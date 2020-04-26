Koronavirüs Belirtileri Listesine 4 Yeni Belirti Daha Eklendi

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, yeni tip koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha dahil edildi. Acil tıbbi müdahale gerektiren belirtiler nefes almada zorlanma, göğüs bölgesinde geçmeyen ağrı veya baskı hissi, bilinç karışıklığı ve morarma.
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) internet sitesinde koronavirüs belirtileri başlığı altında yer alan listede şu ana kadar yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı olmak üzere 3 belirti yer alıyordu. Daha sonra listeye üşüme, yorgunluk hissi, kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve tat veya koku kaybı olmak üzere 7 belirti daha eklendi.
Koronavirüs belirtilerine 4 YENİ BELİRTİ DAHA LİSTEYE EKLENDİ
Son olarak ayrıca acil tıbbi müdahale gerektiren dört durum daha belirtildi. Bunlar nefes almada zorlanma, göğüs bölgesinde geçmeyen ağrı veya baskı hissi, bilinç karışıklığı ve morarma.
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