0
12
0
1
0
0
0
0

Korona Kısıtlamaları Tekrar mı geliyor?

Korona Kısıtlamaları Tekrar mı geliyor? koroba virüs yasakları geri geelecek mi? sokağa çıkma yasakları geri geliyormu? sokağa çıkma yasağı nezaman gelecek? Toplu Taşımalarda yapılacak olan şok düzenlemeler Nelerdir?

Korona Kısıtlamaları Tekrar mı geliyor?
08 Eylül 2020 Salı 00:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri içerisinde toplu taşımada ayakta yolcu almanınbütün türkiyede  yasaklandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15.20'de başlayan kabine toplantısı, sona erdi.

Erdoğan,bugün ki  4 saat 10 dakika süren toplantının bitiminin ardından millete şunları aktardı.

Gündeme ilişkin birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı, koronavirüs salgını kapsamında alınacak yeni tedbirleri de açıkladı.

Toplu taşıma seferleri esnasında  ve yına ınsankarn coğunluk gösterdiği kafe ve restoranların daha sık denetleneceğie değinen Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini istiyoruz. Kafe ve restaurantlar daha sıkı şekilde denetlenecektir. Toplu taşımda ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsade edilmeyecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Bugün kabinemizin 40. toplantısını yaptık.

Sağlıktan ekonomiye kadar bütün önceliklerini görüştüğümüz kabinelerde önümüzdeki yıllarda yol haritasını çıkartıyoruz.

Gündemimizin ilk ana maddesi yine koronavirüs salgınıydı. Salgın tüm dünya ile birlikte ülkemizi tehdit etmeyeve can almaya devam ediyor.

Dünyada 28 milyon vakaya yaklaşırken ölü sayısı 900 bini aştı. Yer kürede hiçbir yerin bu salgının etkisinden kurtulamadığı anlaşılıyor.

Günlük vakaların 80 bini ölü sayılarının bini geçtiği ülkeler var.

Türkiye hem sağlık altyapısı hem aldığımız tedbirler sayesinde hamdolsun iyi noktada bulunuyor.

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber