Koronayı dinlemeden parti yaptılar! 120 bin TL ceza yediler

İstanbul'da virüsü hiçe sayarak parti düzenleyen 40 kişiye para cezası yağdı. Kapalı olması gereken mekanda gönüllerince eğlenen kişiler para cezasını duyunca , gittiklerine bin pişman oldu.

İstanbul’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken mekanda, izinsiz eğlence düzenleyen 40 kişiye 120 bin lira para cezası kesildi. Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Hamalbaşı Caddesi’nde 3 katlı ve camları karartılmış bir binaya kişilerin giriş çıkışından şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları incelemede içeride izinsiz eğlence düzenlendiğini belirledi.

40 KİŞİYE 120 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Binadaki mekanda çoğu yabancı uyruklu 40 kişiyi yakalayan ekipler, Covid-19 tedbirlerine ve kurallarına uymadıkları için toplam 120 bin lira idari para cezası kesti. Öte yandan mekandan çıkan bazı kişiler kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.