0
0
0
0
0
0
0
2

Koronavirüs Vakalarında Türkiye-İtalya Karşılaştırması 21 Mart 2020

Koronavirüs Vakalarında Türkiye-İtalya Karşılaştırması, Tüm Ülkelere Ait Koronovirüs Vaka sayıları ve Tablosu,

Koronavirüs Vakalarında Türkiye-İtalya Karşılaştırması 21 Mart 2020
22 Mart 2020 Pazar 00:00

Koronavirüs Vakalarında Türkiye-İtalya Karşılaştırması 21 Mart 2020

Koronavirüs Vakalarında Türkiye-İtalya Karşılaştırması

Koronavirüs Vakalarında Türkiye-İtalya Karşılaştırması (21 Mart 2020 Saat 23:00 )

Son Günlerde İtalya'daki vaka sayısı 55 binlere ulaşırken binlerce insan hayatını kaybetti. Koronavirüs Vakalarında Sürekli olarak İtalya ile Türkiye karşılaştırılmasının sebebi malesef gün gün italya ile vaka sayısının hemen hemen aynı olması

Peki Türkiye-İtalya Karşılaştırması. Koronavirüs vakaları ülkemize girdiği günden beri sağlık bakanımız Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre gün geçtike artış gösteriyor. Bizden önce İtalya'da yayılan koronavirüs büyük bir salgın haline geldi.

İtalya'da 21 Mart itibariyle en yüksek ölüm oranı olarak açıklanan 627 ölüm, İtalya'da 4 haftadır devam eden koronavirüs salgınında bir günde kaydedilen en yüksek sayı oldu. Bugün de İtalya'da yine aynı sayıdan daha fazla ölüm haberi geldiği sosyal medyada yayıldı.

Aşağıda verilen tablolarda  İtalya ve Türkiye'de koronavirüs vakaları karşılaştırılması gün gün olarak verilmiştir. Korona virüs salgını ve hastalığa yakalanan vakaların önüne geçmek salgını engellemek için başta sağlık bakanlığı olmak üzere tüm bakanlıkların aldığı önlemlere ve tedbirlere uymak her vatandaşın görevidir.

Tüm Dünya'ya Virüs 1 Kişiden Yayıldı Bugün ise ülkemizde Tespit Edilen #Vaka947 oldu Tehlikenin Farkına Geç olmadan Varmak Lazım.

Resim

,

Tüm Ülkelere Ait Koronovirüs Vaka Tablosu Aşağıdadır

Resim


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #sayılar #ülkeler #ülke #karşılaştırma #sayı #vaka #virüs #Corona #Korona
İlgili Galeriler
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber