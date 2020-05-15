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Koronavirüs güç kaybediyor! Korona Covit-19 Virüsü Değişmeye Başladı İşte Detaylar

İstanbul Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan, koronavirüs salgınında en çok merak edilen konulardan olan "Virüs mutasyona uğradı mı?" sorusuna yanıt verdi. Demirhan, "Virüsün öldürücülüğünde azalma söz konusu. Virüs güç kaybederek mutasyona uğruyor ama rehavete kapılmayalım" dedi.

Koronavirüs güç kaybediyor! Korona Covit-19 Virüsü Değişmeye Başladı İşte Detaylar
15 Mayıs 2020 Cuma 01:16

Türkiye'de 4007 kişinin ölümüne neden olan ve144 bin 749 kişiyi enfekte eden koronavirüsle ilgili umut veren bir gelişme yaşandı. Türkiye'deki koronavirüs hastalarıyla ilk karşılaşan hastanelerden olan

Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimi Recep Demirhan, virüsün öldürücülüğünde bir azalma olduğunu müjdeledi.


"VİRÜS GÜÇ KAYBEDEREK MUTASYONA UĞRUYOR"



Haber Global'e açıklamalarda bulunan Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan, "Bu tamamen bir gözlem; virüsün öldürücülüğünde azalma söz konusu. Virüs güç kaybederek mutasyona uğruyor. Bunu söylerken imtina ederek söylüyorum. Rehavete kapılmayalım. Şok tablosunda yüksek ateşli hastalar görüyorduk. Şimdi daha hafif klinik tabloyla seyreden hastaları görüyoruz. Bu durum, virüsün mutasyona uğradığını, ölümcüllüğünde bir azalma olduğunu düşündürüyor. Tabi bunun klinik çalışmalarının yapılması gerekiyor" dedi.


"TEDAVİ ETTİĞİMİZ HASTALARIMIZ ÇOĞUNLUKTA



Kovid-19 yoğun bakımında görev yapan bir doktor ise "İlk başlangıca göre biraz daha sakin gidiyor.Tedavi ederek sağlığına kavuşturduğumuz hastalarımız çoğunlukta." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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