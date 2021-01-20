Korona virüs Aşı Randevusu nereden nasıl alınır? Engelli ve yaşlı korona aşı randevusu alma COVID-19 aşısı yapılmaya başlandı

MHRS ile corona virüs aşısı randevusu nasıl alınır? (MHRS aşı randevu ekranı) Korona Aşı Randevusu nereden nasıl alınır? Engelli ve yaşlı korona aşı randevusu alma COVID-19 aşısı yapılmaya başlandıCOVID-19 ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlandı.

MHRS, Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı kolay randevu alma sistemidir. Corona virüs aşı randevuları da MHRS sistem, üzerinden alınacak. Peki MHRS sistemi nedir, MHRS ile corona virüs aşı randevusu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı takvimi ile kim ne zaman aşı olacak? Korona aşı randevusu nasıl alınır, öncelikli meslekler hangileri?

Türkiye'de toplu aşılama bugün resmen başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek virüs aşısı oldu.

Dün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun, CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" vermesinin ardından Sağlık Bakanı Koca da canlı yayında aşı olmuştu.

Aşı randevusu MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden verilmeye başlandı.

MHRS NEDİR?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler için kendilerine en uygun gün ve saatte istedikleri hekimden kolay randevu alabilmeleri için geliştirilen bir sistem.

MHRS 2011/2013 yılları arasında başlatılan “Sağlıkta Dönüşüm” proje kapsamında oluşturulan bir uygulama olarak hayata geçirildi. MHRS sayesinde, vatandaşlar muayene olmak için hastaneye gidip saatlerce sıra beklemek zorunda kalmıyor. Vatandaşlar MHRS uygulaması ile zaman harcamadan kolay ve hızlı bir şekilde randevu alabiliyorlar.

MHRS İLE RANDEVU NASIL ALINIR?

Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182’yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.



MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.



Üye olduktan sonra “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevuzunu oluşturabilirsiniz.

Türkiye'de COVID-19 ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlandı.

Sağlık çalışanlarının ilk doz aşılarının tamamlanma aşamasına gelmesiyle programın 1. aşamasının 2. adımı bugün itibarıyla başladı.

Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve korumaevleri gibi kuruluşlarda kalan kişiler ve personele Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozu yapılıyor.

Bir haftada tamamlanması planlanan programda, resmi ve özel bakımevlerindeki 18 bin 450 personel ile 30 bin engelli, resmi ve özel huzurevlerindeki 14 bin 470 personel ile 24 bin 200 yaşlı olmak üzere toplam 87 bin 120 kişi aşılanacak.

Dört aşamalı süreç

Aşılamanın birinci aşamasının A grubunda sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) bulunuyor.

Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor.

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar"

Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.

"Kronik hastalığı olanlar üçüncü aşamada"

Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olan kişilere aşı yapılacak.

Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak.

Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

Sağlık Bakanlığının belirlediği önlemler çerçevesinde soğuk zincir korunarak kuruluşlara ulaştırılan aşılar, doktor gözetiminde hemşirelerce yapılıyor.

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