarda görev aldığı tespit edildi.

H.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.