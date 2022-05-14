Köye Dönüş Projesi Şartları ve Devlet Yardım Desteği 2022

Köye Dönüş Hibesi için Verilen Havyan ve Para Miktarları, 2022 Köye Dönüş Desteği Projesi Kapsamında Aktif Sektörler, Köye Dönüş Projesi Kapsamında Başvuru Şartları Nedir?, 2022 Köye Dönüş Projesi Başvuru Evrakları Nedir?, 2022 Köye Dönüş Projesi Başvuru Noktaları, Köye Dönüş Projesi Hangi Hizmetleri Barındırır?, Köye Dönüş Projesinde Kimlere Öncelik Verilir?, Köye Dönüş Projesi Yardım Oranları, Köye Dönüş Projesi Arazi Şartları ve İstenen Nitelikler nelerdir işte detaylar...

Tarım alanlarına daha aktif hale getirmek amacıyla devletin başlatmış olduğu faaliyetlerden birisi de köye dönüş projesidir. Dönüş projesi kapsamında devlet hem bankalar yardımıyla hem de kendisi pek çok destek sağlamaktadır. Köye dönüş projesi 2022 şartları ve yardım destekleri için gençlere yeni bir iş imkanı oluşturmak amacıyla hem de tarım alanlarında aktif hale gelebilmesi yönüyle oldukça önemlidir.

Köye dönüş projesi kapsamında yararlanmak isteyen kişilere devlet tarafından öncelikli olarak 300 adet koyun verilir. Verilen bu 300 adet koyunun yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan 30.000 TL’lik bir hibe rakamını da yine değerlendirebilmektedir.

İstihdamın daha da artması ve işsizliğin azalması faaliyetleri içinde düşünülerek yapılan bu destekler kişilere tam 3 yıl boyunca verilmektedir. Proje kapsamında hibe ve ödemelerden yararlanmak isteyen kişiler Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvurmalıdırlar.

Köye dönüş projesi kapsamında bulunan Devlet Destekli Tavuk, Kaz ve Tavşan Yetiştiriciliği yardımıda yer alıyor.

Köye Dönüş Hibesi için Verilen Havyan ve Para Miktarları

Köye dönüş projesi kapsamında verilen hibenin başvuru şartları şu şekildedir: Kişinin küçükbaş hayvan olarak tabir edilen koyun ve keçi tarzı ürünleri alabilmesi için 30.000 TL’lik bir hibe yardımı yapılır. Büyükbaş hayvancılık olarak da; inek, manda, sığır gibi hayvanlar için yine 30.000 TL’lik bir kredi yardımı yapılır.

Kümes hayvancılığı ve kümes hayvancılığı yetiştiriciliği alanında faaliyet göstermek isteyen kişilere 30 bin TL’lik kredi imkanı sağlanır. Özellikle son yıllarda popüler olan tavuk çiftliği kurma amacı ile satın alınacak olan hindi, kaz ve ördek gibi hayvanlara sağlanabilecek kredi imkanları bulunur.

2022 Köye Dönüş Desteği Projesi Kapsamında Aktif Sektörler

Devletin hibe olarak verdiği kredi imkanları da sunduğu köye dönüş projesi kapsamında desteklenen sektörler şunlardır:

Tarım alanlarında yetiştiriciliği yapılacak olan fide, fidan ve süs bitkisi türleri

Kültür mantarı adı verilen mantar çeşitliliğinin yetiştiriciliğini yapmak isteyen kişilere

Kapama adı verilen meyve bahçeleri ve meyve bahçeleri işletmeciliği yapmak isteyenler

Tıbbi anlamda kullanılabilen ve aromatik dediğimiz bitki çeşitliliği barındıran bölgelerin yetiştiriciliğini yapmak isteyenlere

Ve bunların da yanı sıra bu anlamda hayvancılık faaliyetlerinin de bulunmak isteyen kişilere belirli şartlar dahilinde destekleme yapılmaktadır.

Köye Dönüş Projesi Kapsamında Başvuru Şartları Nedir?

Devlet, köye dönüş projesi kapsamında tarım alanlarında ve hayvancılık alanlarında aktif bir şekilde çalışmak isteyen kişilere şu başvuru şartlarını sunar:

Kişinin yasal yaş sınırı olan 18 yaşını doldurmuş olması ve 41 yaşından da az bir yaşa sahip olması gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan Türk vatandaşı olmalıdır.

Aktif olarak hali hazırda esnaf veya sanatkâr olarak çalışıyor olmamalıdır.

Kişinin faaliyet yapmasını engelleyecek bir örgün eğitimde bulunmaması gerekir. Bu maddeyi şöyle açıklayabiliriz; kişi eğer açık öğretim tarzı bir kuruluş ile öğrenim görüyorsa o hibeyi almasına engel değildir.

Kişinin okuryazar bilgi sahibi olması gerekir.

Hibe desteği almak istiyorsa herhangi bir yerde ücret karşılığında çalışmıyor olması şartı aranır.

Herhangi bir vergi mükellefiyetinin ya da kanunlarca yasal olmayan bir durumun söz konusu olmaması şartı aranır. Tüm şartlar karşılandığında son olarak da köye dönüş projesi kapsamında yararlanılacak olan tüm hibe programlarından da yine faydalanabilme imkanın olmuş olması şartı gerekir.

2022 Köye Dönüş Projesi Başvuru Evrakları Nedir?

Devletin; hibe ve kredi imkanları niteliğinde vatandaşlarının sunmuş olduğu köye dönüş projesi kapsamındaki işlerin başvururken getirmesi gereken evraklar şunlardır:

Öncelikle kişinin tüm evrakların öncesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bir dilekçe talebinde bulunması gerekir. Bu dilekçede kafasındaki projeyi ve yapmak istediği şeyi ve hibe olarak isteyeceği miktarları sunması gerekir.

