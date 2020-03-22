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Koronavirüs Salgınında En Riskli İller Listesi

Koronavirüs salgınında en riskli iller, Korona virüs grip gibi yayılıyor. Solunum yollarıyla bulaşıyor. Hapşırırken, öksürürken el yıkamak önemli, Korona virüs hangi illerde etkili olabilir.

Koronavirüs Salgınında En Riskli İller Listesi
22 Mart 2020 Pazar 11:29

Koronavirüs Salgınında En Riskli İller Listesi

Koronavirüsü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, "En riskli yer İstanbul'dur, 2'nci Ankara, 3'üncü İzmir, Antalya'dır" dedi, 25 milyonu uyardı.

Dünya geneli kasıp kavuran binlerce kişinin ölümüne sebep olan Corona virüsü salgınındaki riskin en yüksek olduğu şehirleri açıklayan Corona virüsü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, "En riskli bölge İstanbul'dur, ikinci sırada Ankara vardır, üçüncü sırada İzmir sonrasında Antalya ve Van vardır, İran meselesi nedeniyle" dedi.

Prof. Dr. Doğanay, şöyle devam etti:

* Koronavirüs aynı bir grip gibi yayılıyor. Solunum yollarıyla bulaşıyor. Hapşırırken, öksürürken el yıkamak önemli.

* Bizim şansımız şu; Mart'ın sonuna geliyoruz, şu iki haftalık dönem çok önemli. Koronavirüs genellikle kapalı ortamlarda bulaşıyor. Havalar ısındıktan sonra insanların kapalı ortamda bulunma oranı ne kadar düşerse enfeksiyon oranı azalacaktır.

* Vaka sayısı Nisan ayında havalar açılınca, insanlar alışveriş merkezlerinden çıkınca, evler daha çok havalandırılınca, güneşin görülmesiyle etrafın kurumasıyla azalma gösterecektir.

* Haziran ayına doğru hemen hemen normal hayata yakınlaşacağımızı öngörüyorum. Acaba bu Corona da aynen grip gibi az sayıda enfeksiyonla devam edecek mi diye bir düşüncemizde var.

* Kanaatimce Kasım ayından itibaren havalar soğudukça yine Covid-19 devam edecektir, ama vaka sayısı oldukça azalacaktır.

Kaynak Sözcü


Kaynak: Kamu Saati Özel
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