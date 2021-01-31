Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak!

Açıklama İzmir Ekonomi Üniversitesi Medikal Park Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Özge Yılmaz Küspeci tarafından yapıldı. Uzman isim, özellikle karantina döneminde zorunlu olarak insanlar kapalı alanlarda kaldığı için Alzheimer hastalığının arttığını belirtti. Detaylar haberimizde

Küsbeci, yaptığı açıklamasında "Önümüzdeki günlerde Alzheimer hastası sayısında artış olacağını düşünüyoruz. Bu hastaları, kendi hallerine bırakırsak gün içindeki uyuklamaları artar. Bu da gece uykusunun bozulmasına neden olur. Gün içerisinde hastaların meşgul edilmesi lazım" dedi.

Ölümcül koronavirüs salgını özellikle 65 yaş üstü Alzheimer hastalarını olumsuz olarak etkiledi. Bu kişilerin hareketsiz kalmasına neden olan hastalık, aynı zamanda kişilerin sosyal imkanını da azalttı.

SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENEN GRUP

Uzman isim, yaptığı açıklamasında pandemiden en çok etkilenen grubun Alzheimer hastaları olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Pandemide en çok etkilenen gruplardan biri de Alzheimer hastaları oldu. Hastaların sosyal aktivasyonları ve egzersizleri azaldı. Kapalı kalmak hastaları her zamankinden daha fazla etkiledi. Yakınlarının yardımını alamamak, hastalık evresini ilerletti. Koronavirüs vakalarının azalmasıyla bize gelen hasta sayısı artacak. Hafif dönemde olan hastalar orta evreye geçmeye başladı. Ayrıca koronavirüs beyinde, ciddi tahribatlara yol açabiliyor. Alzheimer görülme sıklığı maalesef bu dönemden sonra artacak"

YAPILMASI GEREKENLER

Salgın yüzünden bu dönemde evde kalan Alzheimer hastalarının sosyal açıdan desteklenmeleri gerektiğini ifade ederek,"Bu dönemde derneklere, hasta yakınlarının komşularına, belediyelere çok iş düşüyor. Hasta yakını olmak da hasta olmak kadar zor. Hem kendilerine hem yakınlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Evde kalan hastaların egzersizlerin ve bilişsel aktivitelerin desteklenmesi gerekiyor. Bu hastaları, kendi hallerine bırakırsak gün içindeki uyuklamaları artar. Bu da gece uykusunun bozulmasına neden olur. Gün içerisinde hastaların meşgul edilmesi lazım. Tavla oynamak, okey oynamak, her ne olursa olsun. Hastanın önüne bulgurla mercimek veya nohutla ceviz koyup ikisini ayırmasını isteyin. Sudoku ve bulmaca çözmeleri önemli. Online olarak yapabilecekleri egzersizleri de var. İnternette Alzheimer yazdıklarında birçok oyun bulabilirler. Kitap okuyabilen hastalar mutlaka okumalı. Beyni en çok çalıştıran şeylerden biri sesli olarak şarkı söylemektir. Televizyonu açın, radyoyu açın, hastayla beraber şarkı söyleyin. Hasta her gün evin içinde yapabileceği fiziksel egzersizleri yapsın" diyerek, bu konuda yapılması gerekenleri tek tek sıraladı.