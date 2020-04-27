Korona virüs Nedeniyle Okullar 30 Nisandan İtibaren Tatil Edildi Mi? 2020 Okullar Nezaman Açıklacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, korona virüs tedbirleri kapsamında okullar 30 Nisandan itibaren yine tatil olacak mı? ve 1 Mayıs'tan itibaren sokağa çıkma yasağı gelecek mi? konusunu açıklmak için toplatı yapıyor Birzdan Sonuçlar açıklanacak İşte Detaylar

Kabine online toplandı... Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, korona virüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle toplandı. Herkes tarafından merak edilen konuların başında 30 Nisandan itibaren okullar yine tatil edildi mi? 30 Nisandan itibaren Okullarda tatil uzadı mı? 2019-2020 eğitim öğretim dönemi sona erdi mi? Okullar ne zaman açılacak? Korona virüs Nedeniyle soakağa çıkma yasağı bu hafta 3 gün mü olacak? 1 Mayıs 2020 den itibaren yine sokağa çıkma yasağı var mı?, 1 Mayıs sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi gibi soruların cevablarını sizler için derledik!!!



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, korona virüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs önlemleri kapsamında video konferansla kabine toplantısını yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul Tarabya Huber Köşkü'nden katıldı. Toplantıda korona virüsle ilgili çalışmalar ve alınan tedbirlere ilişkin yukarıda sorulan sorlardan en önemli 2 başlığa cevap verecek

1 okullar yine tatil edildi mi?,

2 1 Mayıstan itibaren 3 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi ?

bu konular hakkında başkan erdoğan birazdan değerlendirmelerde bulunulacağı kaydedildi.

Kabinede, okullarda 30 Nisan'da sona erecek olan uzaktan eğitime devam sürecinin uzatılması ve cuma gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile birlikte

hafta sonu sokağa çıkma yasağının 3 gün olarak uygulanması formülü ele alınacak.

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