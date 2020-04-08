Korona virüs Tedbirleri Kapsamında İşten Çıkarma 3 Ay Yasaklandı! İşte Detaylar

Tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüsün ekonomiye etkileriyle ilgili olarak yeni bir yasa teklifinin hazırlandığı öğrenildi.

3 AY İŞÇİ ÇIKARMAK YASAK

Hazırlanan taslağın kabul edilmesi halinde işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yasağı 6 aya kadar uzatabilecek.

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKAN İŞÇİLERE GÜNLÜK ÖDEME YAPILACAK

Fesih yasağı olan işveren, işçileri ücretsiz izne çıkarabilecek. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere, günlük 39.24 TL ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.

Bu düzenlemeleri içeren yasa teklifi taslağı, görüşlerini almak üzere iş dünyası temsilcilerine sunuldu.

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