Koronovirüs sebebiyle Okullar Tatil Edilecek mi ?, Sağlık Bakanı Koca, korana virüs salgını tedbirleri kapsamında okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığıyla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini bildirdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, bakanlığın, yeni tip corona virüs (Covid -19) konusunda çalışma ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Koronovirüs Tedbirleri Kapsamında Okullar Erken Tatil Edilecek mi ?

Koronovirüs sebebiyle Okullar Erken Tatil Edilecek mi ?, Sağlık Bakanı Koca, korana virüs salgını tedbirleri kapsamında okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığıyla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini bildirdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, bakanlığın, yeni tip corona virüs (Covid -19) konusunda çalışma ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, bakanlığın, yeni tip corona virüs (Covid -19) konusunda çalışma ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yaptı.



OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?



Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, corona virüs ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, kamu personelinin bu dönemde zorunlu olmadıkça yurtdışına çıkmamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir genelgesinin bugün yayımlanabileceğini ve sağlık için kesinlikle yurt dışına çıkılmaması gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Bakanlığın, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) konusunda çalışma ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmeler yaptığı açıklamalarında

şuan Türkiye'de Corona Virüs vakası tespit edilmediğini bildirdi. Türkiye 'de Bugün itibari ile korona virüs vakası yok fakat bu korkutucu virüs dünya da bir çok ülkede can almaya devam ediyor.

Virüsün bulaşmadığı henüz bir vaka rastlanmayan ülkeler ise çeşitli tedbirleri almaya dvam ediyor. Corona virüsün henüz olmadığı ülkelerden bazıalrı okulları tatil etme kararı aldı

Peki Türkiye'de Virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Okullar Tatil Olacak mı ?



Sağlık bakanımız Koca, bu illet virüsün Türkiye'ye gelmemesi için gecesini gündüzüne katarak her türlü önlemleri almış olsa da yine bu virüsün türkiye'ye gelmemesi için bir dizi tedbirler daha gündeme gelmeye başladı

Bu tedbirlerin En başında okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili ise, Milli Eğitim Bakanlığı'yla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini belirten sağlık bakanımız Koca, Avrupa'nın tedbir almakta geç kaldığını da kaydederek ''Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek'' ifadesini kullandı.

''BU SALGININ ŞU ANDA TÜRKİYE'DE OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK''

Bakan Koca, ''Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Şu an sadece şunu söyleyebiliriz bu virüs tespit edilebilmiş değil. Dün bir örnek vermiştim bu salonda şu an 100'e yakın kişiyiz sarılık veya Hepatit B taşıyıcısı hiç kimse yok demem ne kadar doğru değil ise tetkik yaparak bunu söylemem gerekiyorsa aynı şekilde tespit edilmiş corona virüs olmadığını ama bu şu an tahlil yapılırken bile karşımıza çıkabilir veya bir gün sonra çıkabilir. İşin gerçekliği bu. Türkiye'de tespit edilen bir vaka olmadığını net söylüyoruz. Ama ülkeye giriş için anormal bir risk taşıyor. Önümüzdeki bir aylık zaman dilimini, özellikle bu anlamda daha farklı geçirmemiz gerekiyor.'' ifadelerini kullanmıştı

KAYNAK : TAKVİM, hürriyet.com.tr, milliyet.com.tr,

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©