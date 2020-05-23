Koronavirüs Türkiye'ye ilk olarak nerden geldi? İşte Detaylar

Koronavirüs Türkiye'ye ilk olarak nerden geldi? Koronavirüs vakalarının ilk çıktığı günlerde vaka sayısının umreciler nedeniyle arttığı söyleniyordu. koronavirüsün Türkiye'ye ilk olarak Amerika'dan mı geldi? Detaylar haberde
Türkiye, sağlıktaki güçlü altyapısı sayesinde koronavirüse karşı oldukça başarılı bir mücadele verdi.
Salgını hızla kontrol altına alan Türkiye, attığı adımlarla dünyada birçok ülkeye örnek oldu.
Öyle ki; Amerikan CNN ve İngiliz BBC defalarca Türkiye'nin başarısını izleyicilerine aktardı.
Yaşanan süreçte çalışma yapan bilim insanları koronavirüsün Türkiye'deki gen haritasını çıkardı.
Bu ekip içerisinde yer alan Sabancı Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ogün Adebali elde edilen verileri Habertürk canlı yayınında Afşin Yurdakul'a anlattı.
Korona virüs Covid-19 Türkiye'ye İLK HANGİ ÜLKEDEN GELDİ
Bu incelemede koronavirüsün Türkiye'ye ilk olarak Amerika'dan geldiği görüldü.
Ardından gelen vakalar ise Avustralya'dan ve Avrupa'dan geldiği belirlendi.
Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler