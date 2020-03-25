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Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında KOSGEB Alacakları İçin 3 Ay Erteleme! Yeni Destek Paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı son dakika açıklamasında, yeni tip corona virüse karşı KOBİ’lere kalkan olacak 3’lü koruma paketini açıkladı. KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek vereceklerini ifade eden Bakan Varank, “KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz” dedi.

Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında KOSGEB Alacakları İçin 3 Ay Erteleme! Yeni Destek Paketi
25 Mart 2020 Çarşamba 10:18

Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında KOSGEB Alacakları İçin 3 Ay Erteleme! Yeni Destek Paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı son dakika açıklamasında, yeni tip corona virüse karşı KOBİ’lere kalkan olacak 3’lü koruma paketini açıkladı. KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek vereceklerini ifade eden Bakan Varank, “KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz” dedi.

Bakan Varank müjdeyi verdi! KOSGEB alacakları için 3 ay erteleme!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi.

KOBİ'leri Çok sevvindirin dertlerine derman olacak 3'lü koruma paketini açıklayan Bakan Varank, KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL'ye kadar destek vereceklerini ifade ederek, "KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz" dedi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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