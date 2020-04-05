Korona virüsü nedeni ile ilçelerden büyükşehire gitmek yasak mı 2020

korona virüsü nedeni ile İlçelerden bağlı bulunduğumuz şehire gitmek yasak mı, ilçelerden ilçeye gitmek yasak mı,ilçelerden şehir merkezine seyahat yasak mı, ilçelerden büyükşehire gitmek için izin almak gerekiyor mu 2020

Corona virüsü COVİD-19 salgın hastalığı nedeni ile tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de ciddi tedbirler alınıyor.Dün Sn. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı en önemli tedbirlerden biri de Şehirlerarası seyahetin tamamen yasaklanması.30 büyükşehire girmek artık yasak.Özel aracınızla da dahi olsa açıklanan bu büyükşehirlere gidemiyorsunuz.Ayrıca bugün büyükşehirlerin dışında da bugün 5 yeni şehir daha açıklandı.Ayrıca Adana Tufanbeyli ilçesi de karantina altına alındı.

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Peki vatandaşlarımızın en çok merak ettiği soru: İlçelerden büyükşehirlere gitmek yasak mı?

Recep Tayyip Erdoğan dün şehirler arası yolculuğunun kısıtlamasına yönelik bir takım açıklamalarda bulundu.Ancak ilçelerden büyükşehire gitmek serbest mi ya da yasak mı konusuna hiçbir açıklık getirmedi.Aslında bu soruyu bir çok birime sorduk..

NOT: İlçelerden büyükşehirlere gitme yasağı uygulanırsa bu sokağa çıkma yasağı kadar sıkıntılı bir süreci doğurabilir.Çünkü ilçelerden Büyükşehirlere giden milyonlarca çalışan var.Ayrıca birçok işini büyükşehire giderek halleden birçok vatandaşımız için bu büyük bir sorun olacaktır.Elbette alınan tedbirlere sonsuz saygımız var ancak bunun net bir cevabını almak istiyoruz.

İlçelerden büyükşehirlere gitmek yasak mı?

BU SORUYA İKİ FARKLI CEVAP ALDIK:

1 .

Kamusaati.com olarak Kayserideki bir emniyet müdürlüğünden aldığımız bilgiye göre İlçelerden Büyükşehire merkez ilçeler haricinde girmek yasak.

Örnek verecek olursak, Kayseri merkeze gitmek isteyen kişi merkez ilçelerden birinde yaşıyorsa yasak yok.Mesela Kayseri'nin merkez ilçeleri Talas,Hacılar,İncesu vb. Yani İncesu ilçesinden özel aracınızla Kayseri merkeze gitmenize izin var.Ancak merkez olmayan bir ilçe örnek Yahyalı.Yahyalı'dan Kayseri merkeze gitmek isteyen bir kişi gidemeyecek.

2. Belirtilen Büyükşehirler haricinde şehir içerisinde ilçelere özel araçla gidip gelinmesinde bir yasak bulunmuyor. Tabi ki ilçelerle belirli noktalarda kontrol amaçlı yetkili kişiler tarafından ateş ölçüm kontrolü sağlanıyor

Bu iki açıklama kafamızı karıştırmadı değil aslında.Büyük kaynaklardan nette araştırdığımızda bazı yerlerde yasak, bazı yerlerde yasak değil ya da yukarıda belirttiğim örnek gibi sadece merkez ilçeler arasında seyehat serbest.Bazı kaynaklar da ise ilçeler arasında hiçbir yasağın olmadığı konusunda.

Araştırmalarımıza yarın da devam edeceğiz bu sorunun tam olarak net cevabını bulup sizlerle paylaşacağız

ilçelerden büyükşehire gitmek için izin almak gerekiyor mu 2020

Biliyorsunuz 30 büyükşehirimizde giriş ve çıkışlar yasaklandı.Özel aracınızla dahi olsa malesef aşağıdaki istisnalar haricinde giriş çıkış yapmak yasak.Tabi bu istisnaların dışında lojistik hizmeti veren vb araçlar hariç.Yani bir kargo firmasının aracının giriş çıkış yasağı bulunmuyor.Peki ilçelerden büyükşehire gitmek için izin almak gerekiyor mu? Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu konunun cevabı tam net değil ancak cevabı yarın tüm yetkili birimlere soracağız.Zaten merkez ilçeler arası seyehat serbest.Ancak merkezi olmayan uzak ilçelerinde yasak kapsamında olup olmadığını öğreneceğiz.

Peki büyükşehirlere girip çıkabilmek için özel izinler veya istisnalar neler?

"Seyahat İzin Belgesi" ile İstanbul’a giriş ve çıkışına izin verilecekler:

* Tedavi olduğu hastaneden taburcu olmuş ve ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar,

* Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar,

* Ölüm nedeni COVİD 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecekler (en fazla 4 kişiye),

* İstanbul'a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başka bir belge ile ibraz edenler),

* Ceza infaz kurumlarından salıverilenler,

* Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar,

Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan "Seyahat İzin Kurullarından" seyahat izin belgesi alabilirler."

Corona virüsü nedeni ile Hangi büyükşehirlere giriş çıkışlar yasaklanmıştı?

30 BÜYÜKŞEHİR LİSTESİ

Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van - Van Büyükşehir Belediyesi

30 Büyükşehir'in yanı sıra akciğer hastalıklarının fazla görüldüğü Zonguldak'a da giriş çıkışlar yasaklandı

İşte İçişleri bakanlığı tarafından 81 ilimize gönderilen genelgenin tamamı