Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı son dakika açıklamasında, yeni tip corona virüse karşı KOBİ’lere kalkan olacak 3’lü koruma paketini açıkladı. KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek vereceklerini ifade eden Bakan Varank, “KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz” dedi.

Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında KOSGEB Alacakları İçin 3 Ay Erteleme! Yeni Destek Paketi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı son dakika açıklamasında, yeni tip corona virüse karşı KOBİ’lere kalkan olacak 3’lü koruma paketini açıkladı. KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek vereceklerini ifade eden Bakan Varank, “KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz” dedi.

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