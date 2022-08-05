KPSS skandalına 3 ayrı koldan soruşturma! Kozmik odada arama yapıldı, hazırlanan rapor Erdoğan'a sunulacak

Soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine 31 Temmuz'daki KPSS iptal edildi. 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumlar da ertelendi. Sınavı düzenleyen ÖSYM'nin binasında yer alan ve soruların büyük bir gizlilikle hazırlanıp saklandığı 'kozmik oda'da arama yapıldı. El konulan belgeler sızıntının kaynağını bulmak için büyük bir titizlikle incelenip rapor halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Skandalın ortaya çıkmasından sonra görevden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yerine atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yeni KPSS takviminin 17 Eylül'de başlayacağını, sınavı iptal edilen adaylardan yeniden ücret alınmayacağını açıkladı. Ersoy, sınavdaki soruların bazılarının, yayınevinin soru kitapçıklarında yer aldığının tespit edildiğini belirterek, "Böyle bir tablonun hem kurumumuzun çalışma ilkeleri hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü mümkün değildir" dedi.

ÜÇ AYRI KOLDAN SORUŞTURMA

Skandal ile ilgili Devlet Denetleme Kurulu, Ankara Savcılığı ve ÖSYM üç ayrı koldan soruşturma yürütüyor. KPSS sorularını deneme sınavında yayınladığı tespit edilen Yediiklim Yayınevi'ne baskın düzenlenmişti.

'KOZMİK ODA'DA ARAMA

Şimdi de ÖSYM'nin Ankara'daki merkez binasında yer alan 'kozmik oda'da da arama yapıldı. 'Kozmik oda', ÖSYM'nin düzenlediği tüm sınavların sorularının hazırlanıp saklandığı, dışarıyla iletişimi olmayan bir bölüm. Bu bölüme girmeye yetkisi olan herkes mercek altında.

"BİR ŞEY BULSUNLAR İNTİHAR EDECEĞİM"

Öte yandan yayınevinin deneme sınavları için soru yazan öğretmenlerden ikisi dün sosyal medyada canlı yayın açtı. Öğretmenlerden Mehmet Bilge Yıldız, "Hepimizin ailesi var. Hiçbir şey ispatlanmış değil, her şey inceleniyor. İğne deliği kadar bir şey bulsunlar intihar edeceğim. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

"20 SORUNUN AYNI OLDUĞU İDDİASI ASILSIZ"

Yayınevinin adreslerinde ise polis ekipleri Çarşamba günü detaylı bir arama gerçekleştirdi. Aramalar sürerken kameralar karşısına geçen yayınevi sahibi Münir Çelik, Ostim'deki Yediiklim Yayınevi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı sınavlar için soru, deneme ve yaprak testi hazırladıklarını kaydetti.

GEÇMİŞ YILLARDAN ESİNLENDİKLERİNİ SÖYLEDİ

ÖSYM'nin genel kültürden soracağı 120 soru için Yediiklim Yayınevi uzmanlarının özgün sorular hazırladığını dile getiren Çelik, soruları geçmiş yıllardakilerden esinlenerek hazırladıklarını ifade etti.

KPSS İPTAL EDİLDİ, ÖSYM BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrası ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevine son verildi. Aygün'ün yerine atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ise ilk görev gününde kameralar karşısına geçti. Ersoy, KPSS'nin iptal edildiğini duyurup tüm adaylardan özür diledi.