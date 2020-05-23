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Koronavirüs Türkiye'ye ilk olarak nerden geldi? İşte Detaylar

Koronavirüs Türkiye'ye ilk olarak nerden geldi? Koronavirüs vakalarının ilk çıktığı günlerde vaka sayısının umreciler nedeniyle arttığı söyleniyordu. koronavirüsün Türkiye'ye ilk olarak Amerika'dan mı geldi? Detaylar haberde

Koronavirüs Türkiye'ye ilk olarak nerden geldi? İşte Detaylar
23 Mayıs 2020 Cumartesi 13:07

Türkiye, sağlıktaki güçlü altyapısı sayesinde koronavirüse karşı oldukça başarılı bir mücadele verdi.

Salgını hızla kontrol altına alan Türkiye, attığı adımlarla dünyada birçok ülkeye örnek oldu.

Öyle ki; Amerikan CNN ve İngiliz BBC defalarca Türkiye'nin başarısını izleyicilerine aktardı.

Yaşanan süreçte çalışma yapan bilim insanları koronavirüsün Türkiye'deki gen haritasını çıkardı.

Bu ekip içerisinde yer alan Sabancı Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ogün Adebali elde edilen verileri Habertürk canlı yayınında Afşin Yurdakul'a anlattı.


Korona virüs Covid-19 Türkiye'ye İLK HANGİ ÜLKEDEN GELDİ


Bu incelemede koronavirüsün Türkiye'ye ilk olarak Amerika'dan geldiği görüldü.

Ardından gelen vakalar ise Avustralya'dan ve Avrupa'dan geldiği belirlendi.


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Kaynak: Kamu Saati Özel
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