Koronavirüs Vakalarında Türkiye-İtalya Karşılaştırması 21 Mart 2020

Son Günlerde İtalya'daki vaka sayısı 55 binlere ulaşırken binlerce insan hayatını kaybetti. Koronavirüs Vakalarında Sürekli olarak İtalya ile Türkiye karşılaştırılmasının sebebi malesef gün gün italya ile vaka sayısının hemen hemen aynı olması

Peki Türkiye-İtalya Karşılaştırması. Koronavirüs vakaları ülkemize girdiği günden beri sağlık bakanımız Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre gün geçtike artış gösteriyor. Bizden önce İtalya'da yayılan koronavirüs büyük bir salgın haline geldi.

İtalya'da 21 Mart itibariyle en yüksek ölüm oranı olarak açıklanan 627 ölüm, İtalya'da 4 haftadır devam eden koronavirüs salgınında bir günde kaydedilen en yüksek sayı oldu. Bugün de İtalya'da yine aynı sayıdan daha fazla ölüm haberi geldiği sosyal medyada yayıldı.

Aşağıda verilen tablolarda İtalya ve Türkiye'de koronavirüs vakaları karşılaştırılması gün gün olarak verilmiştir. Korona virüs salgını ve hastalığa yakalanan vakaların önüne geçmek salgını engellemek için başta sağlık bakanlığı olmak üzere tüm bakanlıkların aldığı önlemlere ve tedbirlere uymak her vatandaşın görevidir.

Tüm Dünya'ya Virüs 1 Kişiden Yayıldı Bugün ise ülkemizde Tespit Edilen #Vaka947 oldu Tehlikenin Farkına Geç olmadan Varmak Lazım.

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