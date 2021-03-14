Koronavirüs risk haritasında kırmızı olabilecek iller açıklandı!

Koronavirüs salgını kapsamında bir süredir Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs risk haritasına ilişkin Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik bir açıklama geldi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Mustafa Hasöksüz risk haritasında kırmızıya dönmesi beklenen illeri sıraladı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 4 renkli koronavirüs risk haritasına göre illerin alacağı tedbirler de değişiyor. Kırmızı (Yüksek Riskli İller), Turuncu (Yüksek Riskli İller), Sarı (Orta Riskli İller) ve Mavi (Düşük Riskli İller) olarak ayrılıyor. 2 hafta önce yayımlanan tablonun yarın kabine toplantısı ile birlikte yenisinin duyurulması bekleniyor.

MAVİ VE SARILAR AZALACAK

Ancak Bilim Kurulu Üyesi Prof. Mustafa Hasöksüz yapmış olduğu açıklamasında sarı ve mavi renkli illerin azalacağı, turuncuların kırmızıya döneceğini ve kırmızıların da artacağını ifade etti.

BU İLLER KIRMIZIYA DÖNECEK

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, ‘İllere göre risk durumu’ haritasına ilişkin, yapmış olduğu değerlendirmesinde “Renklendirilmiş haritada baktığımızda sarı ve mavilerin azalacağını, turunculardan kırmızıya döneceğini göreceğiz. Özellikle İç anadolu bölgesinde KAYSERİ'nin ve Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli gibi illerimiz kırmızıya dönecek gibi duruyor” ifadesini kullandı.

KARADENİZ’DE DE DURUMLAR KÖTÜ

Karadeniz’de de artış gösteren koronavirüsün, mutasyonla bağlantılı olabileceğine değinen Hasöksüz, bölgedeki durumu şu şekilde değerlendirdi:

“İngiltere varyantının yaygınlığı maalesef günlük vaka artışına ve haritadaki renklerin kötüye gitmesine neden olacak gibi görünüyor. Karadeniz’de günlük vakaların çok yüksek olmasındaki en önemli etken, o bölgede İngiltere tipi mutantının olmasından dolayı” diyen Hasöksüz, “Bu varyantın ikinci bir özelliği daha var. Varyant virüslerle birlikte aile içinde 1 kişi 3-4 kişiye bulaştırır hale geldi. En tehlikeli kısım toplu taşıma içinde seyahat edenlerin, kapalı alandaki restoran ve kafelerdekilerin kurallara uymaması durumu”

AVRUPA’DA BENZER DURUMU YAŞIYOR

Avrupa’da da salgının şu anda benzer durumda olduğunu ifade eden uzman isim, aşılama takviminin hızlanması gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

“Avrupa’da benzer bir olayı yaşıyorlar. Bu rakamların tutulabilmesi için tek yönlü önlemler yeterli gelmiyor. Aşılama takviminin hızlanması gerekiyor. Biz 10 milyonu geçen bir aşılama yaptık, önümüzdeki günlerde vatandaşlarımız biraz daha gayret etseler vaka sayılarını biraz daha aşağıya çekebileceğimizi düşünüyorum”