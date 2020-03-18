Koronavirüs Fırsatçılarına Göz Açtırılmıyor! Kayseri'de Fırsatçı 10 İşletmeye Ceza Kesildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri'de faliyet gösteren işletmeleri denetleyerek tüm dünyayı etkisi altına alan koranavirüs salgınını fırsata çevirmek isteyenlere karşı etkin bir mücadele yürütüyor. Bir günde yaklaşık 29 firmayı denetleyerek zabıta, etiket ile kasa fiyatı arasında fark tespit edilen 10 firmaya ceza kesti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri haklkını mağdur etmek isteyen fırsatçıları denetleyerek tüm dünyayı etkileyen korana virüs salgınına karşı üzerine düşen çalışmayı eksiksiz yürütülüyor. Özellikle temizlik ve hijyen malzemeleri ile kuru bakliyat ve makarna gibi gıdaya dönük alanlarda fahiş fiyat iddialarının gündeme gelmesi üzerine denetimlerini artıran Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri kapsamında bir günde 29 firmada denetimlerde bulundu.

Yapılan denetimlerde perakende olarak satışa sunulan ürünlerin etiketlerini veya fiyat tarifesini asmayanlar ile etiket fiyatı ve kasa fiyatı arasında farklılık bulunan ürünleri satanlara yönelik işlem yapıldı. Bu şekildeki 10 firma hakkında tutanak tutularak Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık yaptığı açıklamada, Denetimlerin aralıksız sürdürüleceğine işaret ederken, vatandaşlardan fahiş fiyatla ürün satın almamalarını ve bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde “Alo 153” hattını arayarak zabıtaya bildirmelerini istedi.

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