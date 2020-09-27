KPSS lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM ile 2020 KPSS sınav sonuçları açıklandı sorgulama nasıl yapılır?

KPSS lisans sınav sonuçları için geri sayım başladı Lisans mezunu adaylar, geçtiğimiz günlerde tamamlanan KPSS lisans sınavlarında ter döktü. Son olarak KPSS ÖABT sınavı da tamamlandı. ÖSYM, corona virüsü sebebiyle aksayan sınav takvimini açıkladı. KPSS lisans sınavı sonuçları 22 Ekim’de açıklanacak.

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Devlet memuru olmak için Kamu Personeli Seçme Sınavına katılan yüz binlerce aday, ÖSYM'den gelecek 'KPSS sonuçları açıklandı' duyurusunu bekliyor. Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Bu noktada, '2020 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. ÖSYM'den de KPSS sonuç tarihi hakkında açıklama yapıldı. Peki, 2020 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde. ÖSYM'nin yapacağı KPSS lisans sınavı sonuçları bekleniyor. ÖSYM, corona virüsü pandemisi sebebiyle birçok sınavında tarihinde değişikliğe gitmek zorunda kalmıştı. KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS lisans sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak. KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 22 Ekim'de açıklanacak Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANABİLİR Mİ? Corona virüsü sebebiyle bu sene ÖSYM’nin yaptığı birçok sınavın tarihlerinde gecikmeler yaşandı. Ancak ÖSYM, bazı sınavların sonuçlarını erken erişime açtı. KPSS sonuçları da ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç olarak da değişiklik gösterebilir.

DEĞERLENDİRME Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020- YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve buadaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

KPSS PUAN HESAPLAMA İLE İLGİLİ BİLGİLER Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.



MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020- YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.



KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.