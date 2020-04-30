Korona virüs'ün Faydası Varmı? İŞTE covid-19 CORONA'NIN FAYDALARI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hızla yayılmaya başlayan Korona Covid-19 Corona Virüs’ün faydaları, güç ve zenginlik olarak eşitlenemediğimiz bir dünyada hastalığın hepimizi aynı hizaya sokarak eşitlediğini gün yüzüne çıkarttı.

Ciddi bir tehdit olarak görülmeye başlanmasından beri tüm gündemimiz korona virüsü yada bilimsel adıyla Covid-19 oldu. Dost ziyaretlerinden kahve sohbetlerine haber manşetlerinden diplomasi gündemlerine varsa yoksa korona virüs. Türkiye’de de durum farklı değil. Futbolcusu, siyasetçisi, emekçisi demeden hepimizi aynı kaderde buluşturdu. Bu bakımdan koronanın birinci faydası eşitlik duygusunu gösterme potansiyelidir diyebiliriz.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hızla yayılmaya başlayan Corona Virüs’ün faydaları ise insanları, güç ve zenginlik olarak eşitlenemediğimiz bir dünyada hastalık hepimizi aynı hizaya sokarak eşitlediğini gün yüzüne çıkarttı.



İşte sosyal medyada hızla yayılan ‘Corona Virüs’ün Yararları’ başlıklı paylaşım şu şekilde:

1. Suriye’de savaş bitti.

2. İsrail Filistin’e saldırmıyor.

3. İtalya, İspanya, Almanya ingiltere Fransa ve medeni Avrupa çöktü.

4. ABD çaresiz. Çinliler artık kedi köpek yarasa böcek yemiyor

5. Lüks tatiller bitti.

6. Alışveriş çılgınlığı bitti.

7. Sokaklarda içki içenler bitti.

8. Fuhuş bitti.

9. Kumarhaneler, pavyonlar, meyhaneler kapandı.

10. At yarışı, bahis vb. bitti.

11. Temizlik ve hijyeni öğrendik.

12. Aile içi iletişimi düzene soktuk.

13. Aile bütçesini düzene soktuk.

14. Sağlıklı beslenmeyi ve düzenli uyku uyumayı öğrendik.

15. Her insanın ölümlü olduğunu zengininde, fakirinde Allah katında eşit olduğunu bilmeyenlere öğretti.

16. İnsanlığı maneviyata döndürdü.

17. Her türlü israfın önlenmesini sağladı. Açık büfe kahvaltılar vb. israflar bitti.



Şimdi soruyorum; bu kadar olumlu şeyi, 1-2 ay içerisinde hangi yönetim, hangi siyasi güç başarabilirdi?

EY YÜCE RABBİM SEN NELERE KADİRSİN. SEN OL DERSEN OLUR.(KÜN FE YE KÜN)

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