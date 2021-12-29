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KPSS sonrası mülakatlar tartışma konusu oldu

KPSS'de 91 puan almasına rağmen mülakatta 51 puan verilmesi nedeniyle öğretmenlik hayali suya düşen Binnur Karakoyun'un isyanı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

KPSS sonrası mülakatlar tartışma konusu oldu
29 Aralık 2021 Çarşamba 21:25

Sosyal medyanın gündeminde Binnur Karakoyun var.

Öğretmenlik hayali kuran Binnur Karakoyun, KPSS'den  91 puan aldı ancak mülakattan 51 puan aldı.

Hamile olmasına rağmen gece gündüz KPSS'ye çalışan ancak mülakat yüzünden tüm emeklerinin boşa gittiğini yazan Karakoyun'un isyanı, sosyal medyada dalga dalga büyüdü.

"BU MU ADALET"

Karakoyun, Twitter hesabından şunları söyledi: "Ben bu sınava karnımda bebeğimle çalıştım, gecemi gündüzüme kattım, 8 aylık gebeydim sınava girdiğimde coviddim üstelik. Bebeğime bir şey olmasın diye ağlaya ağlaya çözdüm soruları, bu mu adalet? Aldığım puanı hiç etmeye ne hakkınız var?"

MÜLAKAT YÜZÜNDEN ELENEN ADAYLAR..

Binnur Karakoyun'un ardından sınavdan yüksek puan almasına rağmen mülakat puanı nedeniyle öğretmen olamayan diğer öğretmen adayları da paylaşım yapmaya başladı.

CHP: MÜLAKATLARI KALDIRACAĞIZ

Konu siyasetin gündemine de oturdu.

Milli Eğitim Bakanlığı sessizlik içerisinde.

CHP ise olayın üzerine gitmeye başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda mülakatların tamamen kaldırılacağını söyledi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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