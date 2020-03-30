Korona virüsü nedeni ile Milli dayanışma Kampanyası Vakfı hesap numarası,İBAN numarası,milli dayanışma vakfına nasıl para yatırılır?

Milli dayanışma vakfına nasıl para yatırılır, Milli dayanışma vakfı resmi hesap numaraları

Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında ulusa seslendi.Aşağıda Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından satır başlarını okuyabilirsiniz.

Ayrıca Cumhurbaşkanımız,bu zorlu günlerde her kesimden herkesi milli dayanışmaya çağırdı.İhtiyac sahipleri için bazı hesap numaraları paylaştı.Bu hesaplara gelir durumu iyi olan,yoksul vatandaşlara yardım etmek isteyen vatandaşlarımız doğrudan nakdi yardım yapabilecek.

Bir nevi bir fon olan bu para havuzunda para birikecek ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya çalışılacak.

DİKKAT KAMUSAATI.COM UYARIYOR TEK RESMİ HESAP NUMARALARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

Yukarıda yazan hesap numaralarına corona virüsü salgını nedeni ile mağdur olmuş vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanması amacı ile para yatırabilirsiniz.

PEKİ MİLLİ DAYANIŞMA VAKFI KAMPANYASINA NASIL PARA YATIRABİLİRİM?

Corona salgını nedeni ile bankalara,şubelere,atm'lere gitmenizi elbette önermiyoruz.Zaten devlette bunu önermiyor.

İlgili hesap numaralarına lütfen eğer bir internet şubesi kullanıyorsanız kolayca giriş yapınız ve yukarıdaki IBAN numaralarına göndermek istediğiniz tutarı iletiniz.Eğer bir internet şubesi almadı iseniz bankanızdan talep edebilirsiniz.Bankaların internet şubelerini her cihazdan kullanabilirsiniz.Örnek akıllı telefon,tablet,dizüstü bilgisayar ya da herhangi bir masaüstü bilgisayar.

Eğer internet şubesi uygulaması indirip de bunu gerçekleştiremiyorsanız bankanızın müşteri hizmetlerini arayarak da yardımcı olmalarını talep edebilirsiniz.

Ayrıca internet şubesini kullanmayı bilmiyorsanız,çocuklarınızdan,arkadaşlarınızdan ya da bir yakınınızdan nasıl kullanıldığına dair bilgi ve yardım talep edebilirsiniz.

KAYNAK :www.kamusaati.com



Bakanlar kurulu toplantısından sonra ekran karşısına geçen Recep Tayyip Erdoğan alınan tedbirleri yeniden açıkladı..

Cumhurbaşkanımız tüm temel gıda ve temizlik ürünlerini kendimiz sağladığımız için

şuan üretimde hiçbir aksaklık yoktur dedi.

İlaç ve hastane ihtiyaçları konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur.

Türkiye, ABD ve Avrupa ülkelerine nazaran son derece iyi durumdadır ve hastanın ilerleyişi

çok yavaş gitmektedir."dedi.

Ayrıca sağlık kuruluşları,salgın merkezi haline dönüşebiliyor.Bunun için hastalarımızın

acil bir durum olmadığı sürece hastanelere gitmemeleri konusunda uyardı..

Evde kalma çağrımız hayata geçti.Son olarak hava,kara,deniz ulaşımını sınırlandırdık.

Günlük test sayısında 10 bini aştık.Günde ne kadar vaka ve ölüm varsa şeffaflık ile tüm verileri

vatandaşlarımızla paylaşıyoruz.

Burada en önemli hassasiyetimiz temel ihtiyaçlarımızı karşılamak,ihracatı desteklemektedir.

Üretimini sürdüren şirketlerimizin çalışanlarının sağlığını korumak için en ciddi önlemleri

alacağız dedi.

İtalya ve İspanya'ya kızılay aracılığı ile bir gemi dolusu yardımı ulaştıyouruz,ulaştıyoruz.

