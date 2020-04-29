Korona virüsü bittikten sonra 2.el araç fiyatları düşer mi artar mı 2020

salgın hastalık geçtikten sonra 2.el araba fiyatları ne olur,ikinci el araba fiyatları yazın artacak mı, 2.el araç fiyatları bayramdan sonra düşer mi

Son dönemde hep rastladığımız bir şey oldu artık, ikinci el araçlardaki inanılmaz fiyat artışı.3,4 ay önce 75 bin TL'ye satın alabileceğiniz bir araç şuanda 100 bin TL hatta daha da üzerine satılıyor.Fiyat artışının en belirgin nedeni sıfır araçlardaki ÖTV miktarının çok olması ve siparişlerin Türkiye'ye geç ulaştırılması ayrıca sıfır araç tedariğinde bayilerde yaşanan sorunlar.

Korona virüsü satışları etkiledi mi?

Kesinlikle evet.Çünkü yaptığımız araştırma da çarpıcı bir gerçeğe ulaştık.İkinci el araç alımı satımında %80 lik bir düşüş var.Özellikle büyükşehirlere girişin-çıkışın yasaklanması bu düşüş de önemli bir pay sahibi.

Bakın korona virüs salgını ikinci el araç alımı satımını nasıl etkiledi,

1.Şehirlerarası yolculuk oldukça zorlaştı,büyükşehirlere giriş çıkış yasaklandı.Unutmayalım 30 büyükşehir ve Zonguldak'ın nufüsü 60 milyon.

2-İnsanların birçoğu ya işsiz kaldı ya dükkanını kapatmak zorunda kaldı,yani ikinci el araçlar için şuanda pek kimsenin ayıracağı bir bütçe de yok

3-Virüsün aşısının bulunmasına dek belirsizlik sürecek,vakalar her ne kadar azalırsa azalsın, aşı bulunana dek sorunlar olacak,buda insanları tedirgin ediyor ve yeni araç alma da kararsız bırakıyor.

4-Ekonomide ciddi bir belirsizlik var ne, ne olacak kimsenin ciddi bir tahmini yok.Bu yüzden satışlarda ciddi azalmalar mevcut

5-Bazı insanlar yine ticaretine devam ediyor ancak çekicilerle araç alımı satımı işi çok çok zorlaştırıyor, bu yüzden insanlar araç almaktan çekiniyor

6-İnsanlar şuanda sağlıklarını düşünüyor,başka bir şehire gidip de araç almak onlar için baya riskli gözüküyor.Bu yüzden satışlarda ciddi daralmalar oluyor

Korona virüsü bittikten sonra 2.el araç fiyatları düşer mi artar mı

Açıkcası şuanda 2.el araç fiyatları görebilecekleri en yüksek seviyeyi gördü.25,30 bin TL'den satılan araçları 50 Bin TL ye kadar görebiliyorsunuz.Araç fiyatlarında inanılmaz bir artış gözlemlendi.Araç fiyatlarını corona virüs de etkilemedi.Fiyatlar ufak tefek şeylerin haricinde düşmedi.Hem satıcı da hem de alıcı da geleceğin belirsizliği nedeni ile bir bekleyiş var.Satıcı virüsten sonra araç fiyatlarının biraz daha artacağına inanıp aracını hala aynı fiyatta tutuyor, alıcı ise bir kriz yaşanabileceğini düşünüp araç almayı erteliyor.

İsmini vermek istemeyen ünlü bir galericiye bu soruyu sorduk, koronadan sonra araç fiyatları artar mı, düşer mi ya da soruyu şu şekilde de sorduk bayramdan sonra bir hareketlenme olur mu?

Ünlü galerici,"Şuanda inanılmaz bir belirsizlik var.2.el araç fiyatları zaten görebileceği maksimum düzeyi gördü.Son 1 yılda 2.el araç fiyatları marka ayrımı yapmaksızın neredeyse 2 katına çıktı.Geçen yıl aynı dönemde 2000 model bir ufak otomobili 18,20 bin tl ye alırken şuanda, aynı araca 35,40 bin tl isteyen araç sahipleri var.

