Korona virüsü nedeni ile kapatılan işletmelerin ya da dükkanların tam listesi 2020

2020 yaz düğünleri iptal olacak mı,kahvaneler corona virüsü nedeni ile kapatıldı,
Diyanet işleri bakanlığı resmi açıklama yaptığı son dakika açıklamasının ardından bir flaş açıklama daha geldi..
İÇ İŞLERİ BAKANLIĞININ BİR EMRİDİR
81 il valiliğine "koronavirüs tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderildi. Genelge ile bugün saat 24.00 itibariyle sinema, kafeterya, kahvehane gibi alanlar corona virüs önlemleri kapsamında kapatıldı.
Genelge ile bugün saat 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak.
Korona virüsü nedeni ile kapatılan işletmelerin tam listesi 2020
tiyatro
sinema
gösteri merkezi,
konser salonu,
nişan/düğün salonu
çalgılı/müzikli lokanta/
kafe,
gazino,
birahane,
taverna, kahvehane,
kıraathane,
kafeterya,
kır bahçesi,
nargile kafe,
internet salonu,
internet kafe, h
er türlü oyun salonları,
her türlü kapalı çocuk oyun alanları
çay bahçesi,
dernek lokalleri,
lunapark,
yüzme havuzu,
hamam, sauna,
kaplıca,
masaj salonu,
SPA ve merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak.
Ayrıntılar gelecek
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