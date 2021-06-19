Koronavirüs aşılarının kısırlığa yol açmadığı kanıtlandı

BİONTECH AŞISI kısırlık yapıyor mu? Korona virüs aşıları sinovac ve BİONTECH AŞISI kısırlığa yol açıyor mu?Bilim insanlarının iddialar üzerine yaptığı araştırma, mRNA koronavirüs aşılarının sperm sayısı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını ortaya koydu.

Türkiye'de ve dünyada koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşılama süreci hızla devam ediyor. Bu süreçte aşılar ile ilgili de sorular tartışmalara neden oluyor.

Bunlardan biri de mRNA aşılarının sperm kalite ve sayısını etkileyeceği ve kısırlığa neden olabileceği yönündeki iddialardı.

Yapılan son çalışmada da, aşıyla ilgili en çok öne sürülen kısırlık iddiası çürütülmüş oldu.

45 SPERM ÖRNEĞİ İNCELENDİ

Araştırma için 25 ile 31 yaş arasındaki 45 erkekten sperm örneği alındı. Çalışmaya katılan erkeklerin daha öncesinde bir sağlık problemi olmadığından emin olmak için çeşitli testler yapıldı.

Araştırma için alınan ilk örnekler, mRNA aşısının ilk dozundan önce alındı. Karşılaştırma yapmak için ikinci örnekler ise ikinci dozun üzerinden 70 gün geçtikten sonra alındı.

AŞILAR KISIRLIĞA YOL AÇMIYOR

Jama Network tarafından yapılan çalışmada, Moderna ve BioNTech aşısının birinci veya ikinci dozunu olan hiçbir genç ve sağlıklı erkeğin sperm sayısının ve kalitesinin düşmediği tespit edildi.

Araştırmacılar, bu kişilerin sperm sayılarında hiçbir değişiklik gözlemediklerini ancak daha büyük bir örneklem ile kapsamlı bir araştırma yapmak istediklerini de belirtti.

"ARTIK ELİMİZDE KANIT VAR"

Dr. David Cohen araştırma ile ilgili değerlendirmesinde, "Artık aşı olmanız durumunda sperm sayınızın etkilenme olasılığının çok düşük olduğuna dair elimizde kanıt var" dedi.

Çalışmada sadece söz konusu iddialara konu olan mRNA aşıları incelendi, Johnson & Johnson ve AsraZeneca gibi aşılar araştırmaya dahil edilmedi.

Dr.Ranjith Ramasamy, "Bu aşılar çalışmaya dahil edilmese de farklı genetik materyallere rağmen oldukça benzer çalıştıklarını düşünüyoruz. Bu yüzden diğer aşılarda da sonucun farklı olacağını düşünmüyoruz" diye konuştu.

AŞI DEĞİL AMA VİRÜS ETKİLİYOR

Aşının spermler üzerinde etkisi olmamasına rağmen, Ocak ayında yayınlanan başka bir araştırmaya göre koronavirüsün erkek üreme sistemine zararlı olabileceği belirlendi.

Çalışma, koronavirüs geçirmemiş sağlıklı erkeklerle karşılaştırıldığında, virüslü erkeklere ait sperm hücrelerinde iltihaplanma ve oksidatif streste önemli bir artış buldu.

Sperm konsantrasyonu, hareketliliği ve şekli de virüsten olumsuz etkilendi.