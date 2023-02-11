Koruyucu aile, 0-18 yaş arasındaki gelişim çağında olan bireylerin fiziksel gelişimlerinin yanına da manevi gelişimlerini de ön planda tutmaktadır. Devlet tarafından aileye ve çocuğa destek verilmektedir. Çocukların kurum ortamında yetişmektense aile ortamında yetişmesi daha iyidir. Bu pedagoglar tarafından araştırmalar ile de kanıtlanmıştır.

Gerek fiziki, gerekse manevi olarak kurumlardan daha iyi bir gelişim elde edilmiştir. ‘Koruyucu aile nasıl olunur? Başvuru şartları neler?’ gibi birçok soru da çoğu kişinin sürekli merak ettiği bir konudur. Koruyucu aile olmak isteyen kişiler yardım etmek istedikleri bireyin manevi ve fiziksel gelişimine destek sağlamaktadır.

Koruyucu Aile Ne Kadar Ücret Alıyor?

Gönüllü olarak veya ücretli koruyucu ailelere devlet tarafından yardım edilmektedir. Koruyucu aileye her bakılan çocuk için 485 TL gibi bir ücret ödenmektedir. Bu ücret çocuğun eğitim ve bakımı için devlet tarafından yeterli görülen ücrettir. Böylece devlet aileye destek olurken bu tür insanı faaliyetleri teşvik etmektedir. ‘Koruyucu aile ne kadar ücret alıyor?’ sorusunun cevabı da bu şekildedir.

2023 Koruyucu Aile Maaşı Ne Kadar?

Koruyucu aile yanına almış olduğu her çocuk için yaşına göre ayrı ücretler almaktadır. Bu ücretler ise şu şekildedir:

Bunlara ek olarak da çocuğun eğitim masrafları için özel olarak destek verilmektedir. Örnek olarak çocuğun servisi gibi vb. durumları varsa ekstra olarak 300 TL devlet desteği vardır. Üniversiteye hazırlık yapan öğrencilere 6.000 TL’ye kadar destek verilebilmektedir.

Koruyucu Aile Olmak için Başvuru Şartları

Bir çocuğun elinden tutarak ona yardımcı olmak çok güzel bir duygudur. Devlet yardımı ile de onların daha mutlu bir geleceğe sahip olmasını sağlamak güzel bir fırsattır. Bunun yanında, bu çocukların kaliteli bireyler olmasını sağlamak istiyorsanız, bazı kriterlere sahip olmanız gerekmektedir.

Koruyucu aile olmak için başvuru şartları ise şu şekildedir:

T.C. vatandaşı olmak,

25-65 yaş aralığında olmak,

En az eğitim seviyesi ilkokul seviyesinde olmak,

Düzenli gelirli olmak, gibi temel istekleri karşılamanız gerekmektedir.

Bekâr ya da evli, erkek ya da kadın, çocuklu ya da çocuksuz olarak herkes koruyucu aile olabilmektedir. Koruyucu aile olmak için ikamet ettiğiniz konumda mevcut olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne şahsi bir şekilde giderek başvuru yapmanız gerekmektedir. Kurumda yetkililer sizler için tüm ihtiyaç ve sorularınızı karşılayacaktır. Böylelikle ‘Koruyucu aile nasıl olunur?’ sorusu devletin bilgilendirme ve rehber olmasıyla daha kolay bir duruma gelir.

Koruyucu Aile Belgesi Nasıl Alınır?

Çocukların hayatlarına dokunarak onların daha güzel bir hayat yaşamasını sağlayabilirsiniz. Onlara sunmuş olduğunuz olanaklar ve en önemlisi aile sıcaklığı ile onların gerçek mutluluğu yakalamalarına vesile olabilirsiniz. Her zaman sıcak bir kucaklaşma ihtiyacı gören çocukların yardımına koşarak onlara destek olabilirsiniz.

