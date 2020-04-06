Koronavirüs salgını varken oruç tutmak caiz midir?, Nihat hatipoğlu ve İHSAN MUSLU, sizlerden gelecek sorulara cevap verecek, İslamiyet'i daha iyi anlamanıza ve yaşamanıza katkı sağlamaya çalışacak Soru: Hocam bildiğiniz gibi Ramazan ayı geliyor. Koronavirüs salgını dolasıyla oruç tutmamız gerekiyor mu? Herkes bağışıklığı kevvetlendirmenin öneminden bahsediyor. Oruç tutarsak bize böyle bir zamanda zararı olur mu? Koronavirüs salgını varken oruç tutmak caiz midir? Şimdiden teşekkür ederim, Allah razı olsun.

Koronavirüs salgını varken oruç tutmak caiz midir? Koronavirüste oruç tutulur mu? Nihat Hatipoğlu açıkladı... Soru: Hocam bildiğiniz gibi Ramazan ayı geliyor. Koronavirüs salgını dolasıyla oruç tutmamız gerekiyor mu? Herkes bağışıklığı kevvetlendirmenin öneminden bahsediyor. Oruç tutarsak bize böyle bir zamanda zararı olur mu? Koronavirüs salgını varken oruç tutmak caiz midir? Şimdiden teşekkür ederim, Allah razı olsun.

Cevap: Ramazan orucunu tutmak kadın erkek her müslümana farzdır. Ancak yolcular ve oruç tutarsa hastalığının artacağını bilen kişilerin oruç tutması gerekemez, başka bir güne erteleyebilir.

Ayrıca çocuğunu emziren hanımlara da istisna vardır. Koronavirüs meselesine gelince, zaten insanlar evlerinde. Sağlığı yerinde olan herkes orucunu tutabilir. Bununla beraber günaha girmemek için İstanbul İl Müftülüğü Fetva Kurulu'na tekrar sordum. Şu cevabı verdiler: "Bu durum istisnai bir durum olduğu için Ramazan'a yakın bir günde Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek Din Kurulu bu hususta fetvasını verecektir. Ona göre Müslümanlar kendilerini ayarlayabilir." Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek Din Kurulu'nun görüş ve kararını bekleyeceğiz. Saygılarımla.

Koronavirüste oruç tutulur mu? Nihat Hatipoğlu açıkladı...

Koronavirüs etkisini yitirmezse önümüzdeki 24 Nisan'da başlayacak Ramazan ayında insanlar ne yapmalı? Oruç tutmaktan imtina etmemiler mi veya dini kanaat önderleri Ramazan'da oruş tutulmamasını tavsiye eder mi? Konuya ilişkin olarak Prof. Nihat Hatipoğlu açıklama yaptı. 03 Nisan 2020 Cuma 22:05 Koronavirüste oruç tutulur mu? Nihat Hatipoğlu açıkladı... 0 0

Hatipoğlu, insanların oruç konusunda kendi kararlarını kendilerinin vermesi gerektiğinin altını çizdi. Hatipoğlu, "Doktorlar orucun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylüyor. Dolayısıyla koronavirüse rağmen insanların oruç tutmasında bir mani yok" dedi. Buna karşın Hatioğlu, "Kronik hastalığı olan, aç kalmasında sakınca bulunan, devamlı ilaç alması gerekenler ve bağışıklığı zayıf olanlar doktorların direktiflerine uymamılar" dedi.

ORUÇ TUTAMAYAN NE YAPSIN?

İnsanların kendilerini dinlemeleri gerektiğini de belirten Hatipoğlu, "Sağlıklı insanlar oruç tutmaya başladıkları zaman, baktıklar ki sıkıntı yaşıyorlar bırakabilirler" diye konuştu. Oruç tutamayanların ne yapması gerektiği konusundaysa Hatipoğlu şunları söyledi: "Oruç tutamayanlar kazaya bırakibilir. Geri kalan 11 ayın herhangi bir zaman diliminde oruç tutarak tüm yıla yayabilirler. Hiç tutamayacak olanlar da fitre verebilir. Her bir gün başına fitre tutarı henüz açıklanmasa da 25 lira olması gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığı bunu açıklayacaktır. Bu tutar bir insanın günlük yeme içme ihtiyacına tekabül ederek belirleniyor" dedi. İSLAM'DA KARANTİNA VARDIR Hatipoğlu, İslam dininde toplumu etkileyen büyük çaplı bulaşıcı hastalıklar konusunda tedbir alınmasını salık verdiğini hatırlatarak, "Halife Hz Ömer'in güzel bir misali vardır. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) ölümünden 3-4 yıl sonra Şam'a gider. Halife olarak bir kontrol için gitmiştir. O sırada Şam'da veba salgını vardır. Ve Hz. Ömer, şehre girmeyip geri döner. Bunun üzerine kendisine 'Ey Allah'ın halifesi, sen Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun' diye sorulur. Bunun üzerine Hz. Ömer, 'Ben Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine sığınıyorum' der. Yani bizim tedbirimizi alıp, gerisini Allah'a bırakmamız gerekir. Peygamberimiz de bulaşıcı hastalığın olduğu yere girilmemesini söyleyerek, İslam'da karantina kavramının var olduğuna işaret etmiştir" dedi. Ramazan ayı ne zaman? 2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.