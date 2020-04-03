Korona Virüs Tedbirleri Kapsamında 3 Adım Kuralına Uymayanlar Cezalandırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 adım mesafe kuralına uymayanlara ceza verileceğini söyledi, Korona Virüs Tedbirleri Kapsamında 3 Adım Kuralına Uymayanlar Cezalandırılacak, Erdoğan virüsün yayılmaması konusunda sosyal mesafa kuralınının yasal hale getirildiğini belirterek uymayanlara ceza kesileceğini belirtti.

Korona Virüs Tedbirleri Kapsamında 3 Adım Kuralına Uymayanlar Cezalandırılacak
03 Nisan 2020 Cuma 22:26

Korona Virüs Tedbirleri Kapsamında 3 Adım Kuralına Uymayanlar Cezalandırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 adım mesafe kuralına uymayanlara ceza verileceğini söyledi, Korona Virüs Tedbirleri Kapsamında 3 Adım Kuralına Uymayanlar Cezalandırılacak, Erdoğan virüsün yayılmaması konusunda sosyal mesafa kuralınının yasal hale getirildiğini belirterek  uymayanlara ceza kesileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Erdoğan virüsün yayılmaması konusunda sosyal mesafa kuralınının yasal hale getirildiğini belirterek  uymayanlara ceza kesileceğini belirtti.

3 adım kuralına uymayanlar cezalandırılacak

3 ADIM MESAFE...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak. Kurallara ne kadar iyi riayet edersek salgının seyrini o derece kontrol altına alır, tehdidi ortadan kaldırabiliriz.

İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır. En az 3 adım mesafe kuralına uymayana ceza verilecek" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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