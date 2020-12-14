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Korona virüs aşısı yaptıracakmısınız? Optimar'ın yeni korona tedbirleri ve aşı anketi

Türkiye'de korona aşısına sıcak bakanların oranı yüzde 52,4. Ankete katılanların yüzde 56,8'i ise yeni tedbirleri yetersiz buluyor.

Korona virüs aşısı yaptıracakmısınız? Optimar'ın yeni korona tedbirleri ve aşı anketi
14 Aralık 2020 Pazartesi 00:09

Koronavirüs vakalarının hızla arttığı bu günlerde tüm dünyada gözler, aşı çalışmalarına çevrildi.

Vakaların ilk görüldüğü günden bu yana yaklaşık 1,5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü, ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar süratle devam ediyor.

On binlerce denek üzerinde devam eden çalışmalar sonrası şirketler üç faz olarak gerçekleştirdikleri aşı çalışmalarının başarılı sonuçlarını açıklamaya başladı
Umut veren haberlerle birlikte aşılama işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağı da merak ediliyor.

Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak, yan etkileri var mı, aşı yaptırmak zorunlu mu gibi sorular vatandaşların gündemine geliyor.

Optimar Araştırma da, konu ile ilgili Türkiye'nin nabzını tuttu.

2253 kişi ile 3-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen ankette salgın nedeniyle uygulamaya geçirilen yeni tedbirlere ilişkin kanaatler soruldu.

Sorulan sorular ve cevapları şu şekilde;

HERHANGİ BİR YAKININIZA KORONA TEŞHİSİ KONULDU MU

Katılımcıların %39,6'sı bir yakınına koronavirüs teşhisi konduğunu belirtiyor. Yüzde 56,2'si ise hayır cevabını verdi. Bilmiyorum diyenlerin oranı ise yüzde 4,2.

Optimar ın yeni korona tedbirleri ve aşı anketi #1

KORONANIN SAĞLIK TEHDİDİ OLUŞTURDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ

Evet yanıtını verenlerin oranı %85 hayır diyenlerin oranı ise 13,4 oldu.

Optimar ın yeni korona tedbirleri ve aşı anketi #2

KORONA AŞISI YAPTIRIR MISINIZ

Katılımcıların %52,4'ü aşı olmaya olumlu bakarken %39,2'si uzun dönem etkilerini görmeden olmayacağını ve %8,4'ü aşıya karşı olduğunu ifade etti.

Optimar ın yeni korona tedbirleri ve aşı anketi #3

SALGIN TEDBİRLERİNİ YETERLİ BULUYOR MUSUNUZ

Ankete katılanların yüzde 56,8'i yeni tedbirleri yetersiz bulurken yüzde 35,6'sı yeterli olduğu yönünde karar bildirdi. Kısıtlamaların gereksiz olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 7,6.

Optimar ın yeni korona tedbirleri ve aşı anketi #4

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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