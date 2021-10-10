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Korumasız şoförsüz gezen bir bakan: Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, zaman zaman korumalarını ve şoförünü almadan tek başına halkın arasında görülüyor.

Korumasız şoförsüz gezen bir bakan: Mustafa Varank
10 Ekim 2021 Pazar 23:22

Devlet adamlarının icraatları kadar kullandıkları makam araçları, yolculuk yapma şekilleri ve yemek programları merak edilir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, alışılanın aksine İstanbul ve Ankara'da tek başına dışarı çıkan bir isim; kimi zaman metroda tek başına seyahat ederken görülüyor, kimi zaman korumalar olmadan yemek yerken.

İstanbul'da bulunan Mustafa Varank, bugün öğlen yemeği için Bostancı'daki Tandır Tantuni'deydi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile mekanda buluşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanında ne şoförü ne de koruması vardı.

Yemek yerken Mustafa Varank'ı gören bazı vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi ve masanın yanına gelerek tanışma fırsatı buldu.

Yemekten sonra çay içen Mustafa Varank, mekandan kendi arabasıyla tek başına ayrıldı.

Korumasız şoförsüz gezen bir bakan: Mustafa Varank #1

Korumasız şoförsüz gezen bir bakan: Mustafa Varank #2

Korumasız şoförsüz gezen bir bakan: Mustafa Varank #3


Kaynak: Kamu Saati Özel
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