Kişinin ikamet ettiği yere ait belge

Başvuracak olan kişiye ait kimlik fotokopisi

Tarım alanı olarak kullanılacak olan yerin tapusu

Eğer tarihlerin gerçekleştirileceği yer kişiye ait bir mülk ise bütün tapu belgeleri

Bu proje kapsamında alınmış olan eğitimlerin belgeleri

Kişinin okuyup yazdığına dair bir bilgi birikimi olduğunu destekleyici nitelikteki diploması

Herhangi bir kurum ya da kuruluşa çalışmadığını ispat edeceği SGK’dan alınmış olan bir doküman

Tüm bu belgelerle beraber başvuruda bulunabilmektedir. Doğru ve gerçek beyanda bulunmuş olmak başvurunuzun kabulü noktasında önemlidir. Ayrıca çiftçi desteği hakkında bilgi almak için Kosgeb Çiftçi Desteği Nasıl Alınır? Hayvancılık Tarım yazımızı okuyabilirsiniz.

2022 Köye Dönüş Projesi Başvuru Noktaları

Köye dönüş projesi kapsamında kişi devlet tarafından hibe alabilmek ya da bankalar aracılığı ile bir kredi desteği alabilmek için kendisine en yakın olan bölgedeki ilçe tarım ve tarım müdürlüklerine başvuruda bulunabilir. Başvuru sırasında gerekli dönütler kişiye verilecektir. Başvuru tarihlerini kaçıran kişilerin 2. bir hakları yoktur. Buna dikkat etmek gerekir.

Köye Dönüş Projesi Hangi Hizmetleri Barındırır?

Devletin Ziraat Bankası ile beraber ortak yürütmüş olduğu bu proje 2016 yılında başlatılmıştır. İstenen verim elde edilebilmiştir. Köye dönüş projesi kapsamında kişinin sadece işleteceği tarım alanları ya da hayvansal faaliyetler değil bunun yanı sıra köydeki tüm yol masrafları ya da eşyaların taşınması gibi hususlar da devlet desteği ile sağlanmaktadır.

2022 yılında da devam eden bu proje özellikle genç çiftçileri daha aktif hale getirilecek tarzda tasarlamaya çalışılmıştır. Özellikle belediye başkanlıkları ve sosyal yardımlaşma dernek ve kuruluşları da bu anlamda aktif olarak rol oynamaktadırlar.

Bankalarında köye dönüş projesine destek niteliğinde yapmış oldukları destekler, 7 yıl vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz kredi sistemidir. Bu sisteme göre kişi 2 yıl geri ödemesiz bir şekilde faaliyetlerini başlattığında, sonrasındaki süreçte 7 yıla yayılarak ve vadeleri uzatılarak ödeme imkanı sağlanmaktadır.

Köye Dönüş Projesinde Kimlere Öncelik Verilir?

Özellikle bir hayvan yetiştiriciliği alanında uzman olup hayvanları bulunan ya da bu anlamda faaliyetleri hali hazırda yürütüyor olan, ÇKS sistemine kaydı bulunan kişilere öncelik verilmektedir. Ayrı olarak devlet destekli eğitim alanlarında seminer alan kişiler önde tutulur. Bu tarz eğitim projelerini KOSGEB de desteklemektedir.

Köye Dönüş Projesi Yardım Oranları

Tarım ve Orman Müdürlükleri bu anlamda aktif bir şekilde köye dönüş projesine desteklerken bir taraftan da Ziraat Bankası özellikle başlatmış olduğu; Ziraat Genç Çiftçi Kredisi adı altında 2 yıl ödemesiz kredi yardımında bulunabilmektedir.

Proje kapsamında yapılan açıklamalarda Genç katılımcıların özellikle aktif olarak faaliyet göstermesi istenmiştir. Katılımcıların öncesinde bir iş planı hazırlayarak başvuruda bulunmaları gerektiği bu proje kapsamında 308 tane çiftçiye ve 338 tane de ayrı olarak hayvan hibe edileceği söylenmiştir. Bütçe olarak da 450 milyon TL belirlenmiştir.

Köye Dönüş Projesi Arazi Şartları ve İstenen Nitelikler

Köye dönüş projesi tarım alanı kriterlerinden birisi tarım yapılacak alanın kuru olmamasıdır.

İkisinin de aşırı sulak ve verimsiz bir arazi olup olmamış olmasıdır.

Herhangi bir ekim faaliyeti gerçekleştirildiğinde ileriye dönük olarak tamamıyla altyapısı sağlam toprak zeminden iyi bir verim elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Başvuru yapılan yerin bulunduğu ilin öncesinde bu tarz aktivite yapıp yapmadığını bakılır. Doğu Anadolu bölgesinde büyükbaş hayvancılık yaygınsa İç Anadolu Bölgesi’nde küçükbaş hayvancılık daha yaygındır. Arıcılık faaliyetleri de yine Güney illerinde İç Anadolu Bölgesi’nde yoğun olarak yürütülmektedir.

Turunçgiller ve sebze yetiştiriciliği de Ege, Akdeniz gibi bölgelerde daha fazla verim elde edilebilecek alanlardır. Devlet tarafından değerlendirme bu şekilde yapılır. Ayrıca mantar yetiştiriciliği hakkında KOSGEB Mantar Yetiştiriciliği Kursu yazımızı okuyarak bilgi alabilirsiniz.