Bunun için size en yakın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına giderek dilekçe aldıktan sonra gerekli yerleri doldurarak başvuru yapabilirsiniz. Bir çocuğun elinden tutarak ona yardımcı olmak için doldurmanız gereken belgeler vardır. Aşağıda ‘Koruyucu aile belgesi nasıl alınır?’ sorusuna gerekli belgeleri sıralayarak cevap verelim:

T.C. kimlik fotokopisi,

Adli sicil kaydı,

Gelirlerin mevcut olduğu maaş bordrosu,

Vesikalık fotoğraf,

Eğitim diploması fotokopisi,

Koruyucu aile eğitimi alınmış ise bu eğitime dair gerekli evraklar,

Sağlık raporu, gibi belgeler gereklidir.

Bunlara ek bir dosya isteme hakkı bakanlık tarafında saklıdır. Ayrıca 2 yılda bir olmak üzere sağlık raporu ve adli sicil kaydı bakanlık tarafından istenmektedir. Gelişen yeni politikalar ile de koruyucu ailelere daha çok yardımda bulunarak hem onların hem de çocukların hayatına devlet tarafından destek sağlanmaktadır. Gördüğünüz gibi koruyucu aile başvuru şartları için gerekli belgeleri temin etmek önemlidir.

Koruyucu Aile Kimler Olabilir?

Koruyucu olmak isteyen kişi ve kişiler, ülkemizde T.C. vatandaşı olarak sürekli bir biçimde ikamet etmesi gerekmektedir. 25 – 65 yaş aralığında olan ve en az ilkokul derecesinde eğitimi olan kişiler koruyucu aile yaş şartını sağlar.

Düzenli bir gelir akşına sahip olan kişiler çocuklara koruyuculuk yapabilir. Ayrıca çocuklu ya da çocuksuz, evli ya da bekâr olmak üzere isteyen kişiler çocuklara koruyuculuk talebinde bulunabilir. Çocuğun biyolojik anne – babası ve vasisi haricinde ki kişiler koruyucu aile olabilmektedir. Akrabaların koruyucu aile olmak için başvuru yapması halinde inceleme yapılmaktadır. Eğitim koşulları ve yaşları incelendikten sonra karar verilmektedir.

Bekâr kişiler ise ‘Koruyucu aile kimler olabilir?’ sorusuna cevap arayabilir. Şöyle cevap verelim: Bekâr olup 30 yaşını doldurmuş kişiler koruyucu aile olabilir. Bunun yanında yetiştirilecek olan çocuğa ebeveynlerinin yokluğunu hissettirmeyecek akraba ilişkilerine sahip olmasına önem verilmektedir.

Koruyucu Ailede Çocuk Kaç Gün Kalır?

Çocukların bir aile ortamında büyümesi için onlara destek olarak daha iyi bir hayat hediye edebilirsiniz. Sizinle kalacağı süre boyunca mutlu bir hayat yaşayabilir. Çocuğun korunma altına alınma nedeni göz önüne alınarak kalma süresi için değişiklikler olabilmektedir. Peki, koruyucu ailede çocuk kaç gün kalır?

Uzun bir süre sizle yaşayabileceği gibi belirli bir süre sonra kendi biyolojik ailesine dönme ihtimali de mevcuttur. Biyolojik ailesine döndürme durumunda çocuğun yüksek çıkarı ilk sıraya alınır. Eğer çocuk biyolojik ailesine geri verilecekse bunu komisyon kararıyla sağlamak şarttır. Kısacası çocuğun bulunduğu kurumun komisyonu çocukla ilgili nihai kararı verir.

Koruyucu Aileye Verilen Çocuk Geri Alınır Mı?

