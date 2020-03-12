SON DAKİKA TÜRKİYE GENELİNDE OKULLAR TATİL Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Korona virüs için alınması gereken tedbirler, Toplantıda alınan karar Tüm türkiye'de okullar tatil edildi, Coron virüs tatili, Korona Virüsten dolayı tedbirler alınmaya devam ediyor Tüm Türkiye Genelinde 16 Mart Pazartesiden itibaren okullar tatil edildi,

Korona Virüsten Dolayı Türkiye Genelinde Okullar 16 Marttan İtibaren Tatil Edildi

Beştepe'de yapılan koronovirüs toplantısı sona erdi! Toplantıda alınan karar Tüm türkiye'de okullar tatil edildi, Coron virüs tatili, Korona Virüsten dolayı tedbirler alınmaya devam ediyor Tüm Türkiye Genelinde 16 Mart Pazartesiden itibaren okullar tatil edildi

Beştepe'de yapılan koronovirüs toplantısı sona erdi! Toplantıda alınan kararlara ilişkin açıklama yapılması bekleniyor...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen koronavirüse yönelik alınacak tedbirlerin ele alındığı kritik toplantı sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren toplantıya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor...

Beştepe'de bugün çok kritik bir koronavirüs toplantısı yapıldı Koronavirüs nedeniyle okullarda ara tatil tarihi öne çekildi. İlk, orta ve liseler 16 Mart'ta tatile giriyor.

16 MART PAZARTESİDEN İTİBAREN OKULLAR TATİL EDİLDİ.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Korona virüs için alınması gereken tedbirler çerçevesindeki Zirveye; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri katıldığı Toplantı Toplam 5 saat sürdü.

İşte Devletin Zirvesinin 5 Saat Süren Toplatısında ALINAN KARARLAR

Toplantının sona ermesinden hemen sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.

Okallardaki ARA TATİL TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

"İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek.

Vatandaşlarımızın aktif rol oynamaları, rehavete ve paniğe kapılmadan yapılan resmi açıklamaları dinlemek ve tavsiyeleri titiz bir şekilde uygulamak suretiyle bu süreci atlatmamız büyük önem arz ediyor.

İbrahim Kalın Üniversitelerle de İlgili KArar Alındığını ÜNİVERSİTELERİNDE 3 HAFTALIK TATİL GİRECEĞİNİ DUYURDU

Üniversitelerimiz, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecektir.

23 MART'TAN SONRA...

Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler. AÇIKLAMALARINDA BULUNDU

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