Koronavirüs ilacı bulundu Mu?, Korona virüse İyi gelen ilaç, Koronavirüsü yok eden ilaç, ve plazma tedavisi ne durumda?, Dornaz Alfa Nedir? Dornaz Alfa Koronavirüs tedavisinde klinik çalışmalarına Sağlık Bakanlığınca onay verilen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, 23 Nisan için tarih vermişti, Koronavirüs tedavisinde aşı için ekibiyle birlikte çalışmalar yürüten Ercument Ovalı, bir süredir üzerinde çalıştıkları ilacın adını açıklarken, klinik testlere hazır olduğunu belirtti.

Korona Virüs İlacı Bulundu Mu? İşte O Dikkat Çeken Açıklama Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Koronavirüs ilacı hazır Koronavirüs ilacı bulundu Mu?, Korona virüse İyi gelen ilaç, Koronavirüsü yok eden ilaç, ve plazma tedavisi ne durumda?, Dornaz Alfa Nedir? Dornaz Alfa Koronavirüs tedavisinde klinik çalışmalarına Sağlık Bakanlığınca onay verilen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, 23 Nisan için tarih vermişti, Koronavirüs tedavisinde aşı için ekibiyle birlikte çalışmalar yürüten Ercument Ovalı, bir süredir üzerinde çalıştıkları ilacın adını açıklarken, klinik testlere hazır olduğunu belirtti. Koronavirüs tedavisinde klinik çalışmalarına Sağlık Bakanlığınca onay verilen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, 23 Nisan için tarih vermişti. "DORNAZ ALFA ACİLEN KLİNİK TESTLERE ALINMALI" Prof. Dr. Ercüment Ovalı Aşı için ekibiyle birlikte gece gündüz demeden çalışmalar yürütmektaydi ve Türkiye'yi heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi: "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık, ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik.. Acilen Dornaz alfa, hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim" dedi. TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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