Koruyucu aileye emanet edilen çocuklar gerekli şartlara uyulmaması ve olumsuz davranışlar sonucunda devlet tarafından tekrardan geri alınabilir. Bunun yanında çocuğun biyolojik ailesi de çocuğu tekrardan isteyebilir. Peki, koruyucu aile verilen çocuklar hangi nedenlerden dolayı geri alınır?‘Koruyucu aileye verilen çocuk geri alınır mı?’ sorusunun cevabını maddeler halinde açıklayalım:

Çocuk ve koruyucu aile arasındaki uyumsuzluğu gidermek için yapılan mesleki çalışmalara uyulmaması,

Koruyucu ailenin, koruyucu aile yükümlülüklerini karşılayamaması,

Koruyucu ailenin çocuğa karşı beklenen davranışlar ile bakılmadığının tespit edilmesi,

Çocuğun aile ortamında hissetmesi için verilen koruyucu ailenin bu ortamı sağlayamaması,

Koruyucu ailenin herhangi bir nedenden dolayı koruyucu aile olmaktan vazgeçmesi, durumlarında çocuklar geri alınabilmektedir.

Sosyal hizmet uzmanı tarafından sosyal inceleme raporu hazırlanarak, koruyucu aile ve komisyona bu rapor bildirilir. Koruyucu aile başvuru şartları kapsamında, Koruyucu Aile Sözleşmesi fesh edilerek çocuk aileden hızlı bir şekilde geri alınır.

Koruyucu Aile Çocuğu Yurt Dışına Çıkabilir Mi?

Koruyucu aile yanlarına aldıkları çocukların her türlü ihtiyacını karşılayarak onlara daha güzel bir hayat sunmaktadır. Devlet ile beraber çocukların gelişimi katkı sağlayan koruyucu aileler çocukların aradığı ve ihtiyaç duyduğu aile sıcaklığını bu şekilde karşılayabiliyor.

Koruyucu ailenin tatil veya görev amacı ile çocukla beraberinde yurt dışınına çıkma talebi olabilir. Bu durum, veli, vasi veya kayyumun izni, koruyucu aileyi ve çocuğu izlemek üzere atanmış olan sosyal çalışma görevlisinin onaylanmış raporları ile komisyona sunulur. Koruyucu aile çocuğu yurt dışına çıkabilir mi? sorusunu cevaplamaya devam edelim.

Komisyon tarafından çocuğun yurt dışında çıkmasında herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması gerekir. Ayrıca ilçe veya il müdürünün teklifi ve bunun yanında mahalli mülki amirinden onay alınması durumunda gerekli izinler verilmektedir. Çocuğun koruyucu ailesi ile birlikte yurt dışına çıkması halinde, hizmet kapsamında yapılması gereken raporlama ve izlemelere ilişkin ücretler belirlenir. Bakanlıkça gönderilen ödenek, koruyucu aile ve çocuğun takip edildiği ilçe ya da il müdürlüğüne tahsis edilir.

Koruyucu Aile Olmak İçin Çocuğu Seçebilir Mi?

Koruyucu aile destek olmak istediği çocuk için kendilerine en uygun çocuğu seçilme hakkına sahiptir. Koruyucu aile olmak için çocuğu seçebilir mi? sorusuna ile bu şekilde cevap verebilir. Her türlü şekilde kendiniz seçim yapabilirsiniz.

Bu şekilde bir çocuğun elinden tutarak ona güzel bir hayatın kapılarını arayabilir. Ona sunmuş olduğu manevi destek ile çocuğun hayata karşı daha pozitif bir bakış kazanmasını sağlayabilir.

Kurum tarafından koruyucu aile adında en iyi uyumu sağlayacak çocuklar hakkında yönlendirme yapılarak onlara daha uygun seçimler sunulmaktadır.

Koruyucu Aile Nelerden Yararlanır?

Koruyucu aileler çocuklara sağlamış olduğu manevi destekler ile onların hayatlarına direkt olarak katkı vermektedir. Bu sayede daha mutlu çocuklar yetişmektedir. Kurumlarda bulamadığı aile ortamını, koruyucu aile ile karşılayarak daha kaliteli bir gelişim yaşayabiliyor. Koruyucu aile bu yolda çocuğun bakımında devlet tarafından destek alarak, devletle beraber çocuğun gelişimine katkıda bulunuyor.

