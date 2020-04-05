Korona virüsü nedeni ile ilçelerden büyükşehire gitmek yasak mı 2020

korona virüsü nedeni ile İlçelerden bağlı bulunduğumuz şehire gitmek yasak mı, ilçelerden ilçeye gitmek yasak mı,ilçelerden şehir merkezine seyahat yasak mı, ilçelerden büyükşehire gitmek için izin almak gerekiyor mu 2020
Corona virüsü COVİD-19 salgın hastalığı nedeni ile tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de ciddi tedbirler alınıyor.Dün Sn. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı en önemli tedbirlerden biri de Şehirlerarası seyahetin tamamen yasaklanması.30 büyükşehire girmek artık yasak.Özel aracınızla da dahi olsa açıklanan bu büyükşehirlere gidemiyorsunuz.Ayrıca bugün büyükşehirlerin dışında da bugün 5 yeni şehir daha açıklandı.Ayrıca Adana Tufanbeyli ilçesi de karantina altına alındı.
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Peki vatandaşlarımızın en çok merak ettiği soru: İlçelerden büyükşehirlere gitmek yasak mı?
Recep Tayyip Erdoğan dün şehirler arası yolculuğunun kısıtlamasına yönelik bir takım açıklamalarda bulundu.Ancak ilçelerden büyükşehire gitmek serbest mi ya da yasak mı konusuna hiçbir açıklık getirmedi.Aslında bu soruyu bir çok birime sorduk..
NOT: İlçelerden büyükşehirlere gitme yasağı uygulanırsa bu sokağa çıkma yasağı kadar sıkıntılı bir süreci doğurabilir.Çünkü ilçelerden Büyükşehirlere giden milyonlarca çalışan var.Ayrıca birçok işini büyükşehire giderek halleden birçok vatandaşımız için bu büyük bir sorun olacaktır.Elbette alınan tedbirlere sonsuz saygımız var ancak bunun net bir cevabını almak istiyoruz.
İlçelerden büyükşehirlere gitmek yasak mı?
BU SORUYA İKİ FARKLI CEVAP ALDIK:
1.
Kamusaati.com olarak Kayserideki bir emniyet müdürlüğünden aldığımız bilgiye göre İlçelerden Büyükşehire merkez ilçeler haricinde girmek yasak.
Örnek verecek olursak, Kayseri merkeze gitmek isteyen kişi merkez ilçelerden birinde yaşıyorsa yasak yok.Mesela Kayseri'nin merkez ilçeleri Talas,Hacılar,İncesu vb. Yani İncesu ilçesinden özel aracınızla Kayseri merkeze gitmenize izin var.Ancak merkez olmayan bir ilçe örnek Yahyalı.Yahyalı'dan Kayseri merkeze gitmek isteyen bir kişi gidemeyecek.
2. Belirtilen Büyükşehirler haricinde şehir içerisinde ilçelere özel araçla gidip gelinmesinde bir yasak bulunmuyor. Tabi ki ilçelerle belirli noktalarda kontrol amaçlı yetkili kişiler tarafından ateş ölçüm kontrolü sağlanıyor
Bu iki açıklama kafamızı karıştırmadı değil aslında.Büyük kaynaklardan nette araştırdığımızda bazı yerlerde yasak, bazı yerlerde yasak değil ya da yukarıda belirttiğim örnek gibi sadece merkez ilçeler arasında seyehat serbest.Bazı kaynaklar da ise ilçeler arasında hiçbir yasağın olmadığı konusunda.
Araştırmalarımıza yarın da devam edeceğiz bu sorunun tam olarak net cevabını bulup sizlerle paylaşacağız
ilçelerden büyükşehire gitmek için izin almak gerekiyor mu 2020
Biliyorsunuz 30 büyükşehirimizde giriş ve çıkışlar yasaklandı.Özel aracınızla dahi olsa malesef aşağıdaki istisnalar haricinde giriş çıkış yapmak yasak.Tabi bu istisnaların dışında lojistik hizmeti veren vb araçlar hariç.Yani bir kargo firmasının aracının giriş çıkış yasağı bulunmuyor.Peki ilçelerden büyükşehire gitmek için izin almak gerekiyor mu? Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu konunun cevabı tam net değil ancak cevabı yarın tüm yetkili birimlere soracağız.Zaten merkez ilçeler arası seyehat serbest.Ancak merkezi olmayan uzak ilçelerinde yasak kapsamında olup olmadığını öğreneceğiz.
Peki büyükşehirlere girip çıkabilmek için özel izinler veya istisnalar neler?
"Seyahat İzin Belgesi" ile İstanbul’a giriş ve çıkışına izin verilecekler:
* Tedavi olduğu hastaneden taburcu olmuş ve ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar,
* Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar,
* Ölüm nedeni COVİD 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecekler (en fazla 4 kişiye),
* İstanbul'a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başka bir belge ile ibraz edenler),
* Ceza infaz kurumlarından salıverilenler,
* Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar,
Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan "Seyahat İzin Kurullarından" seyahat izin belgesi alabilirler."
Corona virüsü nedeni ile Hangi büyükşehirlere giriş çıkışlar yasaklanmıştı?
30 BÜYÜKŞEHİR LİSTESİ
Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van - Van Büyükşehir Belediyesi
30 Büyükşehir'in yanı sıra akciğer hastalıklarının fazla görüldüğü Zonguldak'a da giriş çıkışlar yasaklandı
İşte İçişleri bakanlığı tarafından 81 ilimize gönderilen genelgenin tamamı
A- Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş,
Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için;1- Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulacaktır.2- Bu illerimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacaktır.3- Bu illerde aşağıda belirtilen durumlarda giriş/çıkışlara izin verilecektir.a-) Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi
ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. Bu şekilde giriş/çıkışı sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği kredihaberler.com durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar.b-) Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş-çıkış yasağı getirilen illerimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecektir. Bu
şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları belirtilen illerde zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardırc-) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.d-) Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda iller arasındaki giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir.e-) Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış
yapabileceklerdir.f-) Yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte, Valiler başkanlığında ilgili meslek kuruluşları (ticaret ve/veya sanayi, esnaf ve ziraat odaları vb.) temsilcilerinin de katılımıyla toplanan
“İl Pandemi Kurulları” nın önerileri doğrultusunda illerin özel durumları göz önünde tutularak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak karar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere özgülenmiş olanlar, Valilik/Kaymakamlık tarafından düzenlenecek “Seyahat İzin Belgesi” ile giriş/çıkış yapabilecektir.
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