korona virüsünde son vaka ve ölen sayısı 25,26 mart 2020 sağlık bakanı resmi açıklaması

Malesef artış ciddi anlamda...Corona virüsü ülkemizde..
Corona virüsü salgını nedeni ile tüm dünya da hayat durma noktasına geldi.Aynı şekilde
Türkiye'de de ciddi salgın önlemleri alındı.
Dün yani 24 mart salı günü açıklamasında ölü sayısının 44, vaka sayısının da 1827 olduğu söyleyen
Fahrettin koca, bugün yine twitter'den son bilgileri paylaştı..Malesef hem ölüm hem de vaka sayısı yine artış gösterdi.
İşte bakanımız Fahrettin Koca'nın Twitter'den açıkalamaları..
561 YENİ TANI
15 YENİ HASTA YAŞAMINI YİTİRDİ
ÖLEN SAYIMIZ MALESEF 59 OLDU
SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar.
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Malesef bu salgın hastalığın dünyadaki artış grafiklerine bakacak olursak çok çok
dikkatli olmamız gerekiyor..Dünyada ölüm sayısı 20 bini geçmiş durumda.
Bakanlıklarımız tüm olumsuz gelişmelere rağmen,her türlü imkanını kullanıp
vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışıyor.
Özellikle sağlık bakanlığımız ve sağlık çalışanları 7/24 bu virüse karşı
mücadele içinde.Ancak..
ASIL İŞ artık bizlere düşüyor.lütfen olağanüstü bir durumla karşılaşmamak için
evlerimizde kalalım.Kendimizi bir sürede olsa izole edelim.
Bir italya,ispanya olmamak için dikkat edelim.
Bakanımızın da dediği gibi bu işin sonunun nereye gideceğini kimse öngöremiyor!
Bu açıklamalardan sonra Türkiye'de hem sağlık,hem sosyal,hem ekonomik alanda hayat
nasıl olacak hiçbir kimse bir tahminde bulunamıyor..Herkes doğal olarak tedirgin ancak devletimize güvenin.
Lütfen sosyal medya da paylaşılan görüntü ya da haberlere inanmayın.Bakanlığımız zaten her gün
gerekli açıklamaları yapıyor.
Ancak kendinizi lütfen izole edin.dikkat edin.
En başta durumun ciddiyetini daha da iyi kavramamız gerekir.Hani meşhur bir atasözümüz
vardır,Ateş düştüğü yeri yakar.Malesef özellikle sosyal medya da hastalıkla alay eden,
hastalığı yani salgını ciddiye almayan tavırlar dikkat çekiyor.Bu arada malesef
dışarı çıkmama uyarısı devlet kanalları aracılığı ile yapılsa da bazı vatandaşlarımız
malesef bunlara uymuyor.
Dedim ya ateş düştüğü yeri yakar..Allah sizleri korusun,alay edenler,durumun
ciddiyetini hala kavrayamamış olanlar..Her an bu durum sizin ya da çok sevdiğiniz
birinin başına gelebilir.Dünya sağlık örgütü bile,salgın önlenmezse milyonlarca
insanımızı kaybedebiliriz diyor.
Aşının bulunması ya da geliştirilmesi için en az 1 yıl daha gerekli olduğu söyleniyor.
Kısaca bu durumdan etkilenmemek için,sağlıklı nice uzun ömürler yaşamak için
bakanımızın da dediği gibi EVDE KAL TÜRKİYE..
Bunun dışında İnsanlarımız acil bir durum olmadığı sürece dışarı çıkmamaya özen gösteriyor.Elbette
bunun da psikolojik sonuçları doğuracağı kesin.Bu psikolojik sorunları haberleri az izleme ya da
hiç izlememe yoluna gidebilirsiniz.Ya da telefonlarınızı sadece birileri için
konuşmak için kullanın biraz.Yani sosyal medya dan uzak durun.Özellikle sosyal
medya da fake,yalan yanlış haberler sizleri daha da geriyor ve sizi bir psikolojik
bunalıma sürüklüyor!
Öte yandan en çok yarayı da ekonomiden alacağımız kesin.Şimdiden birçok iş yeri kapandı ya da
sınırlandırılmış olarak hizmet veriyor.Birçok fabrika üretimini geçici olarak durdurdu ve işçileri
ücretsiz izne ayırdı.Aktif olarak hizmet veren esnaflarda cirolarının neredeyse 5/1'e düştüğünü
ifade ediyor.
Elbette yaşanabilecek bir ekonomik krize karşı devletimiz gerekli önlemleri almıştır.
Ancak vatandaşın beklentileri,devletin aldığı tedbirlerden çok çok daha fazla.
Çünkü ciddi ciddi şuanda Türkiye'de ekonomi durma noktasına geldi.
Salgının ne zaman biteceği,normal günlere ne zaman dönebileceğimizi bilmediğimiz için
halk ekonomik olarak da çok korkmaya başladı.
Devletimiz ve hükümetimizden bu illet salgın için daha ciddi ve güçlü önlemler
alması olacaktır.
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