Genelde kriz ortamlarında bu tür şeylerin fiyatları düşer.Mesela gayrimenkülde de öyle.Bu 2.el araç fiyatları için de geçerli.Ancak corona krizinin çabuk atlatılacağı,hayatın kısa bir süre sonra yeniden eski haline döneceği düşünülüyor.Bu yüzden çok sıkışmadıkça insanlar araçlarını ellerinde tutmaya devam ediyor.Bu sayede de araç fiyatları yerinde sabitlendi.

Benim görüşüm ortada ciddi bir krizin olduğu.2.el araç fiyatlarının virüs tamamen bitsede artık yükselmeyeceğini düşünüyorum çünkü yukarıda da dediğim gibi,gerçekten görebilecekleri maksimum düzeyi gördüler.

Bayrama yakın belki bir hareketlenme olur tabi salgın olayı iyice kontrol altına alınırsa.Ancak onun dışında 2.el araçlarda bir yükseliş beklemiyorum." dedi.

Maksimum yükselişlerini gördük dediniz,peki bir düşüş olurmu 2020 yılı içerisinde?

Ünlü galerici Şahin, "Şuan için bunu tahmin etmek bir hayli zor.Ancak virüs sanıldığı gibi kısa sürede bitmeyip de , uzun sürerse bir düşüş söz konusu olabilir.Ancak ben genel bir düşüş beklemiyorum.Özellikle C ve D segment araçlar yerinde sayacaklardır.Lüks araçlar ise virüsden sonra yaşanabilecek olası bir kriz nedeni ile satışları düşebilir,buna bağlı olarak da fiyatlarında bir gerileme olabilir." dedi.

2.el araç fiyatları neden bu kadar yükseldi?

Halk arasında,çeşitli platformlarda ve özellikle sosyal medya da bu konu çok konuşuluyor.2.el araba fiyatları neden bu kadar çok yükseldi?

"Bunun sebeblerini şu şekilde sıralayabiliriz

1.Büyük araç alım online platformlarının çok yaygın kullanılması.Orada bir sınır yok.Dileyen istediği fiyatı yazabiliyor.Şimdi bakın, Ahmet Honda markalı aracını 3 ay önce 70 bin tl ye almış,sonra satmaya karar vermiş, bir bakıyor ki Mehmet adlı vatandaş aynı özellikteki araca 95 bin yazmış.Eee Ahmet durur mu, piyasa çok yükselmiş diye oda tutup 100 bin tl yazıyor.Bunu gören diğer vatandaşlar da aynısını yapınca fiyatlar alıp başını gidiyor.

2-Sıfır araç alacak vatandaşlar çok fazla bekletiliyor sözde bayilerde sıfır araç olmayışı.Adam bir sıfır otomobil alacak,3 ay gün veriyorlar bu durumda acil araca ihtiyacı olan vatandaş da gidip ikinci ele rağbet ediyor.Sonuç olarak 2.el fiyatları fırlıyor.

3-Otomatik araçlara inanılmaz bir talebin olması.Eskiden otomatik araçdan uzak durulurdu.Ancak şimdilerde otomatik araç alımı satımı patlaması yaşanıyor.Özellikle belli bir bütçenin üzerinde para ayıran vatandaş madem bu kadar para veriyoruz otomatik olsun diyor.Birde tabi Türk halkı otomatiği tanıdı ve rahatlığını anladı.Aynı model ve aynı özelliklere sahip bir otomatik araç ile manuel şanzumanı olan bir araç arasında çok ciddi fiyat farkları var.en az %15,20 civarı.

