KPSS 2022 LİSANS sonuçları açıklanıyor! ÖSYM KPSS lisans sonucu SORGULAMA EKRANI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS lisans sonuçları 21 Ekim Cuma günü açıklanacak. Sınava katılım sağlayan adaylar KPSS lisans sonuçları için bekleyişini sürdürürken gözler ÖSYM açıklamasına çevrildi. Peki KPSS lisans sonuçları bugün açıklanır mı?

KPSS lisans sonuçları için gözler ÖSYM açıklamasına çevrildi. Genel Kültür-Genel Yetenek,Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarının ardından ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre sonuçların 21 Ekim Cuma günü erişime açılacağı duyuruldu. Adaylar ÖSYM açıklamasını merakla beklemeye başladı. İşte KPSS lisans sonucu sorgulama ekranı...

KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 21 Ekimde erişime açılacak. KPSS sonuçları için kısa bir süre kala adayların arama sıklığı arttı. KPSS lisans sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS lisans sonuçları sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılarak veya e-Devlet şifresi ile sorgulanabilecek.

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