Ülkemizde tüm kalkınma ajansları için bu hastalık konusunda yapılacak her türlü çalışmaları

destekleyeceğiz.

Aşı çalışmalarımızda ciddi çalışmalarımız vardır.Yıl sonunda bu çalışmaların sonuna gelmiş olacağız.

Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz bu illetin de üzerinden geleceğiz,panik yapmayalım

ama tedbiri de elimizden bırakmayalım.

Hiçbir tehdit bizi hedeflerimizden asla vazgeçiremez.Devlet olarak açıkladığımız sosyal destek

paketleri ile her kesimden insana ulaşmaya çalışıyoruz.

NAKİT AKIŞI BOZULAN FİRMALARA KREDİLERİ İÇİN 12 AYA KADAR AYRICALIK GÖSTERDİK

ALTI AYI ÖDEMESİZ 36 AY VADELİ KREDİ İMKANI GETİRDİK HEM DE %7,5 MALİYETLİ KREDİ.

PERSONEL MAAŞLARINI İSTİHDAMI AZALTMAMAK ŞARTI İLE ÇEŞİTLİ DESTEKLER GETİRDİK

SOSYAL YARDIM PLANLARINDA EN AZ 2 MİLYON AİLEYE 1000'ER TL YARDIM YAPIYORUZ

ÖĞRENCİLERİMİZİN KREDİ VE BURS ÖDEMELERİNDE HERHANGİ BİR KESİNTİ YAPMIYORUZ

İLK OKUL VE ORTAÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE 8GB KADAR ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ SUNUYORUZ

SAĞLIKÇILARIMIZA TÜRKSAT ÜZERİNDEN 100 GB A KADAR ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ SAĞLADIK

VELHASIL ALDIĞIMIZ HER TEDBİRLE DEVLETİMİZİN,VATANDAŞININ YANINDA OLDUĞUNU GÖSTERDİK.

ŞİMDİDE MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLATIYORUZ.ŞİMDİ BİR YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTIK

İŞSİZ KALAN VATANDAŞLARIMIZA İLAVE DESTEK SAĞLAMAKTIR.

İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZI BULARAK YA DA TESPİT EDEREK GEREKİRSE MUHTARLAR İLE

İHTİYAÇ SAHİBİ İNSANLARA NAKDİ YARDIM YAPILACAK

CUMHURBAŞKANIMIZ 7 MAAŞINI BİR İLK OLARAK BU AÇILAN VAKFA BAĞIŞLADI

ZEKATLARINI RAMAZAN AYINDA YAPACAK VATANDAŞLARIMIZ ŞİMDİDEN YOKSULLARA YAPABİLİRLER

RAMAZAN AYINI BEKLEMEYE GEREK YOKTUR DEDİ

Hatırlarsanız dün yani 29 mart 2020 de vaka sayısı 1815 artarak 9982 olmuştu.Ölüm sayısı

ise 131' yükselmişti.



Bugün yani 30 mart 2020 pazartesi günü vaka sayısı yine arttı ve 1610 oldu..Hayatını

kaybeden sayısı ise malesef 168 oldu

Toplam yoğun bakım hasta sayısı ise 763'e yükseldi.

Ürküten rakamlar bir takım sert kararları almaya itti.

Şimdi işleyiş nasıl olacak,ne nasıl yapılacak herkes merak içerisinde bunu soruyor.

Tüm dünyayı etkisi altına almış olan Korona virüsü, tüm dünya genelinde 700 bini aştı

Ayrıca İtalya ve İspanya'da ölümler durduralamıyor.Sağlık sistemi çökmüş durumda.

Ayrıca ABD'de korona virüsüne yakalanan vaka sayısı 100 bini aştı, ve Başkan Donald Trump'un

söylediği bir çok amerikalıyı korkuttu: Trump: 200 bin kişi kaybedersek buna dua etmeliyiz

ve bunla atlatabilirsek bizim için iyidir dedi!