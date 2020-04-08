Korona virüsü nedeni ile TBMM'de görüşülen Af yasa tasarısına Hdp'den ilginç istek

corona virüsü nedeni ile terör suçlarından dolayı cezaevlerinde olan Pkk'lılar da mı tahliye olacak

Dünya Çin'in wuhan şehrinde çıkan ve tüm herkesi tehdit eden Corona virüsü malesef ülkemizi de son derece tehdit eder duruma geldi..Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de ciddi rakamlara ulaştı bu illet..

Bu korkunç duruma karşılık cezaevleri de unutulmadı ve bazı suçlara yönelik af için taslak mecliste görüşülmeye başlandı.Muhtemelen görüşmeler sonucunda yaklaşık 100 bin yükümlü corona virüsü nedeni ile tahliye olacak..

HDP'li milletvekilleri, ellerinde dövizlerle masalara vurarak, kanun teklifini protesto etti!

Af yasasını protesto eden Hdp'li milletvekilleri " Eşit infaz yaşatır”, “Korona mahpus ayırmıyor”, “İnfazda eşitlik, herkes için adalet” yazılı dövizlerle masalarına vurarak yasayı boykot etti.

Kısaca HDP'li milletvekilleri terör suçlarından dolayı içeride yatan Pkk'lılarında serbest bırakılmasını talep etti.

Ancak hem Cumhurbaşkanımız R.Tayyip Erdoğan'ın hem de meclise sunulan Yeni İnfaz Yasası teklifinde kesinlikle böyle bir düzenleme yer almayacak.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Chp'li Tezcan'dan garip bir talep!

Cumhuriyet Halk Partisi’nden Bülent Tezcan sanki HDP'li milletvekillerine destek niteliğinde bir açıklama yaptı.

Tezcan,

Bunun özel af olduğunu herkes biliyor ancak ısrarla ‘af değil infaz düzenlemesi’ deniyor. Bize yutturmaya çalışıyorsunuz."

“Siyasi mahpusları affetmeyen, cezaevinde koronadan ölsün, nerede ölürse ölsün diyen bir anlayış, tecavüzcü, çete kuran kim varsa bunları rahatça dışarı çıkarmanın derdinde.” dedi..!

Sanırım siyasi mahpuslardan kastı da Selahattin Demirtaş ve diğer HDP'li vekiller..

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