Koruyucu aile olarak çocukların birçok ihtiyacı için devlet tarafından yardım alabilirsiniz. Koruyucu aile olarak sağladığınız daha mutlu çocuklar ile daha pozitif günler yaşayabilirsiniz.‘Koruyucu aile nelerden yararlanır?’ sorusunu cevaplamaya çalışalım. Devlet tarafından yapılan yardımlar şunlardır:

Koruyucu ailedeki çocukların ihtiyacı olan okul servis ücretleri devlet tarafından ödenir.

Koruyucu aile ile kalan çocukların meslek edinme kurslarının ücretleri devlet tarafından ödenir.

Koruyucu aileler ve bakımı yaptıkları çocuklar için gerektiği zamanlarda üniversitelerin ilgili özel bölümlerindeki uzman kişilerden danışmanlık hizmeti devlet tarafından sağlanmaktadır.

Böylece devlet bu tarz yardımlar ile size ve çocuğa daha iyi olanaklar sunmaktadır.

Koruyucu Aile Kaç Yıl?

Koruyucu aileler devletle beraber çocukların gelişimiyle ilgilenerek onları daha faydalı vatandaşlar haline getirmektedir. ‘Koruyucu aile kaç yıl?’ sorusunun cevabı ise bu şekildedir. Koruyucu aile çocuğa tam olarak 0 – 18 yaş aralığına kadar bakabilmektedir. Koruyucu aile farklı sebeplerden dolayı biyolojik ailesi ile yaşamını sürdüremeyen çocuklara destek olmak için onları yanlarına alabilir. Aldıkları çocukların bakımı ve gelişim süreci ile devlet yardımıyla ilgilenir. Bu süreç içerisinde yardımcı olduğu çocuğa her türlü manevi desteği vererek onun daha iyi bir birey olması sağlanabilir.

Her türlü ihtiyaçlarına yardımcı olan koruyucu aile bu yönden çok önemli bir sorumluluk almaktadır. Bunlara ek olarak ‘Koruyucu aile nasıl olunur?’ gibi soruların da cevaplarını öğrenerek daha uygun bir şekilde çocuklara yardımcı olabilirsiniz.

Koruyucu Aile Yanına En Fazla Kaç Çocuğa Bakar?

Bir koruyucu aileye farklı zaman dilimlerinde yerleştirilmek koşulu ile üç çocuğa kadar koruyucu ailelere hak tanınmaktadır. Yerleştirilecekler çocukların kardeş olmaları durumu söz konusu ise ayrılmamaları şartıyla farklı çeşitlerde uygulamalar yapılabilir. Koruyucu aile yanına en fazla kaç çocuğa bakar? sorusunun cevabı ise bu şekildedir.

Her çocuk için yazımızda belirtmiş olduğumuz şekilde işlemleri uygulayarak birden fazla çocuğa umut ışığı olabilirsiniz. Onlara yapmış olduğunuz manevi ve psikolojik katkılar ile onların daha başarılı bir hayata sahip olmasına destek olabilirsiniz. Bakmış olduğunuz çocukların sayısına göre ekstra olarak da ödeme alırsınız.

Koruyucu Aile Çocuğa Nasıl Davranmalı?

Koruyucu aile olarak bakmak üzere yanınıza aldığınız çocuğun önceki yaşantısını göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Yaşamış olduğu zor ve çileli dönemlerin açmış olduğu yaraları nazik bir şekilde pansuman yapmanız gerekmektedir. Öncesinden ihtiyaç duyduğu aile sevgisini çocuğa enjekte ederek daha mutlu ve pozitif bir yaşama sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

Aile Çalışma ve Sosyal Bakanlığı’nın hizmetlerinden yararlanarak daha uygun şekillerde çocuğa yaklaşabilirsiniz. Özellikle yapacağınız bu hizmetlere katılımlar ile çocukla aranızdaki etkileşimi en üst düzeyde tutarak daha olumlu bir tablo çizebilirsiniz. ‘Koruyucu aile çocuğa nasıl davranmalı?’ gibi araştırmalar yaparak da çocuk için her türlü gereksinimi karşılayabilirsiniz.

