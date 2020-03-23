Korona virüsü nedeni ile hastanelere kura ile personel alımı 2020,Hastanelere 32 bin personel alımı

Bakan Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrası flaş açıklamar yaptı,sağlık personeli hastanelere kura ile mi alım yapılacak

Sağlık bakanımız Sn. Fahrettin Koca bugün 23 mart pazartesi 19,00 da tüm Türk vatandaşlarına seslenerek ciddi açıklamalarda bulundu.

Corona virüsü salgını nedeni ile tüm dünya da hayat durma noktasına geldi.Aynı şekilde Türkiye'de de ciddi salgın önlemleri alındı.

İşte bakanımız Fahrettin Koca'nın o açıklamaları:

Salgın kontol altında.Vatandaşlarımız uyarılara harfiyen uysunlar.Şuanda bir sokağa çıkma yasağı söz konusu değildir ancak illa ki bu devlet eliyle olacak bir şey değildir zaten dedi.Ayrıca özellikle yaşlılarımızın dışarı çıkmaması konusunda net ve kesin bir dille uyarı yaptı.

HASTANELERE EN AZ 32 BİN PERSONEL ALIMI

Virüsle mücadele kapsamında ek tedbir amaçlı,hastanelerimize en az 32 bin personel alınacağını açıklayan Koca,bu kapsamda tüm şehirlerimize yaymak süreti ile en az 32 vatandaşımızın hastanelerde istihdam edileceleği müjdesini verdi.

durumun aciliyetinden dolayı personel alımlarının bir önce yapılacağına inanıyoruz.Bazı kaynaklar kpss puanı ile alımların yapılacağını söylüyor.Sözlü mülakata gereksinim duymadan kura ile de personel alımları gerçekleştirebilir.

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