4-Yukarıdaki madde de bahsettiğim gibi otomatik araçların yaygınlaşması,bayan sürücüleri de iyice trafiğe soktu.Evde bir araç varsa, bayanda artık araç istiyor.Otomatik araçlara rağbet ve bayanlarında bu işe iyice girmesi özellikle 2001,2002,2003,2004,2005 modelli araçlarda talep patlaması yaşattı.Doğal olarak da araç fiyatları yükseldi.

5-Bir çok insanın ek gelir amaçlı araç alımı-satımına başlaması.Özellikle araç alımı satımının neredeyse %80 i artık dijital platformlar üzerinden gerçekleşiyor.Vatandaş istediği aracı tüm özellikleri ile online olarak cep telefonunundan görebiliyor.Bu sayede istediği şehirden araçları görüp,gidip satın alabiliyor.Herkesin galericiliğe soyunması,2.eldeki araç fiyat artışlarının en büyük nedenlerinden biri.

6-Hemen hemen her bölge de exper firmalarının yaygınlaşması.Pek bir alaka göremedik diyebilirsiniz ancak eskiden bir araç alırken çok korkardık.Hatta 2.el araç işine şans işi derdik.Ancak şimdi öyle değil.Artık çok uygun fiyatlara,alacağınız araca öyle bir baktırıyorsunuz ki,araçta ne var ne yok ortaya çıkıyor.Bu da 2.el araçlarının alımının satımının daha kolay ve fazla olmasına vesile oluyor.Sonuç olarak da bir hareketlilik oluyor ve bu da fiyatlara artı olarak yansıyor.

7-Boya-değişen-hasar kaydı takıntısı.Bakın 2015 model birkaç parça değişeni,birkaç parça boyası ve 3,5 bin hasar kayıtlı bir araç 80 bin tl iken, 2012 model değişeni ve boyası olmayan bir araç 90 bin tl.Bu nasıl oluyor? Arada 3 model fark olmasına rağmen 2012 model araç, 2015 model araçtan daha pahalı.

Bu boya değişen olayını o kadar abarttık ki..Vatandaş da bir algı oluştu.İlla ki hatasız araç arıyorlar.Aslında hiçbir alakası yok.Boyalı olsa ne olacak? değişeni olsa ne olacak? eğer direklerde,podyelerde vb işlemler yoksa değişen ve boyanın hiçbir önemi yok.Ancak dediğim gibi vatandaş da müthiş bir algı oluştu boya ve değişene karşı.Bunu da fırsat bilenler hatasız olan araçlarına astronomik fiyatlar yazıyor.Doğal olarak da fiyatlar olmayacağı yerlere çekiliyor.Mesela Avrupa da böyle bir durumla karşılaşmazsınız.Vatandaş zamanla anlayacak bunu ama henüz değil.

Peki araç alacak ya da satacak vatandaşlara son sözünüz ne olur?

Hem alacaklara,hem de satacaklara acele etmemelerini öneririm.Zaten çok ciddi bir ölümcül salgın var.Şuanda alacağınız ya da satacağınız araçtan daha önemli kesinlikle sağlığınız.Bayramdan sonra muhtemelen salgın vakalarına çok az rastlayacağız ve piyasa yine canlanacak.Ancak ben araçlarda yukarıda da dediğim gibi bir artış kesinlikle beklemiyorum.Ancak hafif de olsa biraz düşüş olacağı kanaatindeyim.

Ayrıca lütfen araç alırken artık satacak gibi almayın,binecek gibi alın.Herkes bu işin ticaretini yapmaya kalkarsa bugün çok diye yakındığınız 100 TL lik bir araç gelecek yıl 150 Bin tl olur ve o araçlarda herkesin elinde kalır.Yani çok dikkatli olmanızı öneririm.Bindiğimiz otomobiller, bir yatırım aracı değildir.Yatırım yapmak istiyorsanız para kazanmak istiyorsanız farklı sektörlerde değerlendirin paranızı.Aksi durumda büyük bir sistem çöküşü olur ve 100 yazdığınız aracı 50 bin tl ye zor satarsınız.."

kaynak: kamusaati.com