Çocuklara davrandığınız her türlü davranışın çocuklarda kalıcı bir durum bırakacağını unutmayarak onlara güler yüzlü bir şekilde yardımcı olabilirsiniz. Çocuklar için en yararlı yolları sağlayarak onlara daha iyi bir gelecek sunabilirsiniz.

Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Arasındaki Fark Nedir?

Koruyucu aile çocukların gelişim sürecine katkı vererek onları belirli bir yaşa kadar yetiştirmektedir. Bu süreçte onlara manevi ve psikolojik olarak destek vermekte ve onların en iyi geleceğe sahip olması için çabalamaktır. Evlat edinme ise çocukların vasiyetini üzerinize alarak onları hayatları boyunca yardımcı olarak onlara güzel bir gelecek sunmak için çalışmaktadır.

Bu sayede gerek koruyucu aile, gerekse de evlat edinme yollarını tercih etseniz de çocukların gelişiminde önemli bir yer edineceksiniz. Evlat edinme hizmetinde aile, evlat edinme prosedürleri ile hukuksal bir yol izleyerek çocuğun velayet hakkını almasıdır. Koruyucu aile ise çocuğun bakım, eğitim, yetişme ve gelişme sürecinde gerekli sorumluluğu devlet ile paylaşmaktadır. ‘Koruyucu aile ve evlat edinme arasındaki fark nedir?’ en çok merak edilen sorulardan birisinin cevabına devam edelim.

Ancak çocuğun velayeti öz ailesinde kalmaktadır. Benzer özellikleri olsa da en önemli fark çocuğun velayeti konusudur. Koruyucu aileler çocuğun bakım ve ihtiyaçlarını karşılasa da velayeti biyolojik ailesindendir. Evlat edinme sisteminde ise çocuğun velayetini alarak çocuğun gerekli olan tüm ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Koruyucu aile devlet ile beraber çalışarak, çocuğun gelişiminde ortak bir şekilde ilerlerler. Evlat edinme sürecinde ise tüm sorumluluk evlat edinen kişi veya aileye aittir.

Korev Nedir?

Korev yapmış olduğu yardımlar ve destekler sayesinde binlerce çocuğun gelişimine katkıda bulunmuş ve onların gerek fiziksel, gerekse manevi olarak tüm yardımlarını sağlamıştır. Korev nedir? KOREV toplumu evlat edinme ve koruyucu ailelik meselelerinde onlara yol göstermek ve bilgilendirmek amaçlı kurulmuştur.

Devlet koruması altındaki tüm çocukların sahip olduğu tüm haklarının korunduğu bir kurumdur. Sağlıklı bir aile ortamında yetişmeleri için onlara destek olmak ve süreç boyunca yanlarında durmaktadır. Bu süreç boyunca çocuklara ve ailelere eğitim, hukuki, psiko – sosyal alanlarda destek olmak görevini üstlenmektedir. Kamu ve sivil toplumlar ile işbirliği içerisinde olarak politika üretilmesinde aktif rol oynamak amacıyla desteklemektir.

Çocuklara umut ışığı olmak ve onlara en faydalı hizmeti sunabilmek için KOREV 2005 yılında Prof. Dr. Neşe EROL tarafından kurulan, siyaset üstü bir sivil toplum kuruluşudur. Korev birçok kişi tarafından ilgi ile araştırılmaktadır. Çocukların hayatlarına sihirli bir değnek edası ile dokunan KOREV her türlü ihtiyaç durumunda çocuklara devlet desteği ile yardım etmektedir. Sağlamış olduğu hizmetler ile gerek koruyucu aile, gerekse de çocuk için daha rahat şartlar sunmaktadır.

Sonuç olarak; bu içeriğimizde koruyucu aile başvuru şartları kapsamında merak ettiğiniz her sorunun cevabını kolaylıkla bulabilirsiniz.