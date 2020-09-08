Korona Kısıtlamaları Tekrar mı geliyor? koroba virüs yasakları geri geelecek mi? sokağa çıkma yasakları geri geliyormu? sokağa çıkma yasağı nezaman gelecek? Toplu Taşımalarda yapılacak olan şok düzenlemeler Nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri içerisinde toplu taşımada ayakta yolcu almanınbütün türkiyede yasaklandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15.20'de başlayan kabine toplantısı, sona erdi.

Erdoğan,bugün ki 4 saat 10 dakika süren toplantının bitiminin ardından millete şunları aktardı.

Gündeme ilişkin birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı, koronavirüs salgını kapsamında alınacak yeni tedbirleri de açıkladı.

Toplu taşıma seferleri esnasında ve yına ınsankarn coğunluk gösterdiği kafe ve restoranların daha sık denetleneceğie değinen Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini istiyoruz. Kafe ve restaurantlar daha sıkı şekilde denetlenecektir. Toplu taşımda ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsade edilmeyecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Bugün kabinemizin 40. toplantısını yaptık.

Sağlıktan ekonomiye kadar bütün önceliklerini görüştüğümüz kabinelerde önümüzdeki yıllarda yol haritasını çıkartıyoruz.

Gündemimizin ilk ana maddesi yine koronavirüs salgınıydı. Salgın tüm dünya ile birlikte ülkemizi tehdit etmeyeve can almaya devam ediyor.

Dünyada 28 milyon vakaya yaklaşırken ölü sayısı 900 bini aştı. Yer kürede hiçbir yerin bu salgının etkisinden kurtulamadığı anlaşılıyor.

Günlük vakaların 80 bini ölü sayılarının bini geçtiği ülkeler var.



Türkiye hem sağlık altyapısı hem aldığımız tedbirler sayesinde hamdolsun iyi noktada bulunuyor.