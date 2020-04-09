Korona virüs Tedbirleri Kapsamında Yasakları İhlal Eden Hurdacıya Rekor Ceza! 5 BİN 606 TL CEZA YAZILDI

SEPETLİ MOTOR ÇEKİCİYE

Kentte Elazığ Valiliği tarafından alınan kararla geri dönüşüm fabrikası olan işletmelerin görevlileri ve çalışanları haricinde geri dönüşüm malzemelerinin toplanması da yasaklandı. Bu kapsamda şehir içinde olduğu gibi yollarda da uygulama yapan polis, Güney Çevre Yolu’nda sepetli motorla topladığı hurda ve geri dönüşüm malzemelerini götüren A.K’yi fark edip durdurdu.

TOPLAM 5 BİN 606 TL CEZA

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekip, şahsa yetersiz ehliyet ve amacı dışında araç kullanmaktan 2 bin 456 TL, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu 5’inci maddesi gereği korona virüs tedbirlerine aykırılıktan tutanak tutarak 3 bin 150 TL daha para cezası kesilmesini sağladı. Toplamda 5 bin 606 TL para cezası kesilen şahsın, motoru da çekiciyle çekildi.

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