Korona virüsü nedeni ile kredi taksitleri ertelenecek mi 2020

, bankaların corona virüsü nedeni ile ödeme ,kredi kaç ay ödenmeyince bankalar icraya veriyor 2020

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), gecikmeye giren kredilerin takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün bekleneceğini açıkladı. Uygulamanın ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsadığı belirtildi.

Özet olarak, bankalar bu karar alınmadan önce ,90 gün yani 3 ay ödemesini yapmayanlar için yasal işlem yani icra kanalına gidebiliyorlardı,ancak şimdi bu süre 2 katına çıktı ve 180 gün oldu.Kamusaati.com olarak bu salgın krizinde ekonomiye daha fazla destek için kredi taksitlerinin de ertelenmesini şiddetle talep ediyoruz.

Korona virüsü nedeni ile bankalardan beklediğimiz açıklamalar yavaş yavaş gelmeye başlıyor..Bu gün Merkez bankasının faiz oranlarını 9,75'e çekmesinin ardından bir iyi haber de BDDK'dan geldi.Kamusaati.com olarak edindiğimiz bilgiye göre kredi ödemelerinde gecikme yaşayan müşteriler için, 90 gün sınırı olan yasal takibe aktarılması süresi bir 90 gün daha uzatılarak 180 güne çıkarıldı.

Karar,özellikle corona virüsünün yarattığı ekonomik bunalımdan dolayı sıkıntı yyaşayan esnafın az da olsa yüzünü güldürdü.

BU YETMEMELİ,KREDİ TAKSİTLERİ ERTELENMELİ

Özellikle Korona virüsü nedeni ile işletmelerini kapatmak zorunda kalan esnaf, şuanda tüm personelimiz ve biz sorun yaşıyoruz, devletin aldığı kararlara son derece saygılıyız,hiçbir şey insan sağlığından daha önemli olamaz.Ancak bu durum uzun süre devam ederse çok çok ciddi sıkıntılarımız olacaktır mutlaka,en azından ödemelerimizin bu dönem geçene kadar ertelenmesini talep ediyoruz, dediler.

Kamusaati.com'un aldığı bilgiye göre;

BDDK ŞU ŞEKİLDE BİR AÇIKLAMA YAPTI:

* Uygulama ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.

* Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık sağlandı.

* 90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde, bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin Üçüncü Grupta sınıflandırılma şartı kaldırıldı.

* Uygulamalar, 31 Aralık 2020’ye kadar geçerli olacak.